Báo Đại đoàn kết đoạt giải Ba Giải báo chí 'Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam' năm 2026

Các đại biểu tham dự Lễ trao giải.

Tối 12/11, tại Hà Nội diễn ra Lễ tổng kết và trao Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2026.

Năm nay, Ban Tổ chức nhận được gần 800 tác phẩm dự thi thuộc bốn loại hình: báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình.

Các tác phẩm phản ánh nhiều vấn đề trọng tâm của giáo dục Việt Nam trong giai đoạn mới, từ triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục đến đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo, giáo dục nghề nghiệp, đạo đức và tâm lý học đường.

Ông Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GDĐT và ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trao Kỷ niệm chương và giấy chứng nhận cho các tác giả có tác phẩm đạt giải Nhất.

Không chỉ ghi nhận thành tựu, giới thiệu những mô hình hay, tấm gương nhà giáo tiêu biểu, nhiều tác phẩm còn đi sâu phân tích khó khăn, bất cập, chuyển tải tâm tư của giáo viên, cán bộ quản lý, người học và phụ huynh. Qua đó, báo chí góp thêm góc nhìn thực tiễn, cung cấp luận cứ để cơ quan quản lý nghiên cứu, điều chỉnh và hoàn thiện chính sách.

Báo chí đồng hành bằng tinh thần phản biện xây dựng

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, năm 2026 đánh dấu chặng đường 9 năm của Giải, đồng thời là năm đầu triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Bộ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn phát biểu tại Lễ trao giải.

Theo Bộ trưởng, điều đáng quý không chỉ nằm ở số lượng tác phẩm hay giải thưởng, mà còn ở sự gắn bó bền bỉ của báo chí với nhà trường, người thầy và tương lai của mỗi người học. Đằng sau những tác phẩm là những chuyến đi tới vùng sâu, vùng xa, biên giới; những cuộc gặp gỡ với thầy cô, học sinh, phụ huynh và quá trình tìm hiểu, kiểm chứng thực tiễn của người làm báo.

Bộ trưởng cho rằng, báo chí đồng hành với giáo dục không có nghĩa chỉ phản ánh những điều thuận lợi, mà còn cần dũng cảm chỉ ra những vấn đề chưa tốt bằng thông tin trung thực, thái độ khách quan và tinh thần xây dựng. Ông mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục phản ánh giáo dục bằng sự thật, tính nhân văn và trách nhiệm xã hội; theo sát quá trình đưa chủ trương, chính sách vào cuộc sống, đồng thời phát hiện, cổ vũ những cách làm tạo ra thay đổi thực chất.

Về phía Bộ GDĐT, Bộ trưởng khẳng định cơ quan quản lý cần chủ động, minh bạch, có trách nhiệm trong cung cấp thông tin, sẵn sàng đối thoại, lắng nghe và tiếp thu những ý kiến phản biện xác đáng.

Lan tỏa những giá trị nhân văn của giáo dục

Cũng tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh, Trưởng Ban Tổ chức Giải, nhấn mạnh mỗi chủ trương, chính sách giáo dục đều gắn với đời sống của hàng triệu nhà giáo, người học và gia đình. Vì vậy, giáo dục cần được quan tâm, chia sẻ và nhìn nhận từ nhiều góc độ; trong đó, báo chí giữ vai trò quan trọng trong thông tin, phản ánh thực tiễn, phát hiện vấn đề và tạo dựng sự đồng thuận xã hội.

Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh phát biểu tại buổi lễ.

Theo Thứ trưởng, giá trị của Giải không chỉ được đo bằng số lượng tác phẩm tham dự hay giải thưởng được trao, mà còn ở việc duy trì sự quan tâm thường xuyên của báo chí đối với giáo dục, tạo điều kiện để các vấn đề của ngành được trao đổi, nhìn nhận đa chiều và lan tỏa những giá trị nhân văn.

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Thứ trưởng Bộ GDĐT, Trưởng Ban Tổ chức Giải và ông Trương Thành Trung, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn kết trao Kỷ niệm chương và giấy chứng nhận cho các tác giả có tác phẩm đạt giải Nhì.

Những câu chuyện về tình thầy trò, mái trường, sự tận tụy của người thầy, nghị lực vượt khó và tinh thần sẻ chia luôn có sức lay động riêng. Bên cạnh tri thức, kỹ năng, giáo dục còn là quá trình bồi đắp nhân cách, nuôi dưỡng tâm hồn và gìn giữ những giá trị tốt đẹp giữa con người với con người.

Qua 9 mùa tổ chức từ năm 2018 đến nay, Giải đã thu hút gần 7.000 tác phẩm, gần 500 tác phẩm được trao giải và 15 nhân vật tiêu biểu được tôn vinh.

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm, Tổng biên tập Báo GDTĐ, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Giải và ông Doãn Hồng Hà, Phó Trưởng Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy, Bộ GDĐT trao Kỷ niệm chương và giấy chứng nhận cho các tác giả có tác phẩm đạt giải Ba.

Một điểm đáng chú ý trong định hướng thời gian tới được Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đề cập là các giải báo chí chuyên ngành sẽ được định hướng chuyển thành giải chuyên đề thuộc Giải Báo chí Quốc gia. Với Giải Báo chí “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam”, đây được xem là bước chuyển mở ra cơ hội để các tác phẩm xuất sắc về giáo dục được tôn vinh trong không gian rộng lớn hơn, tiếp tục nâng cao chất lượng và sức lan tỏa.

Tại lễ trao giải, Ban tổ chức đã trao 4 giải Nhất, 8 giải Nhì, 12 giải Ba, 40 giải Khuyến khích và hai nhân vật tiêu biểu cũng được vinh danh.

Với loạt bài “Miễn phí sách giáo khoa: Đầu tư cho phát triển Giáo dục bền vững", tác giả Nguyễn Thị Thu Hương của báo Đại đoàn kết đã đoạt giải Ba Giải Báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam năm 2026.