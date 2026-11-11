Báo chí, phát thanh truyền hình tăng cường ứng dụng AI và công nghệ số

Tham dự hội thảo có ông Nguyễn Hà Yên, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình các tỉnh: Lâm Đồng, Đà Nẵng, Gia Lai, Khánh Hoà, Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cà Mau.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Hội thảo là dịp để các chuyên gia, cơ quan quản lý, đơn vị báo chí - truyền thông và đối tác chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật xu hướng công nghệ, trao đổi những vấn đề thực tiễn, tăng cường kết nối và hợp tác cùng phát triển.

Tại hội thảo, ông Đặng Minh Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Công ty AdVieta Media, chia sẻ chuyên đề về nền tảng FAST (Free Ad-Supported Streaming Television). Thông qua các số liệu phân tích, ông Hoàng nêu những ưu điểm của kênh FAST như: người dùng vẫn được xem kênh miễn phí nhưng theo phương thức khác, có thể lựa chọn kênh theo nhu cầu, kênh chuyên biệt; dịch vụ được truyền tải thông qua kết nối Internet, tập trung chủ yếu trên màn hình lớn (BIG SCREEN), giúp dễ dàng tiếp cận người dùng. Bên cạnh đó, số liệu minh bạch, cập nhật tức thời giúp các đơn vị nhanh chóng thích ứng với xu hướng dịch chuyển của người dùng.

Ông Đặng Minh Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Công ty AdVieta Media, nhấn mạnh ưu điểm của kênh FAST là quảng cáo “hướng đối tượng” và cơ chế “đấu giá”, giúp mang lại doanh thu tốt hơn so với quảng cáo số thông thường.

Trong xu hướng phát triển truyền hình trên nền tảng số, FAST - truyền hình trực tuyến miễn phí có hỗ trợ quảng cáo - đang mở ra những hướng tiếp cận mới đối với khán giả và cơ hội phát triển dịch vụ cho các đơn vị truyền thông.

Các đại biểu cũng quan tâm, đặt vấn đề về mức độ tự chủ công nghệ và sự phụ thuộc vào công nghệ có sẵn từ nước ngoài, bởi đây là công nghệ còn khá mới, trên thế giới mới chỉ có một số nền tảng triển khai. Đồng thời, các đại biểu trao đổi về những rủi ro có thể phát sinh trong quá trình ứng dụng công nghệ này.

Tại hội thảo, ông Lê Ngọc, Quản lý dự án Công ty Cổ phần Truyền thông Việt, trao đổi chuyên đề về sản xuất truyền hình trực tiếp trên Cloud và MAM AI.

Theo đó, công nghệ IP-SW-CLOUD dựa trên phần mềm và hạ tầng ảo hoá (VM, GPU Cloud, AI), sử dụng đa dạng thiết bị như camera chuyên dụng, smartphone, GoPRO; truyền dữ liệu qua Internet/4G/5G (SRT, NDI, WebRTC...). Công nghệ này có ưu điểm chi phí thấp, thanh toán linh hoạt, triển khai nhanh và khả năng mở rộng không giới hạn.

Các công cụ AI được ứng dụng trong dựng chương trình và hậu kỳ như nhận diện khuôn mặt, khung cảnh; xử lý âm thanh, ngôn ngữ; tìm kiếm và tối ưu hoá nội dung.

Ông Lê Ngọc, Quản lý dự án Công ty Cổ phần Truyền thông Việt, trình bày chuyên đề tại hội thảo.

SDTV và AdVieta Media thực hiện nghi thức nhấn nút, ký kết thoả thuận hợp tác phát triển hệ thống kênh FAST và khai thác nội dung số, đánh dấu bước tiến mới trong phát triển nền tảng FAST – OTT tại Việt Nam.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Hà Yên, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, gửi lời chúc mừng Công ty TNHH Truyền hình Kỹ thuật số Miền Nam nhân dịp 12 năm hình thành và phát triển.

Chia sẻ về định hướng ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực báo chí, phát thanh và truyền hình, ông Nguyễn Hà Yên đánh giá hội thảo phù hợp với xu hướng chuyển đổi số báo chí hiện nay. Đồng thời, ông nhấn mạnh vấn đề bản quyền nội dung, hình ảnh và phần mềm đang sử dụng tại các cơ quan báo chí, truyền thông trong nước ngày càng được kiểm soát chặt chẽ.

Ông Nguyễn Hà Yên, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, phát biểu tại hội thảo.

Qua hội thảo, ông lưu ý các cơ quan báo chí, truyền thông cần quan tâm những quy định mới của Luật Báo chí năm 2025, có hiệu lực từ tháng 7/2026. Trong đó, có các quy định về mở rộng không gian lan toả thông tin báo chí trên mạng xã hội; những quy định mới về sở hữu trí tuệ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động báo chí tại Nghị định số 237/2026/NĐ-CP của Chính phủ. Qua đó, các cơ quan báo chí có định hướng phát triển phù hợp, bảo đảm đúng quy định pháp luật./.

Dịp này, ông Đỗ Đức Dũng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty SDTV (bìa trái) và ông Nguyễn Đức Hoà, Giám đốc Công ty SDTV, trao quà tri ân đến các đơn vị.