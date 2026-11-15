Báo chí: Từ phản ánh thực tiễn đến đồng hành cùng sự phát triển của Quảng Trị

Tại buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị ghi nhận những đóng góp của các cơ quan báo chí của tỉnh và các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị đưa đoàn phóng viên thường trú đi thực tế tại giếng cổ Gio An. Ảnh: Quang Thạnh

Theo lãnh đạo tỉnh, các cơ quan báo chí đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước; phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; góp phần xây dựng hình ảnh Quảng Trị năng động, đoàn kết, phát triển và giàu bản sắc.

Sự ghi nhận đó cho thấy báo chí đang hiện diện ngày càng sâu hơn trong đời sống xã hội, vừa là kênh thông tin, vừa là cầu nối giữa chủ trương, chính sách với cuộc sống.

Đưa chủ trương, chính sách đến gần người dân

Báo chí cách mạng Việt Nam luôn giữ vai trò quan trọng trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đồng thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng từ cơ sở, góp phần tạo đồng thuận xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị ghi nhận những đóng góp của các cơ quan báo chí. Ảnh: Quang Thạnh

Trong thực tiễn, một chính sách chỉ thực sự có ý nghĩa khi được triển khai hiệu quả và tạo ra những thay đổi cụ thể trong đời sống. Vì vậy, người làm báo không thể chỉ dừng ở việc thông tin chính sách được ban hành mà cần theo sát quá trình thực hiện, phản ánh hiệu quả, chỉ ra những bất cập và lắng nghe tiếng nói của người dân.

Một tác phẩm báo chí có giá trị không chỉ trả lời “chuyện gì đang xảy ra”, mà còn phải giúp công chúng hiểu vấn đề bắt nguồn từ đâu, tác động như thế nào và cần được giải quyết ra sao.

Các phóng viên thường trú thắp hương tại nghĩa trang Trường Sơn. Ảnh: Quang Thạnh.

Khi bám sát cơ sở, báo chí vừa thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vừa phát huy vai trò giám sát xã hội. Những thông tin được phản ánh từ thực tiễn có thể giúp cấp ủy, chính quyền có thêm cơ sở trong quá trình lãnh đạo, điều hành.

Tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Bản lĩnh - Chuyên nghiệp - Nhân văn” được xác định tại Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, vì thế cũng đặt ra yêu cầu đối với mỗi người làm báo phải không ngừng đổi mới cách tiếp cận và phương thức tác nghiệp.

Từ những chuyến đi thực tế đến sức lan tỏa của báo chí

Năm 2026, Quảng Trị công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với định hướng mở ra “không gian mới, cơ hội mới”. Tỉnh xác định bốn trụ cột chiến lược gồm năng lượng, logistics, du lịch và nông nghiệp xanh.

Tại hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch và xúc tiến đầu tư, tỉnh trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và chấp thuận nghiên cứu đầu tư cho hàng chục dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 194.580 tỷ đồng.

Đằng sau những con số về đầu tư là câu chuyện về việc làm, sinh kế, môi trường, hạ tầng và chất lượng cuộc sống. Đây cũng là những vấn đề mà báo chí cần tiếp cận để phản ánh quá trình phát triển một cách toàn diện.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị đã tổ chức 3 đợt đưa các đoàn phóng viên, nhà báo Trung ương và địa phương trên địa bàn đi thực tế tại những địa điểm có tiềm năng phát triển du lịch, các mô hình kinh tế hiệu quả và những mô hình được kỳ vọng tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân.

Nhà báo Sông Lam, Báo Công an nhân dân, trao đổi, chia sẻ nhiều ý kiến tại buổi làm việc với UBND xã Hải Lăng. Ảnh: Quang Thạnh.

Những chuyến đi đưa nhà báo đến gần hơn với thực tiễn. Tại cơ sở, phóng viên trực tiếp gặp gỡ người dân, doanh nghiệp, những người đang triển khai các mô hình mới; tận mắt chứng kiến những thay đổi và tìm kiếm những câu chuyện có giá trị.

Từ đó, hàng loạt tin, bài, phóng sự và sản phẩm báo chí được thực hiện, góp phần quảng bá tiềm năng du lịch, giới thiệu sản phẩm đặc trưng, lan tỏa những mô hình kinh tế hiệu quả và những cách làm sáng tạo.

Một điểm đến được phát hiện và quảng bá đúng cách có thể tiếp cận thêm du khách. Một mô hình kinh tế hiệu quả được lan tỏa có thể thu hút sự quan tâm của thị trường. Một cách làm hay từ cơ sở có thể trở thành kinh nghiệm để nhân rộng.

Đó chính là lúc báo chí vượt ra khỏi vai trò thông tin đơn thuần để trở thành cầu nối giữa chính quyền, người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư, du khách và cộng đồng.

Những chuyến đi thực tế cũng đặt ra yêu cầu đối với người làm báo: không chỉ “đi và viết”, mà phải “đi để phát hiện, viết để lan tỏa và phản ánh để tạo giá trị”.

Trong hành trình hiện thực hóa khát vọng phát triển của Quảng Trị, báo chí không đứng ngoài cuộc. Mỗi tác phẩm có chất lượng, mỗi vấn đề được phát hiện kịp thời và mỗi câu chuyện đẹp được lan tỏa đều có thể góp phần tạo thêm niềm tin, động lực cho cộng đồng.

Báo chí đồng hành với phát triển trước hết phải bắt đầu từ việc đi sâu vào thực tiễn, lắng nghe người dân và phản ánh trung thực những chuyển động của quê hương.