Đồng chí Trung Sơn - Phó Tổng Thư ký Chuyên trang Công lý & Xã hội, đại diện Báo Công lý triển khai kế hoạch tại hội nghị.

Tham dự hội nghị, về phía Báo Công lý có đồng chí Trung Sơn – Phó Tổng Thư ký Chuyên trang Công lý & Xã hội; đồng chí Nguyễn Thanh Hưng – Phó Chánh án TAND khu vực 11, tỉnh Đắk Lắk; Thượng tá Lương Sĩ Hiệp – Phó Hải đoàn trưởng Pháp luật, Hải đoàn 32 – Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3; Thượng tá Đỗ Trọng Đại – Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk; đồng chí Nguyễn Công Thành – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tuy Hòa, cùng đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn và các hội, đoàn thể.

Địa bàn Đồn Biên phòng Tuy Hòa hiện quản lý tổng số 608 tàu cá, với 2.432 lao động trực tiếp tham gia hoạt động khai thác thủy sản.

Trong đó, có 340 phương tiện với 1.782 lao động thường xuyên hoạt động khai thác hải sản xa bờ. Đây là lực lượng ngư dân có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế biển của địa phương, đồng thời cũng là đối tượng cần được đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Đồng chí Nguyễn Thanh Hưng, Phó Chánh án TAND khu vực 11 tỉnh Đắk Lắk phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Đồng chủ trì hội nghị, đồng chí Trung Sơn – Phó Tổng Thư ký Chuyên trang Công lý & Xã hội, đại diện Báo Công lý đã triển khai những nội dung trọng tâm trong kế hoạch tổ chức phiên tòa giả định, đồng thời trao đổi, thống nhất với chính quyền địa phương và các đơn vị phối hợp về kịch bản, chương trình, thành phần tham dự, điều kiện cơ sở vật chất và công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Với vai trò là đơn vị chủ trì phối hợp triển khai, Báo Công lý trực tiếp điều phối công tác phối hợp, xây dựng kịch bản khung phiên tòa giả định về chống khai thác IUU, kết nối các cơ quan, đơn vị liên quan; đồng thời mời đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan tham dự.

Công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau phiên tòa cũng được xác định là nhiệm vụ quan trọng, nhằm lan tỏa ý nghĩa của chương trình, đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với cán bộ, chiến sĩ và ngư dân.

Đồng chí Nguyễn Công Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tuy Hòa phát biểu tại hội nghị

Đối với TAND khu vực 11, tỉnh Đắk Lắk, đơn vị được phân công phối hợp chuẩn bị nhân sự tham gia phiên tòa giả định, gồm Hội đồng xét xử, Kiểm sát viên, Luật sư, người làm chứng và bị cáo; đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tái hiện trình tự, thủ tục xét xử theo quy định. Lãnh đạo Tòa án khu vực cũng sẽ tham gia chương trình tọa đàm, trao đổi, giải đáp những vấn đề pháp lý liên quan đến hành vi khai thác IUU.

Đối với các lực lượng vũ trang, đại diện Hải đoàn 32 – Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, Đồn Biên phòng Tuy Hòa và Ban Chỉ huy Quân sự phường Tuy Hòa đã trao đổi, thống nhất các nội dung phối hợp triển khai.

Trong đó, lực lượng Cảnh sát biển dự kiến cử cán bộ tham gia tọa đàm, cung cấp góc nhìn thực tiễn về công tác đấu tranh, phòng, chống khai thác IUU, qua đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm chấp hành pháp luật của ngư dân.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng và các đơn vị quân sự phối hợp tuyên truyền, vận động người dân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự trên biển.

Thượng tá Đỗ Trọng Đại, Phó Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk.

Về phía địa phương, UBND phường Tuy Hòa sẽ phối hợp chuẩn bị hội trường với sức chứa khoảng 200 đại biểu, hệ thống âm thanh, màn hình LED, bàn ghế, bảng tên và các điều kiện cần thiết phục vụ chương trình; đồng thời mời hơn 200 ngư dân cùng đại diện các hội, đoàn thể tham dự.

Công an phường Tuy Hòa được đề nghị bố trí lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự, hướng dẫn phương tiện, đồng thời cử cán bộ tham gia các vai diễn trong phiên tòa giả định. Lãnh đạo phường cũng dự kiến tham gia tọa đàm, chia sẻ về công tác tuyên truyền, quản lý hoạt động khai thác thủy sản tại địa phương.

Quang cảnh hội nghị.

Theo kế hoạch, phiên tòa giả định về chống khai thác IUU tại phường Tuy Hòa dự kiến diễn ra ngày 1/12/2026. Chương trình được xây dựng theo hướng trực quan, sinh động, dễ tiếp cận, kết hợp trình chiếu video tình huống, tái hiện phiên tòa và tổ chức tọa đàm, giải đáp pháp luật.

Thông qua hoạt động này, người dân, đặc biệt là ngư dân, sẽ có cơ hội tiếp cận trực tiếp với các quy định pháp luật, hiểu rõ hơn về tính chất, mức độ nguy hiểm cũng như hậu quả pháp lý của hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Qua đó, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa, không vi phạm các quy định trong hoạt động khai thác thủy sản.

Hội nghị chụp hình lưu niệm.

Buổi làm việc, khảo sát thể hiện sự chủ động của Báo Công lý trong vai trò chủ trì, tổ chức và lan tỏa các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; đồng thời cho thấy sự phối hợp trách nhiệm, đồng bộ giữa Tòa án, lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Đây là tiền đề quan trọng để phiên tòa giả định được tổ chức thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân, chung tay cùng cả nước thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU, hướng tới phát triển nghề cá bền vững.