Báo chí Quảng Ninh đưa kỹ năng sản xuất video ngắn vào tiêu chí đánh giá người làm báo

Sau thời gian học tập và thực hành, lớp tập huấn “Kỹ năng sản xuất video ngắn trên mạng xã hội” do Hội Nhà báo thành phố Quảng Ninh phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức đã hoàn thành chương trình. Đáng chú ý, Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh sẽ đưa sản xuất, phát triển nội dung số vào tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý, phóng viên, biên tập viên, thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động báo chí.

Các học viên nhận chứng nhận kết thúc khoá học. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Tham gia lớp tập huấn, các học viên được nhà báo Ngô Trần Thịnh, Trưởng Phòng Đa truyền thông, Trung tâm Tin tức, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn kỹ năng lựa chọn nội dung, xây dựng kịch bản, xác định thông điệp, tổ chức hình ảnh, âm nhạc và phụ đề phù hợp với video ngắn trên các nền tảng số.

Chương trình kết hợp trao đổi nghiệp vụ, thảo luận nhóm với tác nghiệp tại hiện trường. Học viên trực tiếp thực hành quay, dựng video bằng thiết bị di động, hoàn thiện và chỉnh sửa sản phẩm dưới sự hướng dẫn của giảng viên.

Mỗi học viên hoặc nhóm học viên thực hành sản xuất 2 video ngắn, thời lượng từ 60–90 giây, theo định dạng dọc. Các sản phẩm được trình chiếu, phân tích về khả năng truyền tải thông tin, mức độ thu hút người xem; đồng thời chỉ ra những hạn chế trong nhịp dựng và cách tổ chức nội dung để học viên tiếp tục điều chỉnh, vận dụng vào thực tiễn công tác.

Phát biểu bế giảng, ông Nguyễn Thế Lãm, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố, biểu dương tinh thần học tập nghiêm túc, tích cực của các học viên, trong đó có những học viên ở xa và các nhà báo lão thành.

Theo ông Nguyễn Thế Lãm, khóa tập huấn là hoạt động cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh và Nghị quyết Đại hội Hội Nhà báo thành phố, trong đó xác định nâng cao kỹ năng số, chuyển đổi số báo chí là khâu đột phá.

Ông Nguyễn Thế Lãm nhấn mạnh, bên cạnh việc giữ vững các giá trị của báo chí truyền thống, đội ngũ phóng viên, biên tập viên cần tăng cường tác nghiệp, sản xuất và phân phối nội dung số, đáp ứng yêu cầu mới của công tác tư tưởng và xu hướng truyền thông hiện đại.

Đáng chú ý, ngay sau khóa tập huấn, Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh sẽ đưa việc sản xuất, phát triển nội dung số vào tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý, phóng viên, biên tập viên. Sản phẩm báo chí số cũng được đưa vào tiêu chí đánh giá, xếp loại hằng tháng và chấm điểm đầu ra đối với cán bộ, phóng viên, bên cạnh các sản phẩm báo chí truyền thống.

Lãnh đạo Hội Nhà báo thành phố đề nghị các học viên vận dụng ngay kiến thức, kỹ năng đã học vào thực tiễn, đồng thời chia sẻ, truyền đạt kinh nghiệm cho đồng nghiệp; cán bộ lãnh đạo, quản lý nêu gương trong học tập và triển khai nhiệm vụ.

Trước mắt, các cơ quan báo chí và người làm báo tập trung sản xuất video ngắn về các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11; kỷ niệm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ – Truyền thống ngành Than 12/11, chú trọng giới thiệu các giá trị văn hóa, lịch sử ngành Than và quảng bá du lịch Quảng Ninh mùa thu - đông.

Học viên tại các địa phương được khuyến khích gửi những sản phẩm chất lượng về Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh để lan tỏa trên các nền tảng số, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận công chúng.

Kết thúc khóa học, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam đã trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ “Kỹ năng sản xuất video ngắn trên mạng xã hội” cho các học viên.