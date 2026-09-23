Báo chí và ứng dụng AI trong sản xuất tin tức

Các học viên tham gia lớp tập huấn - Ảnh: Phan Khiêm

Chương trình có sự tham gia của đại diện lãnh đạo, biên tập viên và phóng viên đến từ 24 cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình trên cả nước. Tham gia chương trình tập huấn, các đại biểu trao đổi về những cơ hội, yêu cầu đặt ra khi trí tuệ nhân tạo ngày càng tham gia sâu vào quy trình sản xuất nội dung, trong đó, khẳng định AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ chứ không thể thay thế người làm báo.

Trong khuôn khổ chương trình tập huấn, các học viên cũng được giới thiệu nhiều công cụ AI hữu ích, như: Tìm kiếm và tổng hợp thông tin, chuyển đổi văn bản-âm thanh, hỗ trợ biên tập, xây dựng ý tưởng, sản xuất hình ảnh, video và tối ưu nội dung cho các nền tảng số.

Cùng với việc giới thiệu công cụ, chương trình tập trung vào cách sử dụng AI phù hợp với đặc thù báo chí, trong đó đặc biệt đề cao vai trò kiểm chứng thông tin, bảo vệ bản quyền, bảo mật dữ liệu và trách nhiệm của người làm báo.