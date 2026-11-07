Báo chí Iran: Tên lửa tấn công đảo Qeshm

Đảo Qeshm nằm cách bờ biển Iran vài km về phía nam. Đây là hòn đảo lớn nhất của Iran tại vịnh Ba Tư, nằm gần eo biển Hormuz - tuyến đường quan trọng để vận chuyển dầu khí từ vùng vịnh. Ảnh minh hoạ Getty Images.

Theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran đưa tin sáng 7/11, hiện chưa có thông tin chính thức về mức độ thiệt hại do vụ tấn công gây ra. Các chi tiết cụ thể sẽ được công bố ngay sau khi giới chức trách xác nhận vụ việc. Trước đó, hãng thông tấn nhà nước IRNA cũng dẫn lời các nhân chứng địa phương cho biết hai vật thể bay đã rơi xuống khu vực Suza thuộc đảo Qeshm, sau khi xuất hiện tiếng máy bay trên bầu trời hòn đảo này.

Về mặt ngoại giao, Văn phòng Truyền thông Quốc tế Qatar ngày 7/11 đã lên tiếng bác bỏ các luồng thông tin cho rằng Mỹ và Iran đã thất bại trong việc đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột. Cơ quan này khẳng định đây là những thông tin sai lệch và gây hiểu lầm. Thủ tướng Qatar nhấn mạnh cả hai bên vẫn đang tiếp tục nỗ lực làm việc để hướng tới một thỏa thuận chung.

Tuyên bố từ phía Qatar cũng ghi nhận các nỗ lực trung gian hòa giải của quốc gia này vẫn đang được duy trì thông qua quá trình phối hợp chặt chẽ với cả Washington và Tehran nhằm hỗ trợ tối đa cho các vòng đàm phán.