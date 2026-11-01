Báo chí Mexico quan tâm con đường phát triển của Việt Nam

Sự kiện thu hút sự quan tâm của báo chí Mexico đối với kinh nghiệm phát triển, những thành tựu kinh tế - xã hội và vị thế ngày càng được nâng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.

Quang cảnh sự kiện.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, với chủ đề “Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới”, Đại sứ Nguyễn Văn Hải đã khái quát chặng đường lịch sử, truyền thống văn hóa và những dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Đại sứ nhấn mạnh sau 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới (1986-2026), Việt Nam đã đạt được những bước tiến vượt bậc, từ một quốc gia nghèo, chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh, trở thành nền kinh tế năng động, hội nhập sâu rộng vào khu vực và thế giới.

Đại sứ Nguyễn Văn Hải trao đổi tại sự kiện.

Năm 2025, quy mô Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam đạt khoảng 514,7 tỷ USD, đứng thứ 32 thế giới; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 930 tỷ USD, đứng thứ 15 thế giới; thu hút hơn 38 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Đáng chú ý, tỷ lệ nghèo đa chiều giảm xuống dưới 1%, chỉ số phát triển con người (HDI) đạt 0,766 và bảo hiểm y tế bao phủ trên 90% dân số. Những kết quả này cho thấy tăng trưởng kinh tế đã được gắn kết chặt chẽ hơn với tiến bộ và công bằng xã hội.

Đề cập những mục tiêu chiến lược trong giai đoạn mới, Đại sứ cho biết, Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Việt Nam đang chuyển đổi mô hình tăng trưởng, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, tập trung phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo; đồng thời xác định hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ là những đột phá chiến lược.

Đại sứ Nguyễn Văn Hải cũng giới thiệu cuốn sách “Khát vọng Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới”, tập hợp các bài viết, phát biểu tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Trong khuôn khổ cuộc gặp, Đại sứ Nguyễn Văn Hải cũng giới thiệu cuốn sách “Khát vọng Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới”, tập hợp các bài viết, phát biểu tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Cuốn sách cung cấp nguồn thông tin chính thống về tư duy, tầm nhìn và những định hướng chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần giúp bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về con đường phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Nhà báo Iván Ángeles thuộc hãng thông tấn México Insurgente trao đổi tại sự kiện.

Phần trao đổi, hỏi đáp ghi nhận nhiều câu hỏi sâu về những yếu tố tạo nên thành công của Việt Nam, khả năng duy trì tăng trưởng nhanh, bao trùm và bền vững trong bối cảnh già hóa dân số, cũng như vai trò của thế hệ trẻ trong sự nghiệp phát triển đất nước. Các nhà báo đặc biệt quan tâm đến chính sách an sinh xã hội, khả năng tiếp cận giáo dục và y tế của người dân, trong đó có chính sách miễn học phí đối với học sinh trường công lập và khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí từ năm 2026.

Nhà báo Molay Ontivenos thuộc kênh 4TV trao đổi tại sự kiện.

Bên cạnh đó, báo chí Mexico tìm hiểu mối liên hệ giữa mô hình tăng trưởng mới với thu hút đầu tư nước ngoài, những lĩnh vực kinh tế ưu tiên và vai trò của các tổ chức quần chúng trong hoạch định, thực thi, giám sát chính sách. Cơ chế lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phương thức huy động sức mạnh toàn dân tộc và những giá trị chính trị, văn hóa được gìn giữ trong quá trình đổi mới cũng là những nội dung nhận được sự quan tâm.

Nhà báo Lorena López báo El Machete trao đổi tại sự kiện.

Một số câu hỏi tập trung vào kinh nghiệm đấu tranh giành độc lập dân tộc của Việt Nam và ý nghĩa đối với các phong trào tiến bộ trên thế giới; vai trò của Việt Nam trước những diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế, các xung đột và căng thẳng địa chính trị hiện nay. Các nhà báo cũng đề cập ý nghĩa kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2030, cũng như những đóng góp của Việt Nam đối với phong trào đoàn kết và hợp tác quốc tế.

Đối với quan hệ Việt Nam-Mexico, đại diện truyền thông sở tại quan tâm những biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong thời gian tới, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân.

Đại sứ Nguyễn Văn Hải chụp ảnh chung cùng đại diện các cơ quan truyền thông Mexico bên cạnh Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico.

Thông qua cuộc gặp, báo chí Mexico thể hiện sự quan tâm không chỉ đối với những thành tựu phát triển của Việt Nam mà còn đối với tư duy, chính sách và những kinh nghiệm thực tiễn đứng sau các thành tựu đó. Những trao đổi tại cuộc gặp góp phần cung cấp thêm thông tin chính thống, giúp truyền thông sở tại có cái nhìn toàn diện hơn về một Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ, đồng thời mang đến những kinh nghiệm tham khảo cho các quốc gia đang phát triển và các lực lượng tiến bộ trên thế giới trong quá trình tìm kiếm con đường phát triển độc lập, tự chủ, công bằng và bền vững.