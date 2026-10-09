'Bảo chứng phòng vé' tuổi U60 sở hữu khối tài sản khủng, sống trong biệt thự 200 tỷ đồng

Là một trong những "bảo chứng phòng vé" nổi tiếng của sân khấu cải lương tuồng cổ Việt Nam, Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) Vũ Luân tên thật là Lương Văn Bình, sinh ngày 17/12/1972 tại Tp.Hồ Chí Minh đã gắn bó với sân khấu cải lương hơn 30 năm. Anh được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2015. Anh cũng là con nuôi của "ông hoàng cải lương" cố NSƯT Vũ Linh.

Vũ Luân từng là cái tên đắt show bậc nhất của nghệ thuật cải lương.

Không giống như nhiều ngôi sao có bệ đỡ nghệ thuật từ nhỏ, anh xuất thân trong một gia đình công nhân lao động nghèo cư ngụ lâu đời tại khu Bà Quẹo, quận Tân Bình. Thời thiếu niên, Vũ Luân phải bươn chải từ sớm để phụ giúp gia đình bằng nghề may gia công và làm thợ phụ sơn. Sau mỗi giờ làm việc mệt mỏi, anh thường cùng bạn thợ đi hát karaoke giải khuây.

Chính chất giọng thiên phú trong trẻo, ngọt ngào lúc bấy giờ đã khiến những người xung quanh thúc giục anh đi học hát, mở ra bước ngoặt thay đổi hoàn toàn số phận của chàng trai nghèo gốc Sài Thành. Năm 1992, Vũ Luân chính thức bén duyên với nghệ thuật khi tham gia vào nhóm Đồng ấu Bạch Long dưới sự dìu dắt của nghệ sĩ Bạch Long. Nhờ ngoại hình điển trai cùng phong cách biểu diễn có nhiều nét tương đồng với ngôi sao cải lương Vũ Linh, anh nhanh chóng nhận được sự chú ý lớn từ công chúng.

Cơ duyên lớn nhất cuộc đời anh là được cố NSƯT Vũ Linh nhận làm con nuôi, đồng thời đặt cho nghệ danh Vũ Luân. Giai đoạn cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000 chính là thời kỳ hoàng kim của anh. Tên tuổi nam nghệ sĩ gắn liền với hàng loạt vở diễn kinh điển như Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, Giang sơn mỹ nhân hay Trời Nam. Nhờ những cống hiến không ngừng nghỉ, anh đã vinh dự nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú và đoạt giải Xuất sắc Trần Hữu Trang. Ở đỉnh cao sự nghiệp, Vũ Luân là một trong những cái tên đắt show bậc nhất với mức cát-xê khủng.

Sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật và giữ kín tiếng về đời tư, cuộc sống hiện tại của NSƯT Vũ Luân đã bước sang một trang mới vô cùng rực rỡ. Tháng 4/2024, Vũ Luân chính thức đăng ký kết hôn với Hoa hậu Phương Lê. Cặp đôi nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ bởi sự đồng điệu, thấu hiểu trong cuộc sống lẫn công việc, thậm chí Phương Lê còn tin tưởng giao quyền điều hành doanh nghiệp cho ông xã.

NSƯT Vũ Luân và Hoa hậu Phương Lê bên con gái. Ảnh: FBNV

Niềm vui nhân đôi khi vào tháng 10/2025, vợ chồng nam nghệ sĩ đón con gái chung đầu lòng, đặt tên là Lương Bình Thụy Yên với biệt danh là bé Kẹo. Làm cha ở độ tuổi ngoài 50, Vũ Luân không giấu được sự xúc động và tự tay học cách chăm con từ thay tã đến dỗ dành.

Hiện vợ chồng nam nghệ sĩ sinh sống trong Bình Phương Villa, căn biệt thự 5 tầng được đặt tên dựa trên tên thật của hai vợ chồng là Lê Thị Hậu Phương và Lương Văn Bình. Cơ ngơi nằm trên khu đất rộng hơn 600m², có giá trị ước tính khoảng 200 tỷ đồng, gây chú ý với diện mạo bề thế, gam trắng chủ đạo cùng phong cách tân cổ điển sang trọng.

