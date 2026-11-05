Báo Công lý được tặng Bằng khen trong tuyên truyền Chiến dịch 500 ngày đêm

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Sáng 5/11, Quân khu 7 tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS) còn thiếu thông tin năm 2026; sơ kết giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu dự và chỉ đạo hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tham dự hội nghị có Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7; Thiếu tướng Lê Xuân Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu; Thiếu tướng Nguyễn Văn Chính, Phó Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; cùng lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo Quân khu 7 về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chủ trì hội nghị.

Nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm

Hội nghị là dịp đánh giá toàn diện kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ năm 2026 và giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm; đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, từ đó xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Theo báo cáo tại hội nghị, Chiến dịch 500 ngày đêm do Ban Chỉ đạo quốc gia phát động đã tạo chuyển biến tích cực, sâu rộng trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đây là chiến dịch có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân của Đảng, Nhà nước, Quân đội và toàn xã hội đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tính đến ngày 5/11/2026, cả nước đã tìm kiếm, quy tập được 4.272 hài cốt liệt sĩ, đạt 61,03% chỉ tiêu chiến dịch; hoàn thành hơn 20.235 ha diện tích rà phá bom mìn, đạt 91,56% kế hoạch. Đặc biệt, 34/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ trước thời hạn một năm.

Đối với Quân khu 7, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được triển khai đồng bộ, nghiêm túc, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Đến ngày 5/11/2026, lực lượng chức năng Quân khu đã tìm kiếm, quy tập được 1.795 hài cốt liệt sĩ, đạt 119,67% chỉ tiêu. Trong đó, riêng tại khu vực Nghĩa trang liệt sĩ Lê Thị Riêng đã tìm kiếm, quy tập được 942 hài cốt liệt sĩ. Công tác lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ đạt và vượt chỉ tiêu được giao, hoàn thành 40.630/40.630 mẫu, đạt 100%.

Những kết quả trên thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm cao của lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, địa phương và sự đồng thuận, chung tay của nhân dân. Qua đó, góp phần lan tỏa sâu rộng đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ; yêu cầu Ban Chỉ đạo Quân khu 7 nghiêm túc rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp khắc phục cụ thể, quyết liệt và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Quang cảnh hội nghị

Tập trung hoàn thành các mục tiêu trong giai đoạn 2

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, quyết liệt của Ban Chỉ đạo Quân khu 7 trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh, năm 2027 là giai đoạn có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các chỉ tiêu Chiến dịch 500 ngày đêm, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu Ban Chỉ đạo Quân khu 7 tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Ban Chỉ đạo quốc gia; kiên trì xác định, triển khai các giải pháp tìm kiếm, quy tập phù hợp với đặc thù từng địa bàn, bảo đảm phương châm “dễ, rõ làm trước; làm đến đâu chắc đến đó”.

Cùng với đó, tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương; đưa nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vào chương trình công tác thường xuyên để kiểm tra, đánh giá, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa nhân văn của Chiến dịch 500 ngày đêm; huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, nhất là những người từng trực tiếp chiến đấu, chôn cất hoặc chứng kiến việc an táng liệt sĩ cung cấp thông tin về nơi an táng, vị trí mộ liệt sĩ.

Đồng thời, rà soát, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch thực hiện các mục tiêu giai đoạn 2; chú trọng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại các địa bàn trong nước và phối hợp tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ tại Campuchia. Đẩy mạnh xác minh, kết luận, bổ sung thông tin đối với các phần mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp thực chứng theo quy trình của Ban Chỉ đạo quốc gia.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu cũng yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ; ưu tiên bảo đảm nguồn lực, phương tiện và điều kiện hoạt động cho các lực lượng làm nhiệm vụ.

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo Quân khu 7 đã công bố các quyết định khen thưởng, ghi nhận những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ năm 2026 và giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm.

Báo Công lý vinh dự được trao tặng Bằng khen dành cho tập thể

Báo Công lý được ghi nhận vì những đóng góp trong công tác tuyên truyền

Một trong những nội dung ý nghĩa tại hội nghị là hoạt động biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong quá trình triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm.

Trong dịp này, Báo Công lý vinh dự được trao Bằng khen dành cho tập thể; hai phóng viên Chu Văn Phương và Nguyễn Thị Kim Sáng - Văn phòng đại diện Báo Công lý tại TP.HCM vinh dự được khen thưởng vì có nhiều đóng góp tích cực trong công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của tập thể Báo Công lý và các phóng viên trong việc đồng hành cùng các cơ quan chức năng, lực lượng vũ trang và địa phương, kịp thời phản ánh những hoạt động, kết quả và nỗ lực thầm lặng của lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.

Thông qua các tác phẩm báo chí, những câu chuyện về hành trình tìm kiếm đồng đội, đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ, những nỗ lực xác minh thông tin và niềm mong mỏi của thân nhân các gia đình liệt sĩ được lan tỏa đến đông đảo bạn đọc. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng, khơi dậy tinh thần tri ân, chung tay cung cấp thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Việc Báo Công lý và hai phóng viên được khen thưởng không chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà còn là động lực để đội ngũ người làm báo tiếp tục phát huy trách nhiệm xã hội, giữ vững vai trò của báo chí cách mạng trong tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác đền ơn đáp nghĩa.

Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, là trách nhiệm và tình cảm thiêng liêng đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định là thêm một gia đình được an ủi, thêm một phần ký ức lịch sử được gìn giữ và một nghĩa cử tri ân được thực hiện trọn vẹn hơn.