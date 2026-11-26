Các đại biểu dự lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hai hộ gia đình ông Lương Hoàng Thương và ông Trương Văn Toản. Ảnh: Dân Quân.

Đây là 2 trong tổng số 10 căn nhà thuộc chương trình “Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản” năm 2026, do Báo Đại đoàn kết phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk triển khai nhằm hỗ trợ các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại khu vực biên giới.

Hai gia đình ông Thương và ông Toản đều thuộc diện hộ nghèo, trước đây phải sống trong những căn nhà gỗ xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm an toàn. Sau hơn 3 tháng thi công, mỗi gia đình đã có một căn nhà cấp 4 với một phòng khách, hai phòng ngủ và công trình phụ trợ.

Mỗi căn nhà có tổng kinh phí khoảng 200 triệu đồng, trong đó Báo Đại đoàn kết hỗ trợ 100 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đối ứng. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Rvê hỗ trợ ngày công, giám sát tiến độ và chất lượng công trình.

Phát biểu tại buổi bàn giao, ông Nguyễn Văn Hoa, Chủ tịch UBND xã Ia Rvê, cho biết địa phương hiện có 2.048 hộ với 6.788 nhân khẩu, trong đó tỷ lệ hộ nghèo là 48,54%, tương đương 994 hộ; hộ cận nghèo có 218 hộ.

Ông Nguyễn Văn Hoa, Chủ tịch UBND xã Ia Rvê phát biểu. Ảnh: Dân Quân.

Ia Rvê là một trong 4 xã biên giới phía Tây tỉnh Đắk Lắk, có điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Đất đai phần lớn cằn cỗi, sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào thời tiết, hệ thống giao thông và thủy lợi chưa đồng bộ. Sinh kế của người dân chủ yếu dựa vào trồng mía, thuốc lá, lúa và mì.

Ông Hoa cảm ơn Báo Đại đoàn kết và lực lượng Bộ đội Biên phòng đã hỗ trợ người dân địa phương, đồng thời cho rằng những căn nhà mới không chỉ giúp các hộ nghèo ổn định chỗ ở mà còn là nguồn động viên để họ vươn lên trong cuộc sống.

Tại buổi lễ, Thiếu tá Nguyễn Bảo Lân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và bà Nguyễn Thanh Nga, đại diện Báo Đại đoàn kết, chúc mừng hai gia đình có nhà mới, đồng thời mong muốn các hộ tiếp tục nỗ lực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo và cùng địa phương tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Trước đó, chương trình đã bàn giao 2 căn nhà. Theo kế hoạch, trong tháng 11/2026, Báo Đại đoàn kết và Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tiếp tục bàn giao 6 căn còn lại tại xã Buôn Đôn và các xã Tuy An Đông, Xuân Lộc.

Đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk và đại diện Báo Đại đoàn kết trao biểu tượng trưng cho các gia đình. Ảnh: Dân Quân.