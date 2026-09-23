Báo chí Mặt trận cần đi sâu vào thực tiễn, phát huy sức mạnh đại đoàn kết và chuyển đổi số

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thắng nhấn mạnh quý IV/2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi tập trung triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI MTTQ Việt Nam và nghị quyết đại hội của các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng, đồng thời là giai đoạn nước rút để hoàn thành các kế hoạch năm.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thắng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: H.Diệp

Ông Trần Thắng đề nghị các cơ quan báo chí chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền quý IV, chuyển tải các chủ trương, chính sách lớn theo hướng dễ hiểu, thiết thực, gắn với phản ánh thực tiễn và những vấn đề Nhân dân quan tâm.

Báo chí cần tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ của Mặt trận, các phong trào thi đua, chăm lo người nghèo, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đồng thời, các đơn vị cần đẩy mạnh thông tin về các sự kiện lớn như: kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, Ngày Toàn quốc kháng chiến, Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và ngày truyền thống của các tổ chức thành viên.

Nhấn mạnh về bản sắc của báo chí Mặt trận, Phó Chủ tịch Trần Thắng cho rằng báo chí trong hệ thống không chỉ làm nhiệm vụ đưa tin về hoạt động của cơ quan chủ quản mà phải thực sự là phương tiện quan trọng để tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân, phát huy dân chủ, tham gia giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng và chính quyền.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thắng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: H.Diệp

"Báo chí của Mặt trận phải đi sâu vào đời sống, tâm tư, nguyện vọng, quyền và lợi ích của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Mỗi cơ quan báo chí cần xác định rõ: đối tượng phục vụ là ai, vấn đề cần quan tâm là gì, và thông tin của mình đóng góp như thế nào vào việc thực hiện nhiệm vụ của Mặt trận và cơ quan chủ quản", ông Trần Thắng gợi mở.

Ông yêu cầu thông tin phải đi từ Nhân dân và trở lại phục vụ Nhân dân, tăng cường bài viết phân tích chính sách, phản ánh mô hình hay, sáng kiến từ cơ sở để củng cố niềm tin và đồng thuận xã hội.

Về công tác biên tập và phản biện, báo chí cần chủ động phát hiện vấn đề, phân tích sâu nguyên nhân, tác động, trách nhiệm, giải pháp và theo dõi đến cùng kết quả xử lý. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội phải khách quan, có căn cứ, xây dựng, không chạy theo thông tin chưa kiểm chứng hay bị tâm lý đám đông trên mạng xã hội chi phối.

Đối với các vấn đề phức tạp, nhạy cảm, các cơ quan báo chí phải đặc biệt coi trọng quy trình kiểm chứng, biên tập và trách nhiệm của người đứng đầu.

Về ứng dụng công nghệ, Phó Chủ tịch Trần Thắng đề nghị tiếp tục đầu tư cho nền tảng số, phát triển các dạng thức nội dung đa phương tiện như báo chí dữ liệu, eMagazine, Longform, Podcast, Infographic, Video và nghiên cứu ứng dụng AI phù hợp. Tuy nhiên, ông khẳng định công nghệ chỉ là phương tiện, điều cốt lõi vẫn là tính chính xác, chính thống, tính định hướng, trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.

Song song đó, việc sắp xếp tổ chức bộ máy phải đảm bảo không làm giảm chất lượng chuyên môn mà phải nâng cao hiệu quả. Cơ quan chủ quản và người đứng đầu cơ quan báo chí phải nâng cao trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát, giữ vững tôn chỉ, mục đích, định hướng chính trị và tuân thủ pháp luật.

"Trong quý IV, mỗi cơ quan báo chí phải quán triệt sâu sắc yêu cầu: không chỉ thông tin về hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên, mà phải trực tiếp góp phần thực hiện chức năng tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc", Phó Chủ tịch Trần Thắng kết luận.

Đánh giá tại hội nghị cho thấy trong quý III, các cơ quan báo chí tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, rà soát vị trí việc làm và sắp xếp nhân sự tinh gọn theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW, các kết luận của Trung ương, Luật Báo chí 2025 và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Việc tinh gọn gắn liền với phân công công việc cụ thể, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ, phóng viên về chuyên môn và công nghệ để thích ứng với môi trường truyền thông số.