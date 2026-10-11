Báo chí khu vực đưa tin về chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Ảnh chụp màn hình bài đăng của The Star

Truyền thông khu vực đã đưa tin về chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, diễn ra từ ngày 11-15/10, trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục được thúc đẩy thông qua các hoạt động trao đổi cấp cao và những cơ chế hợp tác song phương.

Hôm nay, báo The Star của Malaysia đăng bài viết với tiêu đề “Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đến Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc”, thông tin về việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh vào buổi trưa, bắt đầu chuyến thăm theo lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế.

The Star đăng tải hình ảnh Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Vương Đông Minh đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh

The Star nhấn mạnh, trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc. Đây là một trong những nội dung trọng tâm của chuyến công tác, nhằm tăng cường trao đổi giữa hai cơ quan lập pháp và thúc đẩy triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước.

Bài viết cũng đề cập những chuyển biến trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, đặc biệt sau các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai nước. Theo đó, tin cậy chính trị Việt - Trung tiếp tục được củng cố, hợp tác quốc phòng - an ninh ngày càng đi vào chiều sâu, trong khi quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch và kết nối hạ tầng ghi nhận nhiều tiến triển.

The Star đăng tải hình ảnh Đại sứ Phạm Thanh Bình cùng các quan chức, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt tại Trung Quốc đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Hợp tác nghị viện là điểm nhấn của chuyến thăm

Theo truyền thông chủ nhà, Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam; Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và đứng thứ tư trên thế giới nếu tính theo từng quốc gia.

Kim ngạch thương mại song phương đạt 256,4 tỷ USD trong năm 2025, tăng 24,8% so với năm trước. Trong 8 tháng năm 2026, con số này đạt 216,1 tỷ USD, tăng 35,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Những số liệu này cho thấy quy mô và mức độ gắn kết ngày càng lớn giữa hai nền kinh tế, đồng thời đặt ra yêu cầu tăng cường phối hợp chính sách, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và tạo thuận lợi cho các hoạt động hợp tác thực chất.

Ảnh chụp màn hình bài viết trên China.com. Bài báo cũng đăng tải tiểu sử của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Ảnh chụp màn hình bài đăng trên Phoenix News

Cơ chế Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc được thiết lập năm 2024, tạo khuôn khổ để hai cơ quan lập pháp trao đổi thường xuyên và thúc đẩy hợp tác có chiều sâu hơn.

Sau Phiên họp lần thứ nhất được tổ chức ở Việt Nam năm 2025, Phiên họp lần thứ hai của Ủy ban được kỳ vọng tạo cơ hội để hai bên trao đổi quan điểm, cụ thể hóa các định hướng hợp tác thành những biện pháp triển khai thiết thực, tăng cường phối hợp và hoàn thiện hành lang pháp lý cho quan hệ song phương. Hai cơ quan lập pháp cũng có vai trò giám sát, thúc đẩy thực hiện những nhận thức chung và thỏa thuận đã đạt được giữa lãnh đạo hai nước.

Ảnh chụp màn hình bài viết trên Sohu

Quan hệ Việt Nam

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Trung Quốc tiếp tục được thúc đẩy

Tân Hoa xã, Nhân dân Nhật báo, China.com, Beijing Daily... cũng đăng tin về chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nhấn mạnh nội dung trọng tâm chuyến thăm của người đứng đầu Quốc hội Việt Nam là cơ chế hợp tác nghị viện cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của kênh ngoại giao nghị viện trong quan hệ song phương.

Nhân dân Nhật báo đăng tải nội dung chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương theo định hướng phát triển ổn định và bền vững. Thông qua các hoạt động tiếp xúc cấp cao và Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, hai bên có thêm cơ hội tăng cường tin cậy chính trị, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát và thúc đẩy thực hiện hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được.

Những kết quả từ chuyến thăm được truyền thông kỳ vọng sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, tạo động lực cho hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước và đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực.