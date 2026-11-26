Ngày 26/11, Bộ Y tế, Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe Trung ương tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi sản phẩm phát thanh, truyền hình về gương sáng trong công tác phòng bệnh năm 2026.

Phát động từ ngày 16/7 năm nay, Cuộc thi mang thông điệp mạnh mẽ: “Chung tay phòng bệnh - Vững mạnh cộng đồng”, sau hơn 4 tháng triển khai trên toàn quốc, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 155 tác phẩm hợp lệ từ 34 tỉnh, thành phố, gồm 63 tác phẩm Phát thanh (40,6%) và 92 tác phẩm Truyền hình (59,4%).

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương phát biểu tại lễ trao giải.

Qua 4 bước đánh giá chặt chẽ, Hội đồng Giám khảo Vòng Sơ khảo đã chọn 99 tác phẩm xuất sắc nhất (47 Phát thanh, 52 Truyền hình) vào Vòng Bình chọn trực tuyến trên cổng guongsangphongbenh2026.vn và Vòng Chung khảo.

Từ ngày 15/10 đến 31/10, cổng bình chọn thu hút hơn 22.000 lượt bình chọn và hơn 7.600 lượt chia sẻ hợp lệ từ cộng đồng. Chung cuộc, 42 tác phẩm tiêu biểu nhất đã được vinh danh với tổng giá trị giải thưởng 314.000.000 đồng, chia đều cho hai hạng mục Phát thanh (21 giải) và Truyền hình (21 giải).

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế biểu dương và chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả của 42 tác phẩm đoạt giải. Các tác phẩm đã khắc họa chân thực, sinh động hình ảnh những cán bộ, nhân viên y tế ngày đêm tận tụy, trách nhiệm, âm thầm cống hiến trong công tác phòng bệnh, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Qua đó, góp phần tôn vinh những giá trị tốt đẹp của y đức, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, khơi dậy niềm tự hào nghề nghiệp trong đội ngũ cán bộ y tế và nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác phòng bệnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương trao giải Nhất cho các tác giả.

Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, phòng bệnh không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn của ngành Y tế mà còn mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Thực hiện tốt công tác phòng bệnh không chỉ góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giảm gánh nặng bệnh tật và chi phí y tế, bảo đảm an sinh xã hội, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước.

“Thành công lớn nhất của người làm y tế dự phòng lại chính là điều ít được nhìn thấy nhất. Đó là những trận dịch không xảy ra, những ca tử vong được ngăn chặn, những đứa trẻ được bảo vệ an toàn nhờ vaccine và người cao tuổi được sống vui khỏe ngay tại gia đình. Những chiến công thầm lặng ấy không có ánh đèn rực rỡ của phòng phẫu thuật, nhưng lại là nền tảng bình yên cho cả xã hội”, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương nhấn mạnh.

Các tác giả đạt giải Nhì cuộc thi.

Những câu chuyện được ghi nhận không chỉ tôn vinh y đức của những người làm công tác y tế dự phòng, mà còn lan toả tinh thần trách nhiệm, tình yêu nghề nghiệp của họ đến với cộng đồng, giúp người dân hiểu rõ hơn vai trò của y tế dự phòng trong công tác phòng bệnh.

Như tấm gương biểu về bác sĩ Hồ Văn Hoài với hơn 40 năm gắn bó với vùng đại ngàn Phú Lý (Đồng Nai); hay anh Mai Như Sơn với 20 năm hỗ trợ người nhiễm HIV; và hơn thế nữa là bác sĩ Bùi Thị Chửng vượt suối, mang vaccine đến vùng cao Nánh Nghê...

Theo ông Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương, Trưởng ban tổ chức, trong số 29 tỉnh, thành phố có tác phẩm lọt vào vòng chung khảo, có 23 địa phương đoạt giải, tương đương gần 80%.

Đáng chú ý, các đơn vị thuộc hệ thống Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) giành 33/42 giải thưởng, chiếm 78,6% tổng số giải, cho thấy vai trò nòng cốt của tuyến y tế dự phòng trong công tác truyền thông phòng bệnh.

Ban Tổ chức đã trao 2 giải Nhất, 6 giải Nhì, 10 giải Ba, 14 giải Khuyến khích và 10 giải Chuyên đề cho các tác giả. Kết quả cuộc thi không chỉ ghi nhận sự đầu tư, tâm huyết và sáng tạo của các tác giả, nhóm tác giả mà còn cho thấy sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của các đơn vị, địa phương đối với công tác truyền thông phòng bệnh.