Đồng chí Hoàng Thị Hằng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe thông tin chuyên đề về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027 và công tác triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu, hướng dẫn tổ chức thực hiện chặt chẽ; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện quản lý nguồn công dân, tổ chức khám tuyển nghiêm túc, đúng quy định. Công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự cũng được chú trọng với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, phù hợp với từng đối tượng và đặc điểm của từng địa phương. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

Đồng chí Hoàng Quốc Cứ, Phó Giám đốc Sở Y tế thông tin chuyên đề về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Lãnh đạo Sở Y tế đã thông tin chuyên đề về kết quả 1 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 18-11-2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW về "Một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân". Đồng thời, thông tin về công tác tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2026. Theo đó, ngành Y tế tỉnh đã đẩy mạnh chuyển hướng từ chữa bệnh sang phòng bệnh, từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Cùng với đó, thúc đẩy chuyển đổi số thông qua việc triển khai sổ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử và liên thông dữ liệu y tế. Bên cạnh những kết quả đạt được, thách thức lớn hiện nay là nguồn nhân lực y tế tuyến cơ sở còn chưa đồng đều, thiếu bác sĩ chuyên khoa tại nhiều trạm y tế xã. Trước thực tế đó, tỉnh đang tập trung rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho y tế cơ sở.

Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang phát biểu tại hội nghị.

Thông tin về quảng bá, giới thiệu sản phẩm Cam Sành niên vụ 2026 và việc kết nối quảng bá sản phẩm, hỗ trợ tiêu thụ nông sản trên địa bàn, đại diện Sở Công thương cho biết, ngành đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương, hợp tác xã đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm thông qua các hội chợ, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại trong và ngoài tỉnh. Đồng thời, hỗ trợ đưa sản phẩm Cam Sành và các nông sản đặc trưng của tỉnh lên các sàn thương mại điện tử, mở rộng kênh phân phối trực tuyến gắn với truy xuất nguồn gốc, tem nhãn và tiêu chuẩn chất lượng. Qua đó góp phần nâng cao giá trị thương hiệu, ổn định đầu ra và gia tăng thu nhập cho người nông dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung thông tin chuyên đề; đề xuất các giải pháp nâng cao cơ chế phối hợp nhằm cung cấp thông tin chính thống nhanh chóng, kịp thời.

Đại tá Nguyễn Chí Kiên, Phó Tham mưu trưởng, Bộ CHQS tỉnh thông tin chuyên đề về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027.

Đánh giá công tác báo chí tháng 11, đại diện lãnh đạo Phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản nhấn mạnh, báo chí tỉnh đã kịp thời thông tin các hoạt động đối nội, đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và của tỉnh. Đặc biệt, phản ánh đậm nét hoạt động của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Trung ương trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam tại cơ sở. Báo chí tập trung tuyên truyền sâu rộng kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Tuyên Quang gắn với những thành tựu nổi bật sau hợp nhất. Trong tháng, Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang có 3 tác phẩm đoạt giải tại Giải báo chí toàn quốc về Đại đoàn kết, 1 tác phẩm đoạt giải Báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, 1 tác phẩm đoạt giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam". Báo chí phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, thông tin công khai công tác kiểm tra, kỷ luật của Đảng, phản ánh kịp thời các vấn đề bức xúc tại cơ sở, giúp cấp ủy, chính quyền kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh, xử lý.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí bám sát định hướng, tập trung tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; thông tin sâu rộng quyết sách về tài chính, ngân sách, thương mại điện tử cùng nội dung các luật mới được thông qua. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026, tập trung phản ánh cao điểm giải ngân vốn đầu tư công; tiến độ giải phóng mặt bằng; công tác thu ngân sách, chống thất thu thuế, bình ổn thị trường dịp Tết. Đồng thời, tuyên truyền đậm nét về Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến; 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; 37 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân...