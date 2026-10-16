Báo Đại đoàn kết phối hợp với SABECO công bố Chương trình 'Vinh danh Người truyền lửa' năm 2026

Tham dự buổi lễ có ông Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Trương Thành Trung, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết, Trưởng Ban Tổ chức chương trình; ông Lester Tan, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO).

Cùng tham dự còn có đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cơ quan Thông tấn Báo chí Trung ương và Hà Nội.

Quang cảnh Lễ công bố Giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” cấp quốc gia năm 2026 tại Hà Nội. Ảnh: Quang Vinh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, Chương trình “Vinh danh Người truyền lửa” mang ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc, góp phần cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tinh thần cống hiến và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dẫn lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định những hành động thiết thực, những nỗ lực bền bỉ vì cộng đồng chính là nền tảng để lan tỏa các giá trị tốt đẹp, truyền cảm hứng và khơi dậy tinh thần trách nhiệm trong xã hội.

Phó Chủ tịch Cao Xuân Thạo đánh giá cao tinh thần chủ động của Báo Đại đoàn kết – cơ quan ngôn luận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tổ chức chương trình. Với vị thế và mối liên hệ mật thiết với hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở, Báo Đại đoàn kết có lợi thế đặc biệt trong việc phát hiện, kết nối và tôn vinh những tấm gương tiêu biểu trong nhân dân. Ông Cao Xuân Thạo cũng đồng thời ghi nhận sự đồng hành trách nhiệm của SABECO trong lan tỏa những giá trị tích cực vì cộng đồng.

Để nâng cao chất lượng chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với Báo Đại đoàn kết, chú trọng phát hiện những tấm gương sáng từ cơ sở; bảo đảm quá trình thẩm định, bình chọn công tâm, khách quan, thực chất, đồng thời đẩy mạnh truyền thông để nhân rộng những việc làm ý nghĩa, khuyến khích tinh thần cống hiến trong xã hội.

Ông Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Quang Vinh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Thành Trung, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quóc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết, Trưởng Ban Tổ chức chương trình nhấn mạnh ý nghĩa của việc phát hiện, ghi nhận và lan tỏa những đóng góp thiết thực cho cộng đồng, nhất là những giá trị được tạo dựng từ sự bền bỉ, tận tâm và tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân.

Ông Trương Thành Trung, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quóc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết, Trưởng Ban Tổ chức chương trình phát biểu. Ảnh: Quang Vinh.

Theo Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết, sức mạnh của cộng đồng và những chuyển biến tích cực của đất nước được bồi đắp từ sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, từ những sáng kiến xuất phát từ thực tiễn đến những việc làm bình dị, bền bỉ vì lợi ích chung. Mỗi cá nhân có thể đóng góp theo một cách khác nhau, nhưng khi những nỗ lực ấy được kết nối, trân trọng và nhân rộng sẽ tạo nên nguồn sức mạnh to lớn, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự gắn bó giữa người với người và bồi đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Vì vậy, việc phát hiện, tôn vinh những đóng góp thiết thực không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng đối với mỗi cá nhân, mà còn góp phần khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng và khát vọng cống hiến trong xã hội.

“Chúng tôi mong rằng, qua mỗi mùa tổ chức, chương trình sẽ tìm được những nhân vật thực sự xứng đáng, để sự vinh danh nhận được niềm tin của xã hội. Một sáng kiến tốt được biết đến có thể giúp ích cho nhiều địa phương; một cách làm hiệu quả được chia sẻ có thể mở ra hướng giải quyết cho những vấn đề tương tự; một tấm gương tận tụy được ghi nhận có thể khích lệ thêm nhiều người tiếp tục làm những việc có ích. Đó là những giá trị mà chương trình hướng tới”, ông Trương Thành Trung nhấn mạnh.

Nghi thức bấm nút công bố Giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” cấp quốc gia năm 2026. Ảnh: Quang Vinh.

Giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” mùa đầu tiên năm 2025 đã ghi nhận khoảng 300 hồ sơ, nhân vật được giới thiệu; 150 gương mặt được lựa chọn và 15 cá nhân được vinh danh. Các nhân vật đến từ nhiều lĩnh vực, vùng miền, với những công việc và hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều có điểm chung là tinh thần trách nhiệm và mong muốn đóng góp cho cộng đồng.

Kết quả này là cơ sở để chương trình tiếp tục được triển khai trong năm 2026, với yêu cầu ngày càng cao đối với việc phát hiện, thẩm định và lựa chọn nhân vật. Việc triển khai trên quy mô quốc gia mở rộng cơ hội tiếp cận các địa phương, lĩnh vực và những tấm gương chưa có nhiều điều kiện xuất hiện trên truyền thông.

