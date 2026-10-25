Báo chí xứ Lạng đưa tri thức đến bản làng qua những làn sóng quen thuộc

Theo ông Nguyễn Đông Bắc, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn, lựa chọn cách truyền tải phù hợp phải đi cùng việc bảo đảm tính xác thực của thông tin, nhất là khi những mô hình được giới thiệu có thể ảnh hưởng đến quyết định của người dân.

Thông tin mới đi cùng chương trình quen thuộc

“Bà con rất thích nghe các chương trình văn nghệ rồi các chương trình về giải trí liên quan phát thanh”, ông Nguyễn Đông Bắc cho biết.

Từ thói quen này, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn kết hợp nội dung thời sự, chính trị với các chương trình văn nghệ, giải trí để đưa thông tin đến người nghe. Thay vì tách riêng nội dung tuyên truyền thành những thông điệp khô cứng, đơn vị tận dụng các chương trình vốn thu hút công chúng làm kênh chuyển tải những vấn đề thiết thực, trong đó có khoa học - công nghệ, kinh tế số và các mô hình phát triển kinh tế.

Kết hợp thông tin thời sự với các chương trình văn nghệ, giải trí, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn tạo thêm cách tiếp cận để đưa tri thức khoa học - công nghệ đến với người dân. Ảnh: Báo Lạng Sơn

Cách làm này xuất phát từ điều kiện tiếp nhận thông tin tại địa phương, nơi phát thanh vẫn có độ phủ rộng và là phương tiện quen thuộc với người dân. Nội dung mới được đặt trong hình thức gần gũi, qua đó tạo thêm cơ hội để thông tin đến với đồng bào.

Cùng với cách truyền tải, ông Nguyễn Đông Bắc đặc biệt lưu ý đến việc lựa chọn nội dung. Theo ông, người dân có thể tin tưởng và làm theo những thông tin được báo chí giới thiệu, vì vậy việc phản ánh các mô hình cần được cân nhắc kỹ lưỡng. "Đơn vị ưu tiên những mô hình đã được triển khai trong thực tế, thay vì chỉ trình bày lý thuyết hoặc giới thiệu những cách làm chưa được kiểm chứng", ông chia sẻ.

Lấy thực tiễn làm căn cứ lựa chọn mô hình

Theo ông Nguyễn Đông Bắc, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn tập trung tuyên truyền những mô hình đã có hoặc lựa chọn mô hình từ các đơn vị trực tiếp triển khai để giới thiệu, lan tỏa.

Với cách tiếp cận này, mô hình thực tế là căn cứ để xây dựng nội dung, thay vì bắt đầu từ những khái niệm chung về khoa học - công nghệ hay kinh tế số. Điều cần làm rõ không chỉ là mô hình mang lại kết quả gì, mà còn là cách thức triển khai và những kinh nghiệm có thể tham khảo.

Đây là yêu cầu quan trọng khi tuyên truyền về những lĩnh vực có thể tác động trực tiếp đến sản xuất và sinh kế. Một mô hình được giới thiệu cần có thông tin đủ rõ để người dân hiểu cách làm, đồng thời tránh tạo cảm giác rằng mọi cách làm đều có thể áp dụng giống nhau ở mọi địa bàn. Tính thuyết phục của bài báo vì thế phụ thuộc trước hết vào chất lượng thông tin và căn cứ thực tế của mô hình.

Từ những mô hình thực tiễn, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn góp phần giới thiệu các cách làm mới, khuyến khích phát triển kinh tế ở địa phương. Trong ảnh, anh La Thanh Nhâm với mô hình sản xuất giống chuối tiêu hồng bằng phương pháp nuôi cấy mô. Ảnh: Báo Lạng Sơn

Quan điểm này cũng đặt ra trách nhiệm cho người làm báo trong quá trình phát hiện, lựa chọn và phản ánh điển hình. Không chỉ tìm kiếm những kết quả nổi bật, cơ quan báo chí cần kiểm chứng thông tin, làm rõ quá trình thực hiện và cung cấp góc nhìn cụ thể về cách làm được giới thiệu. Ông Bắc cho rằng, đó là cơ sở để nội dung tuyên truyền có giá trị tham khảo, thay vì chỉ dừng ở việc nêu thành tích.

Mở rộng kênh tiếp cận, tăng kết nối với cơ sở

Bên cạnh phát thanh, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn phát triển nội dung trên các nền tảng số. Ông Nguyễn Đông Bắc cho biết, ước tính tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại thông minh tại địa phương có thể đạt khoảng 95%, kể cả người cao tuổi và trẻ em. Theo ông, người dân chủ yếu dùng thiết bị để nghe, đọc thông tin, tạo điều kiện để báo chí tiếp tục mở rộng nội dung trên môi trường số.

Hiện đơn vị có bốn loại hình báo chí gồm báo in, phát thanh, truyền hình và nội dung số. Việc duy trì các loại hình này giúp cơ quan báo chí có nhiều phương thức chuyển tải thông tin đến công chúng. Với nội dung số, người dân có thể chủ động tiếp cận thông tin qua thiết bị cá nhân, bên cạnh các kênh truyền thống.

Những mô hình sản xuất hiệu quả, những cá nhân mạnh dạn ứng dụng kỹ thuật mới là chất liệu để Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn lan tỏa kinh nghiệm phát triển kinh tế tại địa phương. Ảnh: Báo Lạng Sơn

Cùng với việc mở rộng nền tảng, đơn vị tăng cường phối hợp với chính quyền cấp xã để gắn nội dung tuyên truyền với tình hình thực tế. "Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, toàn tỉnh Lạng Sơn có 65 xã; Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn đã ký thỏa thuận phối hợp tuyên truyền với khoảng một phần ba số xã", ông Bắc cho biết.

Một số địa phương chưa ký kết do còn vướng mắc về cơ chế phối hợp và đang trong quá trình ổn định tổ chức sau sắp xếp. Điều này cho thấy việc kết nối với cơ sở vẫn cần tiếp tục được mở rộng để cơ quan báo chí có thêm đầu mối nắm bắt tình hình, phát hiện vấn đề và lựa chọn nội dung sát với nhu cầu địa phương.

Trên vùng đất biên cương xứ Lạng, những làn sóng phát thanh quen thuộc vẫn đang mang theo những thông tin mới về khoa học, công nghệ và cách làm kinh tế hiệu quả. Bằng việc kết hợp phương thức truyền tải gần gũi với hơi thở chuyển đổi số, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn góp phần đưa tri thức đến với bản làng, để những đổi thay từ cơ sở được lan tỏa và mở ra thêm cơ hội phát triển cho đồng bào.