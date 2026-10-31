Báo chí góp sức hiện thực hóa khát vọng phát triển Khánh Hòa

Sáng 30/10, Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội thảo báo chí lần thứ XIII, năm 2026 với chủ đề “Vai trò của báo chí trong tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số và xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”.

Tham dự hội thảo có Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa; Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam; các nhà khoa học, chuyên gia kinh tế; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh cùng hơn 40 nhà báo đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương thường trú trên địa bàn.

Nhà báo Phan Toàn Thắng phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại hội thảo, nhà báo Phan Toàn Thắng, Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam nhận định: “Hội thảo là một diễn đàn khoa học được tổ chức rất kịp thời. Với 5 nhóm vấn đề trọng tâm được Ban tổ chức đặt ra, tôi tin tưởng các nhà khoa học, chuyên gia quản lý và nhà báo sẽ thẳng thắn nhìn nhận thực tiễn, đánh giá đúng những kết quả đã đạt được, chỉ rõ những hạn chế, bất cập, từ đó hiến kế những giải pháp đột phá”.

Bước vào kỷ nguyên số, yêu cầu đặt ra đối với báo chí ngày càng cao. Thông tin lệch chuẩn có thể lan truyền nhanh, gây hậu quả và khó khắc phục. Thực tế, vẫn còn cơ nhiều cơ quan, đơn vị chưa chủ động cập nhật thông tin trên các nền tảng số của mình; công tác phối hợp cung cấp thông tin cho báo chí vẫn còn những hạn chế. Điều này ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận thông tin và vai trò đồng hành, phản ánh, góp phần giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn của cơ quan báo chí.

Phát biểu khai mạc, nhà báo Đoàn Minh Long, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh: Thời gian qua, các cơ quan báo chí đã kịp thời tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quyết sách đổi mới của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đến các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Báo chí cũng phát huy vai trò định hướng dư luận, khơi dậy niềm tin, cổ vũ tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung; thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, góp phần giúp chính quyền tháo gỡ những điểm nghẽn trong quá trình phát triển.

Nhiều tin, bài, phóng sự chuyên sâu đã góp phần quảng bá tiềm năng, khơi dậy niềm tự hào về “xứ sở Trầm Hương”. Tuy nhiên, một số tác phẩm báo chí vẫn chủ yếu dừng lại ở việc phản ánh sự kiện, còn thiếu những bài phân tích đa chiều về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hiệu quả phân bổ đầu tư công, năng suất lao động hay cải cách môi trường kinh doanh.

PGS. TS Nguyễn Thành Lợi, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phát biểu tham luận.

Nhà báo Phan Hoàng Sơn, Phó Trưởng Văn phòng đại diện miền Trung - Tây Nguyên, Báo Xây dựng trình bày tham luận.

Trong giai đoạn mới, báo chí không chỉ là kênh truyền tải chủ trương, chính sách mà còn phải phát huy vai trò định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận xã hội, cổ vũ tinh thần đổi mới sáng tạo, kịp thời phát hiện những bất cập và góp phần thúc đẩy giải quyết các vấn đề phát sinh, góp phần chuyển hóa các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết thành nhận thức và hành động cụ thể của cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và người dân.

Hội thảo là diễn đàn để các đại biểu trao đổi, đánh giá thực trạng, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân 11 - 12%/năm trong giai đoạn 2025 - 2030; tạo đột phá trên 4 trụ cột tăng trưởng kinh tế chủ lực của tỉnh gồm: Công nghiệp, Năng lượng, Du lịch - Dịch vụ và Đô thị - Xây dựng.

Hội thảo nhận được hơn 40 bài tham luận của các đại biểu, chủ yếu tập trung phân tích vị trí, vai trò của báo chí cách mạng như một “nguồn lực mềm” kiến tạo động lực phát triển; đồng thời đề xuất những giải pháp đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng thông tin và tăng cường sự gắn kết giữa báo chí với đời sống kinh tế - xã hội.

Đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Khánh Hòa tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam cho hội viên.

Đại diện Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa trao quyết định kết nạp hội viên mới.

Trong đó, các đại biểu đề xuất đổi mới mạnh mẽ tư duy và nội dung truyền thông theo hướng bám sát thực tiễn cơ sở; đẩy mạnh chuyển đổi số báo chí, phát triển hệ sinh thái truyền thông đa phương tiện và xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ, tích hợp sản xuất nội dung trên báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và các nền tảng mạng xã hội.

Bên cạnh đó, cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu về kinh tế vĩ mô, tài chính, quy hoạch đô thị, kinh tế biển, ngoại ngữ và kỹ năng báo chí số cho đội ngũ người làm báo. Đồng thời, yêu cầu hoàn thiện cơ chế phối hợp, cung cấp thông tin minh bạch, kịp thời cho cơ quan báo chí, nhằm tạo điều kiện để báo chí thực hiện tốt chức năng thông tin, giám sát và phản biện xã hội.