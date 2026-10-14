Báo chí TPHCM giữ vững bản lĩnh chính trị, trách nhiệm xã hội và làm chủ công nghệ mới

Xây dựng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng

Sáng nay (14/10), Đại hội đại biểu lần thứ I Hội Nhà báo TPHCM, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra phiên chính thức. Đại hội được tiến hành với phương châm “Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”. Tham dự Đại hội có ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM;…

Trình bày phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031, ông Lê Văn Minh, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, thông tin Hội Nhà báo TPHCM xác định tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao; chủ động thích ứng với quá trình sắp xếp, tinh gọn hệ thống cơ quan báo chí. Trọng tâm là củng cố tổ chức, tăng cường đoàn kết, tập hợp hội viên, phát huy nguồn lực và kinh nghiệm của đội ngũ người làm báo trên địa bàn thành phố.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu dự Đại hội dành phút mặc niệm tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng, tổ chức Lễ viếng, truy điệu, an táng vào hôm nay

Hội chú trọng xây dựng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, tinh thông nghiệp vụ, trách nhiệm xã hội cao và làm chủ công nghệ mới. Công tác đào tạo, bồi dưỡng được đổi mới theo hướng thiết thực, tập trung vào kỹ năng tác nghiệp đa nền tảng, báo chí dữ liệu, báo chí đa phương tiện và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Đồng thời, tăng cường giáo dục đạo đức nghề nghiệp, phát huy vai trò của hội viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phòng, chống tin giả và thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Đại hội nhận hoa chúc mừng Hội Nhà báo Việt Nam

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động Hội, xây dựng cơ sở dữ liệu hội viên tập trung, thống nhất, ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành và kết nối, hỗ trợ hội viên. Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, lấy hội viên làm trung tâm; nâng cao chất lượng các giải báo chí, hoạt động nghiệp vụ, hội thảo, tọa đàm và phát huy vai trò các câu lạc bộ chuyên ngành.

Hội tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên; phát huy hiệu quả phối hợp với các cơ quan lãnh đạo, quản lý báo chí và cơ quan báo chí, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại.

Đại hội nhận hoa chúc mừng từ Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM

Hội phải thực sự trở thành "mái nhà chung" đoàn kết

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh đánh giá, trong nhiệm kỳ qua Hội Nhà báo TPHCM đã chú trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm xã hội và đạo đức người làm báo. Điều đáng trân trọng là trong suốt nhiệm kỳ, không có hội viên nào vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp đến mức phải xử lý kỷ luật.

Ông Lê Văn Minh, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031

Đây là một kết quả rất đáng tự hào, khẳng định bản lĩnh chính trị vững vàng và đạo đức nghề nghiệp trong sáng của những người làm báo Thành phố mang tên Bác. Đáng chú ý, báo chí TPHCM đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; phản ánh kịp thời, trung thực, sinh động các mặt đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; cổ vũ nhân tố mới, mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Nhà báo Lê Quốc Minh đề nghị Hội Nhà báo TPHCM tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về báo chí và công tác Hội; đặc biệt là Chỉ thị 43 của Ban Bí thư, Chỉ thị 05 ngày 30/3/2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, truyền thông trên không gian mạng trong tình hình mới.

Hội cần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng số, kỹ năng tác nghiệp trên môi trường truyền thông đa nền tảng; xây dựng đội ngũ người làm báo có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí hiện đại.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh phát biểu

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, đánh giá cao những nỗ lực vượt bậc của đội ngũ làm báo thành phố trong nhiệm kỳ 2020 - 2026. Dù trải qua nhiều thử thách lớn từ đại dịch Covid-19, biến động của truyền thông số đến việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, báo chí TPHCM vẫn giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa.

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM ghi nhận và biểu dương Hội Nhà báo thành phố đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả chủ trương hợp nhất 3 tổ chức Hội, tạo sự đoàn kết, gắn bó và không ngừng thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao kỹ năng tác nghiệp đa nền tảng cho hội viên.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết gợi mở một số vấn đề cho Hội Nhà báo TPHCM nhiệm kỳ mới

Bước vào nhiệm kỳ 2026 – 2031, Hội Nhà báo TPHCM cần tiếp tục đổi mới toàn diện nội dung và phương thức hoạt động. Hội phải thực sự trở thành "mái nhà chung" đoàn kết, lấy hội viên làm trung tâm; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người làm báo, đồng thời làm cầu nối tin cậy giữa báo chí với cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Các đại biểu dự Đại hội

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị Hội đẩy mạnh bồi dưỡng tư tưởng chính trị, đạo đức nghề nghiệp; chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, ngăn chặn tin giả, thông tin xấu độc trên không gian mạng; nâng cao trình độ công nghệ số và kỹ năng đa nền tảng.

Hội cần tích cực tham gia xây dựng và phản biện các cơ chế, chính sách phát triển của TPHCM; tăng cường giám sát việc tuân thủ Luật Báo chí, quy định về đạo đức nghề nghiệp và quy tắc sử dụng mạng xã hội của hội viên.

Quang cảnh Đại hội

Đặc biệt, nâng cao chất lượng các giải báo chí thông qua việc khuyến khích đổi mới, sáng tạo để có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao; tích cực tham gia các giải báo chí toàn quốc như Giải Báo chí Quốc gia, Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa Liềm Vàng)...

Ông Lê Văn Minh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM Đại hội Hội Nhà báo TPHCM đã bầu 13 ủy viên Ban chấp hành. Tại hội nghị lần thứ nhất BCH nhiệm kỳ 2026-2031 bầu ra Ban Thường vụ 6 ủy viên gồm: ông Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM; bà Lý Việt Trung, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM; ông Nguyễn Khắc Văn, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng; ông Nguyễn Thanh Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM; ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM. Hội nghị đã bầu ông Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM làm Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031. Bà Lý Việt Trung, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM được bầu làm Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Nhà báo TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh và Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết cùng các đồng chí lãnh đạo TPHCM chúc mừng Ban chấp hành Hội Nhà báo TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: VĂN MINH

Các Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các ông Nguyễn Khắc Văn, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng; ông Nguyễn Thanh Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM. Hội nghị đã bầu Ban Kiểm tra gồm 3 ủy viên. ông Nguyễn Ngọc Hồi làm Trưởng Ban Kiểm tra Hội Nhà báo TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 Thay mặt Ban Chấp hành Hội Nhà báo TPHCM khóa mới, Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM Lê Văn Minh khẳng định hội sẽ luôn phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới và trách nhiệm; nghiêm túc thực hiện Điều lệ Hội, bám sát mục tiêu, phương hướng đã được Đại hội thông qua; không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, đồng thời tăng cường kết nối, hợp tác để tạo thêm nhiều giá trị thiết thực cho hội viên và xã hội.

Ban Tổ chức trao bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam cho tập thể Hội Nhà báo TPHCM; Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPCHM cho 1 tập thể và 4 cá nhân tiêu biểu đã có những thành tích xuất sắc, góp phần quan trọng vào sự phát triển của Hội Nhà báo TPHCM

Tại Đại hội, Ban Tổ chức cũng đã tổ chức lễ trao bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam cho tập thể Hội Nhà báo TPHCM; Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPCHM cho 1 tập thể và 4 cá nhân tiêu biểu đã có những thành tích xuất sắc, góp phần quan trọng vào sự phát triển của Hội Nhà báo TPHCM.