Từ bên ngoài nhìn vào, biệt thự của vợ chồng NSƯT Vũ Luân đã gây chú ý bởi quy mô rộng rãi cùng vẻ ngoài bề thế, xa hoa. Công trình sử dụng gam trắng làm chủ đạo, được xây dựng theo phong cách tân cổ điển với những mảng phào chỉ lớn, hệ trụ cột vuông vức và các chi tiết trang trí được chăm chút cầu kỳ. Nhìn từ xa, căn biệt thự mang dáng dấp như một tòa bạch dinh thu nhỏ, vừa sang trọng, nổi bật vừa toát lên vẻ uy nghi. Không chỉ đầu tư cho phần kiến trúc, gia đình còn dành một khoảng diện tích rộng xung quanh nhà để làm không gian ngoài trời. Khu vực này được bài trí hài hòa với cây xanh và những góc nghỉ ngơi, vừa phục vụ sinh hoạt chung vừa tạo thêm khoảng thư giãn cho các thành viên trong gia đình.

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Không gian sân vườn cũng là một trong những điểm đáng chú ý tại biệt thự của vợ chồng NSƯT Vũ Luân. Hàng loạt cây xanh được trồng và chăm chút tỉ mỉ, phủ kín nhiều khoảng sân, tạo nên một góc nhỏ vừa xanh mát vừa tràn đầy sức sống. Đây cũng là background lý tưởng để gia đình lưu lại những khoảnh khắc đời thường hay thực hiện những bộ ảnh “sống ảo” đẹp mắt. Nhờ được đầu tư cảnh quan chỉn chu, nhiều góc trong khuôn viên biệt thự chẳng khác nào một studio ngoài trời, chỉ cần đứng vào là đã có ngay những khung hình đẹp.

Nếu diện mạo bên ngoài đã đủ khiến người ta choáng ngợp thì bước qua cánh cửa, biệt thự của vợ chồng NSƯT Vũ Luân lại mở ra một thế giới hoàn toàn tương xứng với vẻ bề thế ấy. Không gian bên trong rộng rãi, được chăm chút theo phong cách tân cổ điển với gam trắng chủ đạo, từ màu tường, trần nhà cho đến nhiều món nội thất. Những đường nét cầu kỳ được đưa vào vừa đủ, kết hợp cùng các món đồ nội thất sang trọng khiến tổng thể căn nhà mang dáng dấp của một dinh thự thực thụ, càng nhìn càng thấy nhiều chi tiết đáng chú ý. Sự rộng rãi của căn nhà càng thêm nổi bật khi vợ chồng NSƯT Vũ Luân có thể thoải mái bố trí một bộ bàn dài, đủ sức phục vụ những buổi tụ họp đông người. Từ đây, ánh mắt dễ dàng bị hút về phía cầu thang uốn cong mềm mại, nổi bật giữa nền trắng sáng và tạo nên vẻ bề thế cho không gian. Bộ đèn chùm lớn được treo ở vị trí trung tâm càng làm căn nhà thêm lung linh, đồng thời nhấn mạnh chất tân cổ điển sang trọng, có phần lãng mạn.

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Qua những hình ảnh được vợ chồng nam nghệ sĩ chia sẻ trên mạng xã hội, có thể thấy khu vực bếp cũng được đầu tư chỉn chu, vừa rộng rãi vừa đầy đủ tiện nghi. Hệ tủ bếp mang gam trắng sáng kết hợp cùng mặt bàn đá đen tạo nên sự tương phản đẹp mắt, đồng thời giữ được vẻ sang trọng, đồng điệu với phong cách chung của biệt thự. Không chỉ phục vụ việc nấu nướng, căn bếp còn có nhiều khoảng trống để gia chủ thoải mái sắp xếp đồ đạc mà không tạo cảm giác chật chội.

Ảnh: FBNV

Căn biệt thự 200 tỷ theo Vũ Luân và Phương Lê chỉ đơn giản là mái ấm mà cả hai cùng xây dựng, như nền tảng cho một cuộc sống gia đình đủ đầy và bình yên.