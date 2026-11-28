Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TÂY HỒ

Buổi làm việc diễn ra tại đặc khu Phú Quốc trong khuôn khổ chương trình “Kết nối truyền thông - Xúc tiến hình ảnh điểm đến và hội nhập quốc tế: Tuyên truyền, quảng bá cho Phú Quốc và APEC”.

Ông Lê Văn Chuyển, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình An Giang, phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TÂY HỒ

Phát biểu tại buổi làm việc, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình An Giang Lê Văn Chuyển cho rằng, truyền thông cho Phú Quốc và APEC là trách nhiệm của Báo và phát thanh, truyền hình An Giang. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, đơn vị cần sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp du lịch - những đơn vị trực tiếp tạo ra sản phẩm, dịch vụ và hình ảnh điểm đến.

Theo ông Chuyển, hoạt động quảng bá Phú Quốc cần được triển khai bài bản, có định hướng và chiều sâu. Bên cạnh giới thiệu tiềm năng, sản phẩm du lịch, công tác truyền thông cần chú trọng quản trị thông tin, quản trị rủi ro; chủ động nắm bắt, định hướng và xử lý kịp thời thông tin liên quan, góp phần giữ gìn hình ảnh Phú Quốc trong mắt du khách trong và ngoài nước.

Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình An Giang cũng lưu ý hoạt động truyền thông phải gắn với nhu cầu thực tế, đặt lợi ích doanh nghiệp du lịch lên hàng đầu, mang lại giá trị thiết thực cho doanh nghiệp và sự phát triển của Phú Quốc.

Ông Nguyễn Vũ Khắc Huy, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch An Giang, phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TÂY HỒ

Ông Nguyễn Vũ Khắc Huy, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch An Giang, cho biết Hiệp hội Du lịch An Giang mong muốn tiếp tục đồng hành với cơ quan báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền về du lịch. Hiệp hội sẽ tăng cường kết nối, phối hợp và làm cầu nối giữa báo chí với doanh nghiệp hội viên, hỗ trợ cung cấp thông tin để phóng viên tác nghiệp thuận lợi.

Tại buổi làm việc, các đại biểu trao đổi về việc cung cấp thông tin, hình ảnh, tư liệu điểm đến, sản phẩm và dịch vụ du lịch Phú Quốc; công tác chuẩn bị của ngành du lịch cho Năm APEC 2027, nhất là các điều kiện về lưu trú, vận chuyển, đón tiếp và chất lượng dịch vụ.

Các bên cũng thảo luận kế hoạch sản xuất chuyên đề, phóng sự, chương trình phát thanh, truyền hình, báo in và báo điện tử về Phú Quốc, APEC; đẩy mạnh truyền thông trên nền tảng số, mạng xã hội để tiếp cận du khách trong nước và quốc tế.

Một nội dung được quan tâm là xây dựng cơ chế phối hợp cung cấp thông tin, đầu mối liên lạc, tổ chức cho phóng viên đi thực tế; đồng thời phối hợp giữ gìn hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện, văn minh, kịp thời định hướng và xử lý thông tin sai lệch.