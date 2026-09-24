'BÁO CÔNG LÝ - 25 NĂM ĐỒNG HÀNH VÀ CỐNG HIẾN'

Chiều xuống rất chậm trên một bản nhỏ nơi biên giới. Sau những dãy núi, mặt trời chỉ còn để lại một vệt sáng mỏng trên nền trời. Trên khoảng sân ấy, những người lính quân hàm xanh đang tất bật dựng sân khấu, treo đèn, xếp bánh, chia từng phần quà nhỏ cho các em. Người buộc lại dây đèn, người kê bàn ghế, người cặm cụi làm những chiếc đèn ông sao bằng những vật liệu giản dị nhất. Tất cả cùng chuẩn bị cho Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm”, một đêm hội được tổ chức nơi biên giới để mang niềm vui Tết Trung thu đến với những em nhỏ còn nhiều thiếu thốn.