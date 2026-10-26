Báo chí hội tụ: Từ một nguồn tin đến sản phẩm đa nền tảng

Trong bối cảnh công chúng thay đổi cách tiếp nhận thông tin, báo chí cần đổi mới quy trình sản xuất, tăng cường phối hợp và phân phối nội dung phù hợp với từng nền tảng. Đây là nội dung được thảo luận tại hội thảo “Hội tụ - Phân phối nội dung đa nền tảng”, diễn ra chiều 23/10 tại Hà Nội.

ĐỔI MỚI QUY TRÌNH SẢN XUẤT NỘI DUNG

Hội thảo diễn ra tại Cục Truyền thông Công an nhân dân, trong khuôn khổ Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân lần thứ XV năm 2026, với sự tham gia của các chuyên gia truyền thông, doanh nghiệp công nghệ và hơn 300 đại biểu là phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên công an nhân dân trên cả nước.

Phát biểu khai mạc, Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan, nhấn mạnh, sự thay đổi trong cách công chúng tiếp nhận thông tin đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức tổ chức sản xuất và phân phối nội dung báo chí. Hội tụ không chỉ là cải tiến kỹ thuật mà còn đòi hỏi thay đổi tư duy, quy trình và cách thức phối hợp giữa các bộ phận.

Theo đó, việc kết nối quy trình sản xuất tin, bài, hình ảnh, âm thanh từ báo in, phát thanh, truyền hình đến các nền tảng số sẽ giúp sử dụng hiệu quả nguồn lực, đồng thời tạo điều kiện phát triển các sản phẩm báo chí đa phương tiện.

Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: BTC

Tại hội thảo, các tham luận đã chia sẻ kinh nghiệm tổ chức sản xuất qua chiến dịch truyền thông về Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam tại Venezuela với chủ đề “Từ một sự kiện đến nhiều sản phẩm”; kinh nghiệm xây dựng mô hình tòa soạn đa phương tiện và giải pháp tối ưu hóa phân phối nội dung.

Lãnh đạo Cục Truyền thông Công an nhân dân cũng đặt ra yêu cầu tăng cường kết nối thông tin từ cơ sở về trung tâm, phát huy vai trò của đội ngũ cộng tác viên tại các địa phương và tìm cách chuyển đổi một nguồn thông tin thành nhiều định dạng phù hợp với từng nền tảng.

PHÂN PHỐI NỘI DUNG GẮN VỚI HIỆU QUẢ TIẾP CẬN

Bên cạnh tổ chức sản xuất, phân phối đa nền tảng là yêu cầu quan trọng để thông tin tiếp cận đúng đối tượng công chúng. Trong bối cảnh người dân sử dụng nhiều kênh khác nhau, nội dung báo chí cần được điều chỉnh về hình thức thể hiện, cách truyền tải và thời điểm xuất bản.

Các tham luận tại hội thảo tập trung vào việc sử dụng công cụ, dữ liệu, định dạng và các chỉ số đo lường nhằm tối ưu hóa hiệu quả phân phối. Theo đó, phát triển nội dung trên nhiều nền tảng không đơn thuần là đăng tải cùng một sản phẩm trên nhiều kênh, mà cần tính đến đặc điểm của từng nền tảng và hành vi tiếp nhận thông tin của người dùng.

Điểm nhấn của hội thảo là phần tác nghiệp thực tế, giới thiệu quy trình tiếp nhận thông tin, tổ chức sản xuất và xuất bản sản phẩm trên các nền tảng. Hoạt động giúp làm rõ yêu cầu phối hợp giữa các khâu, từ thu thập thông tin, biên tập đến lựa chọn hình thức thể hiện và phân phối.

Điểm nhấn của hội thảo là phần tác nghiệp thực tế, giới thiệu quy trình tiếp nhận thông tin, tổ chức sản xuất và xuất bản sản phẩm trên các nền tảng. Ảnh: BTC

Đối với truyền thông công an nhân dân, việc chủ động phân phối nội dung chính thống trên các nền tảng cũng nhằm nâng cao khả năng tiếp cận công chúng, kịp thời định hướng dư luận xã hội và lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an vì nhân dân phục vụ.

Qua các tham luận và trao đổi thực tiễn, hội thảo nhấn mạnh báo chí hội tụ không chỉ là việc sắp xếp, hợp nhất các đơn vị, mà cốt lõi là đổi mới tư duy và quy trình sản xuất. Từ một nguồn thông tin, các sản phẩm cần được tổ chức, phân phối theo nguyên tắc “đúng nội dung, đúng nền tảng, đúng thời điểm”, đồng thời có thể đo lường hiệu quả tiếp cận công chúng.