Báo Công lý đưa 'Phiên tòa giả định' đến với sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội, trao giải Cuộc thi 'Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông năm 2026'

Đến dự sự kiện, có PGS TS Huỳnh Đăng Chính - Phó GĐ ĐH Bách Khoa Hà Nội, Tiến sĩ Nguyễn Xuân An Việt - Phó Vụ trưởng Vụ học sinh, sinh viên - Bộ Giáo dục và Đào tạo; Nhà báo Võ Tuấn Anh - Phó Tổng biên tập Báo Công Lý, Phó Trưởng ban thường trực cuộc thi; Nhà báo Tô Thị Lan Phương - Phó Tổng biên tập Báo Công Lý - Trưởng ban giám khảo cuộc thi.

Đến dự sự kiện, còn có các chuyên gia pháp lý, các thẩm phán, đại diện các đơn vị đối tác, đồng hành, đặc biệt là các sinh viên của ĐH Bách Khoa Hà Nội.

Các vị đại biểu tham dự Sự kiện Chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua “Phiên tòa giả định” và Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông năm 2026” -Ảnh: Minh Anh

265.558 bài dự thi: Sức lan tỏa của một cách làm mới trong giáo dục pháp luật

Chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua “Phiên tòa giả định” và Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông năm 2026” là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11), nhằm đưa pháp luật đến gần hơn với đời sống, đặc biệt là thế hệ trẻ; đồng thời cụ thể hóa Chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030 giữa Báo Công lý và Đại học Bách khoa Hà Nội.

Phát biểu tổng kết cuộc thi, Nhà báo Võ Tuấn Anh - Phó Tổng biên tập Báo Công Lý, Đại diện Ban Tổ chức, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức cuộc thi, cho biết:

Những năm qua, với trách nhiệm của cơ quan ngôn luận Tòa án nhân dân tối cao, Báo Công lý không ngừng đổi mới phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, xây dựng những sân chơi trí tuệ, đưa kiến thức lịch sử và pháp luật đến gần hơn với công chúng.

Nhà báo Võ Tuấn Anh - Phó Tổng biên tập Báo Công Lý, Đại diện Ban Tổ chức, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức cuộc thi.

Đặc biệt, trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông, Báo Công lý đã kiên trì đồng hành cùng các cơ quan chức năng, cơ sở giáo dục, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ.

Về kết quả cuộc thi, ông cho biết: Chuỗi 4 cuộc thi trực tuyến về trật tự, an toàn giao thông đã thu hút 265.558 bài dự thi, tương ứng 375.000 người dùng hoạt động và hơn 6,4 triệu lượt tương tác trên hệ thống.

"Những con số đó không chỉ khẳng định sức lan tỏa của các cuộc thi, mà còn cho thấy hiệu quả của việc đổi mới phương thức giáo dục pháp luật trên nền tảng số, khuyến khích các bạn học sinh, sinh viên và người dân chủ động tìm hiểu, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật. Điểm nổi bật của Cuộc thi năm nay là không chỉ giúp sinh viên củng cố kiến thức pháp luật, mà còn khuyến khích vận dụng, sáng tạo và đề xuất những giải pháp thiết thực về an toàn giao thông. " - Phó tổng biên tập Báo Công Lý khẳng định.

Báo Công lý đã kiên trì đồng hành cùng các cơ quan chức năng, cơ sở giáo dục, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ.

Ông cũng cho hay: Kết quả Cuộc thi tiếp tục khẳng định hiệu quả phối hợp giữa cơ quan báo chí, cơ quan chuyên môn và nhà trường trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đây cũng là nền tảng để Báo Công lý và Đại học Bách khoa Hà Nội triển khai hiệu quả Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030, hướng tới những hoạt động thiết thực, có sức lan tỏa trong cộng đồng.

Theo thông tin từ Ban tổ chức Cuộc thi, đánh giá về ý nghĩa của cuộc thi, PGS.TS Huỳnh Đăng Chính, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, cho rằng bên cạnh việc trang bị kiến thức chuyên môn, giáo dục đại học còn có trách nhiệm bồi dưỡng ý thức công dân và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Đối với sinh viên, hiểu biết pháp luật giao thông cần được thể hiện bằng những hành động cụ thể, trước hết là tự giác chấp hành quy định, bảo đảm an toàn cho bản thân và người xung quanh. Đặc biệt, với thế mạnh về khoa học, công nghệ, sinh viên Bách khoa có thể vận dụng kiến thức chuyên ngành để đề xuất những sáng kiến, giải pháp thiết thực góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn.

Với hơn 14 nghìn bài dự thi, trên cơ sở kết quả đánh giá nghiêm túc, khách quan của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn 16 thí sinh xuất sắc để vinh danh:

Các sinh viên đạt giải tại cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông năm 2026”

Đưa pháp luật đến giảng đường qua những tình huống thực tiễn

Cũng tại sự kiện hôm nay, Báo Công lý và các đơn vị đồng hành đã mang tới cho Sinh viên ĐH Bách Khoa những nội dung pháp luật rất bổ ích liên quan đến Luật an toàn giao thông. Các nội dung tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật được triển khai dưới hình thức trực quan, tương tác, kết hợp trình chiếu video tình huống giao thông, trả lời câu hỏi tìm hiểu pháp luật và trao đổi trực tiếp giữa sinh viên với các Thẩm phán, chuyên gia pháp lý và đại diện lực lượng Cảnh sát giao thông.

Đặc biệt, “Phiên tòa giả định”, tái hiện quá trình xét xử sơ thẩm một vụ án hình sự liên quan đến hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện, gây hậu quả nghiêm trọng đã gây sự chú ý của các sinh viên Đại học Bách Khoa.

Sinh viên ĐH Bách Khoa được tiếp cận với nhiều thông tin pháp luật hữu ích.

Thông qua diễn biến phiên tòa, sinh viên được tiếp cận trực quan với trình tự tố tụng, tìm hiểu các quy định pháp luật về điều kiện điều khiển phương tiện, trách nhiệm của người giao xe và hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và khả năng phòng ngừa những rủi ro pháp lý trong đời sống.

Bên cạnh đó, sinh viên được trực tiếp tham gia phân tích các tình huống giao thông, lựa chọn phương án xử lý và trao đổi với các chuyên gia để làm rõ hành vi vi phạm, trách nhiệm pháp lý cũng như những biện pháp phòng ngừa. Qua đó, chương trình giúp sinh viên củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng nhận diện rủi ro và ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn cho sinh viên”, Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông năm 2026” được phát động ngày 11/9/2026, diễn ra từ ngày 5/10 đến 12 giờ ngày 15/10/2026.

Cuộc thi gồm 4 học phần, kết hợp kiểm tra kiến thức pháp luật, phân tích tình huống và vận dụng vào thực tiễn. Trong đó, học phần D - Sáng kiến, giải pháp, chiếm 30/100 điểm, là điểm mới đáng chú ý, tạo điều kiện để sinh viên đề xuất những ý tưởng, giải pháp có tính khả thi nhằm góp phần bảo đảm an toàn giao thông trong môi trường học đường.

Khác với cuộc thi năm 2025 được triển khai trên phạm vi toàn quốc, năm 2026, Ban Tổ chức lựa chọn Đại học Bách khoa Hà Nội làm địa bàn trọng tâm, chú trọng chiều sâu và khả năng vận dụng kiến thức pháp luật vào thực tế.