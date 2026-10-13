Báo chí quốc tế tham dự, đưa tin lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại TP.HCM

Bố trí khu vực tác nghiệp bảo đảm an ninh và an toàn

Ngày 13/10, tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP.HCM, Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Công an TP.HCM cùng các đơn vị liên quan khảo sát thực địa, thống nhất phương án bố trí khu vực tác nghiệp cho phóng viên trong nước và quốc tế tại lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ.

Hoạt động nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan báo chí đưa tin về sự kiện, đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn, giữ gìn không khí trang nghiêm trong các nghi thức tưởng niệm tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng và Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

Nội dung khảo sát tập trung thống nhất sơ đồ, vị trí dành riêng cho phóng viên tác nghiệp tại lễ truy điệu và lễ an táng hài cốt liệt sĩ. Các đơn vị cũng xây dựng phương án quản lý, hướng dẫn lực lượng báo chí trong quá trình di chuyển từ Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, với quãng đường khoảng 26km.

Lễ truy điệu diễn ra lúc 8 giờ ngày 14/10.

Đội hình phương tiện phục vụ lễ đưa hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang gồm xe dẫn đường, xe chỉ huy, xe quân kỳ, xe danh dự, xe chở hoa, 8 xe chở hài cốt liệt sĩ, xe chở đại biểu và xe kiểm soát quân sự. Phương án tổ chức đội hình được rà soát nhằm bảo đảm việc di chuyển thống nhất, an toàn.

Đáng chú ý, nhiều cơ quan báo chí quốc tế được chấp thuận tham dự, đưa tin về sự kiện, gồm: The New York Times (Mỹ), hãng tin AFP (Pháp), nhật báo Yomiuri Shimbun, hãng thông tấn Kyodo News và Đài Truyền hình NHK (Nhật Bản).

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM yêu cầu khu vực tác nghiệp phải có góc quay, chụp thuận lợi, phù hợp với tính chất trang nghiêm của buổi lễ; không ảnh hưởng đến các nghi thức quân đội, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và công tác bảo đảm an ninh.

Các đơn vị liên quan có trách nhiệm hướng dẫn phóng viên chấp hành quy định về trang phục, tác phong; kiểm tra các thiết bị kỹ thuật như máy quay, flycam và thiết bị truyền dẫn, bảo đảm an toàn bay, an ninh mạng và an toàn thông tin.

Đồng thời, chủ động phát hiện, ngăn chặn hoạt động tác nghiệp trái phép, việc đưa thông tin sai lệch, thiếu chính xác hoặc hành vi gây mất trật tự, ảnh hưởng đến sự trang nghiêm của buổi lễ.

Lễ truy điệu diễn ra lúc 8 giờ ngày 14/10

Theo kế hoạch, lúc 7 giờ 30 phút ngày 14/10, các đại biểu sẽ dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà Bia Liệt sĩ và các địa điểm trong Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng.

Đúng 8 giờ cùng ngày, lễ viếng và lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ sẽ diễn ra tại công viên. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9, phát thanh trực tiếp trên kênh VOH FM 99.9 MHz và các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM trong khung giờ từ 8 giờ đến 10 giờ.

Sau lễ truy điệu, đoàn xe sẽ đưa hài cốt liệt sĩ từ Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM theo 4 đợt. Đợt đầu dự kiến xuất phát lúc 8 giờ 45 phút, các đợt tiếp theo lần lượt di chuyển theo phương án của ban tổ chức.

CSGT làm nhiệm vụ dẫn đoàn, điều tiết, phân luồng phục vụ lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ.

Lộ trình dự kiến dài khoảng 26km, đi qua các tuyến đường Trường Sơn, Cách Mạng Tháng Tám, vòng xoay Dân Chủ, Điện Biên Phủ, cầu Sài Gòn, Võ Nguyên Giáp và Xa lộ Hà Nội trước khi đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

Thời gian xuất phát và phương án tổ chức giao thông được thực hiện theo điều hành của ban tổ chức và lực lượng chức năng. Lộ trình có thể được điều chỉnh để bảo đảm an toàn cho đoàn xe, đại biểu và người tham gia giao thông.

An táng 731 bộ hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM

Lễ an táng hài cốt liệt sĩ dự kiến diễn ra lúc 10 giờ ngày 14/10 tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, trên đường Song Hành Xa lộ Hà Nội, khu phố 7, phường Long Bình.

Chương trình gồm các nghi thức đón đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ, di chuyển hài cốt đến vị trí an táng, hạ huyệt, an táng và dâng hương tưởng niệm. Tổng cộng 731 bộ hài cốt liệt sĩ được an táng, trong đó có 698 bộ hài cốt riêng lẻ và một bộ hài cốt tập thể gồm 33 hài cốt liệt sĩ.

Trước đó, TP.HCM đã tổ chức sơ duyệt, tổng duyệt các nghi thức phục vụ lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng.

Đội hình xe phục vụ lễ đưa hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM gồm xe dẫn đường, xe chỉ huy, xe quân kỳ, xe danh dự, xe chở hoa, 8 xe chở hài cốt liệt sĩ, xe chở đại biểu và xe kiểm soát quân sự.

Lễ viếng, truy điệu và an táng là hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; đồng thời tri ân các gia đình đã sinh thành, nuôi dưỡng những người con cống hiến cho đất nước.

Đây cũng là hoạt động cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, giáo dục truyền thống yêu nước và nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành cùng toàn xã hội trong công tác đền ơn đáp nghĩa.

Tối 13/10, thành phố tổ chức chương trình “Đêm Tri ân” tại công viên, hướng đến tưởng niệm, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ngày 12/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ký Văn bản số 156/CV-BCĐQG gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố và Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam về việc truyền hình trực tiếp lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ. Phó Thủ tướng đề nghị UBND các địa phương chỉ đạo đài phát thanh và truyền hình địa phương truyền hình trực tiếp các buổi lễ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Đài Truyền hình Việt Nam tiếp sóng, phát trực tiếp trên nền tảng truyền hình số quốc gia VTVgo. Đài Truyền hình Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với các địa phương kết nối, phát sóng và thông tin rộng rãi về chương trình để người dân theo dõi, tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ.