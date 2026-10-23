Báo chí hội tụ, đa nền tảng: Đổi mới tư duy, cách làm báo

Trong khuôn khổ Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân (CAND) lần thứ XV năm 2026, chiều 23/10, tại Trường quay S1, Cục Truyền thông CAND, đã diễn ra Hội thảo chuyên đề với chủ đề “Hội tụ - Phân phối nội dung đa nền tảng”. Hội thảo quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông, doanh nghiệp công nghệ cùng hơn 300 đại biểu phóng viên, biên tập viên và đội ngũ cộng tác viên CAND trên cả nước.

Xây dựng quy trình sản xuất hội tụ

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan nhấn mạnh: Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên số, nơi phương thức tiếp nhận thông tin của công chúng thay đổi từng ngày, từng giờ. Báo chí truyền thông không còn là câu chuyện “độc quyền” phát sóng hay in ấn định kỳ, mà là cuộc đua về tốc độ, tính chính xác và khả năng tương tác đa chiều trên không gian mạng.

Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan phát biểu khai mạc Hội thảo.

Đứng trước yêu cầu đó, việc xây dựng và vận hành phương thức hội tụ - phân phối thông tin đa nền tảng không đơn thuần là cải tiến kỹ thuật, mà là bước chuyển mang tính sống còn trong chiến lược phát triển của Cục Truyền thông CAND.

Cụ thể, về hội tụ là tích hợp quy trình sản xuất tin bài, hình ảnh, âm thanh từ báo in, truyền hình, phát thanh đến các nền tảng số vào một trục điều hành thống nhất. Điều này giúp tối ưu hóa nguồn lực, xóa bỏ cách làm việc phân tán, từ đó cho ra đời những sản phẩm báo chí dữ liệu, đa phương tiện có chiều sâu và sức lan tỏa mạnh mẽ.

Thiếu tá Mai Quyết Thắng, Phó Trưởng ban Thời sự, Truyền hình CAND chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý từ thực tiễn công tác.

Về phân phối đa nền tảng, nội dung chính thống của lực lượng CAND phải hiện diện chủ động, hấp dẫn trên mọi kênh truyền thông mà người dân sử dụng, từ báo điện tử, mạng xã hội đến các ứng dụng OTT. Phân phối rộng khắp giúp thông tin của chúng ta đi nhanh hơn thông tin xấu độc, giữ vững trận địa tư tưởng, kịp thời định hướng dư luận xã hội và lan tỏa đậm nét hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an vì nhân dân phục vụ.

Nhấn mạnh vai trò của lực lượng làm công tác thông tin, tuyên truyền tại Công an các đơn vị, địa phương, Trung tướng Đỗ Triệu Phong cho rằng, đây là những người trực tiếp bám sát địa bàn, nắm bắt thực tiễn công tác, chiến đấu và đời sống nhân dân, giữ vai trò quan trọng trong việc kết nối thông tin từ cơ sở với trung tâm.

Đồng chí Cục trưởng Cục Truyền thông CAND cũng tin tưởng, với tinh thần đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm, Hội thảo sẽ mở ra cách làm mới, công cụ mới, đưa công tác truyền thông CAND ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

Nhà báo, TS Nguyễn Thu Hà, Trưởng ban Chuyên đề - Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam tham luận tại Hội thảo.

Đổi mới tư duy làm báo, truyền thông

Một trong những nội dung được quan tâm tại hội thảo là kinh nghiệm tổ chức sản xuất báo chí hội tụ, tối ưu hóa việc phân phối nội dung trên cơ sở dữ liệu và các chỉ số đo lường hiệu quả, cũng như mô hình tòa soạn đa phương tiện tại các cơ quan báo chí lớn.

Chia sẻ kinh nghiệm tổ chức sản xuất hội tụ tại Cục Truyền thông CAND, Thiếu tá Mai Quyết Thắng, Phó Trưởng ban Thời sự, Truyền hình CAND cho rằng, để khai thác tối đa hiệu quả mỗi chuyến tác nghiệp của phóng viên, cần xây dựng quy trình sản xuất phù hợp với đặc điểm báo chí hội tụ, đồng thời xác định phương thức phân phối nội dung đến những nhóm công chúng khác nhau.

Trung tướng Đỗ Triệu Phong cùng các đại biểu dự Hội thảo.

