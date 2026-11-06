Báo chí tập trung tuyên truyền các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô
Sáng 6/11, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề và triển khai nhiệm vụ tuyên truyền trên báo chí tháng 11/2026. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền trong tháng 11/2026.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/bao-chi-tap-trung-tuyen-truyen-cac-giai-phap-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-thu-do-246261106210602416.htm