Ông Lester Tan, Tổng Giám đốc SABECO phát biểu tại Lễ công bố Giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” năm 2026. Ảnh: Quang Vinh.

Ông Lester Tan, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) cho biết: “Điều luôn truyền cảm hứng cho chúng tôi ở Việt Nam chính là tinh thần không ngừng vươn lên của người Việt. Đó là ý chí bền bỉ, tinh thần gắn kết cộng đồng, cùng sự sáng tạo, ham học hỏi và sẵn sàng thích ứng, thử nghiệm những cách làm mới. Ngày nay, tinh thần ấy đang được thể hiện dưới nhiều hình thức đa dạng, đặc biệt khi thế hệ trẻ mang đến những ý tưởng và cách tiếp cận mới để tạo ra những thay đổi tích cực.

Thông qua Giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa”, Ban tổ chứ mong muốn kết nối những con người có chung tinh thần cống hiến, đồng thời đưa những nỗ lực và đóng góp của họ đến gần hơn với công chúng. Giải thưởng cũng khẳng định rằng những đóng góp cho sự phát triển của đất nước có thể bắt nguồn từ bất kỳ địa phương, lĩnh vực hay thế hệ nào.

Ông Trương Thành Trung, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết, Trưởng Ban Tổ chức chương trình và ông Lester Tan, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) trao đổi, trả lời câu hỏi của các phóng viên tại Lễ công bố Chương trình “Vinh danh Người truyền lửa” cấp quốc gia năm 2026. Ảnh: Quang Vinh.

Tổng Giám đốc SABECO kỳ vọng ngày càng nhiều người nhận thấy mình là một phần của hành trình phát triển chung và tin rằng chính những ý tưởng, hành động của mỗi cá nhân đều có thể góp phần kiến tạo tương lai Việt Nam. Thông qua sự hợp tác với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Báo Đại đoàn kết, SABECO mong muốn chung tay nhân rộng những giá trị tốt đẹp, khuyến khích tinh thần sẻ chia và đóng góp vào sự phát triển bền vững của Việt Nam.

MTTQ Việt Nam tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước sẽ đề cử, giới thiệu những cá nhân có đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Hoạt động đề cử sẽ diễn ra từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2026, tập trung vào sáu lĩnh vực đóng góp trọng tâm gồm: “Lối sống cân bằng và sức khỏe cộng đồng”, “Giáo dục - đào tạo nghề”, “Phát triển cộng đồng”, “Khoa học - công nghệ vì cộng đồng”, “Phát triển bền vững môi trường” và “Văn hóa - nghệ thuật vì cộng đồng”.

Từ danh sách đề cử, 150 “người truyền lửa” sẽ được lựa chọn vào vòng bình chọn công khai, đưa những câu chuyện và đóng góp của họ đến với đông đảo công chúng trên cả nước. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích người dân tham gia, giải thưởng năm nay sẽ bổ sung hình thức bình chọn qua tin nhắn SMS, bên cạnh hình thức bình chọn trên trang thông tin chính thức của giải thưởng. 15 "gương mặt truyền lửa" nổi bật sẽ được lựa chọn thông qua cơ chế đánh giá gồm 70% từ Hội đồng Thẩm định, cùng 30% từ kết quả bình chọn của công chúng.

Ban Tổ chức kỳ vọng chương trình năm 2026 sẽ tiếp tục phát hiện, tôn vinh những cá nhân có đóng góp thiết thực cho cộng đồng, đồng thời lan tỏa những sáng kiến, cách làm hiệu quả và tinh thần cống hiến trong xã hội. Qua đó, sự ghi nhận không chỉ dừng lại ở việc biểu dương những cá nhân tiêu biểu, mà còn góp phần khuyến khích nhiều hành động có ích, vun đắp trách nhiệm của mỗi người đối với cộng đồng.

Một số hình ảnh tại Lễ Công bố:

Các đại biểu tham dự Lễ công bố Chương trình “Vinh danh Người truyền lửa” cấp quốc gia năm 2026 do Báo Đại đoàn kết phối hợp với SABECO tổ chức. Ảnh: Quang Vinh.

Các đại biểu tham dự Lễ công bố Chương trình “Vinh danh Người truyền lửa” cấp quốc gia năm 2026 do Báo Đại đoàn kết phối hợp với SABECO tổ chức. Ảnh: Quang Vinh.

Phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí đặt câu hỏi cho Ban tổ chức tại Lễ công bố Chương trình “Vinh danh Người truyền lửa” cấp quốc gia năm 2026. Ảnh: Quang Vinh.

“Vinh danh Người truyền lửa” năm 2026 hướng tới lan tỏa những tấm gương tiêu biểu, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến vì cộng đồng. Ảnh: Quang Vinh.