Theo Thiếu tá Mai Quyết Thắng, nếu trước đây, phóng viên thường được yêu cầu hoàn thiện sản phẩm ngay tại hiện trường, thì trong mô hình hội tụ, dữ liệu thu thập được có thể tiếp tục được khai thác, phát triển thành nhiều sản phẩm khác nhau.

Vai trò của biên tập viên cũng thay đổi. Biên tập viên không chỉ tiếp nhận, chỉnh sửa sản phẩm do phóng viên gửi về mà còn tham gia phát triển nội dung, phối hợp với phóng viên để tạo ra những sản phẩm phù hợp với từng nền tảng.

Từ cùng một nguồn dữ liệu ban đầu, tòa soạn có thể xây dựng tin nhanh, phóng sự, bài phân tích chuyên sâu hoặc các sản phẩm đa phương tiện có cách thể hiện hấp dẫn hơn.

Để thực hiện hiệu quả, Thiếu tá Mai Quyết Thắng đề xuất quy trình tổ chức sản xuất gồm 8 bước: xác định sự kiện; xác định thông tin trọng tâm; lập kế hoạch khai thác đa nền tảng; tổ chức lực lượng phóng viên, quay phim, biên tập; thu thập, chuẩn hóa dữ liệu và đưa vào kho dữ liệu dùng chung; phát triển sản phẩm đa nền tảng; phân phối nội dung; đo lường hiệu quả và rút kinh nghiệm.

Sự kiện thu hút đông đảo các bạn trẻ là học viên các trường trong CAND.

Trong đó, lập kế hoạch khai thác đa nền tảng trước khi phóng viên ra hiện trường là khâu then chốt. Ngay từ đầu, Ban Biên tập cần xác định lực lượng tham gia tác nghiệp, loại dữ liệu cần thu thập, sản phẩm dự kiến và thứ tự ưu tiên xuất bản trên từng nền tảng. Việc chuẩn bị kỹ lưỡng giúp hạn chế bỏ sót thông tin, tránh lãng phí nguồn lực và mở rộng khả năng khai thác dữ liệu sau tác nghiệp.

Giành sự chú ý của công chúng bằng nội dung chất lượng

Đồng quan điểm trên, trong quá trình chia sẻ kinh nghiệm tổ chức sản xuất và phân phối đa nền tảng của Đài Truyền hình Việt Nam, nhà báo, TS Nguyễn Thu Hà, Trưởng ban Chuyên đề - Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam cho biết, nhiều năm qua, đơn vị đã xác định thời kỳ hoàng kim của truyền hình đã qua. Đáp ứng nhu cầu của công chúng, Phân phối nội dung đa nền tảng và thay đổi trong tư duy và cách làm là yêu cầu bắt buộc để đáp ứng nhu cầu của công chúng.

Phần thảo luận, trao đổi cùng các chuyên gia diễn ra sôi nổi.

Theo nhà báo Nguyễn Thu Hà, hiện nay, “ai có thời gian của công chúng thì sẽ giành ưu thế, bằng mọi cách phải có sự chú ý của công chúng, bất kể nền tảng nào”. Nếu trước đây, khán giả tìm nội dung để xem thì bây giờ, nội dung phải xuất hiện trước mắt công chúng.

Báo chí, trong đó có truyền hình buộc phải cạnh tranh để mọi người chú ý nhưng cạnh tranh bằng nội dung tốt chứ không phải câu view, câu like bằng mọi giá.

Về phía toà soạn, bên cạnh định hướng sản xuất ngay từ đầu và thay đổi cách làm còn cần tính toán vòng đời nội dung để tiếp tục nuôi dưỡng, khai thác sau khi phát sóng.

Phần chia sẻ tác nghiệp thực tế tăng sức hấp dẫn cho Hội thảo đến phút cuối chương trình.

Tại hội thảo, các đại biểu cũng đã có dịp lắng nghe Tổng Giám đốc Công ty 5G Nguyễn Long chia sẻ về giải pháp tối ưu hóa phân phối đa nền tảng, trao đổi với các diễn giả về những vướng mắc trong hoạt động thực tiễn.

Một điểm nhấn thú vị khác của Hội thảo là phần tác nghiệp thực tế, giới thiệu quy trình tiếp nhận thông tin, tổ chức sản xuất và xuất bản sản phẩm trên các nền tảng. Hoạt động góp phần làm rõ yêu cầu phối hợp giữa các khâu trong quy trình, cũng như việc điều chỉnh hình thức thể hiện để khai thác hiệu quả một nguồn thông tin trên nhiều kênh phân phối.