Quang cảnh tọa đàm. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Tọa đàm tập trung làm rõ vai trò của báo chí Gia Lai trong tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; đánh giá thực trạng công tác tuyên truyền trên các loại hình báo chí; nhận diện những cơ hội, thách thức đặt ra trong bối cảnh chuyển đổi số; đồng thời đề xuất các giải pháp đổi mới nội dung, phương thức và hình thức tuyên truyền, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I vào cuộc sống.

Các bài tham luận đã đánh giá những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế như: Năng lực dự báo và đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch có lúc chưa thật sắc bén; phương thức tuyên truyền đôi khi còn khô cứng; ứng dụng công nghệ số chưa đồng đều; thiếu đội ngũ chuyên sâu về báo chí chính luận; sự phối hợp giữa báo chí với các cơ quan nghiên cứu lý luận và tuyên giáo có thời điểm chưa thật chặt chẽ.

Phát biểu tại tọa đàm, đồng chí Trần Quốc Anh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Các cơ quan báo chí tỉnh Gia Lai đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong tuyên truyền nghị quyết, đạt được những kết quả tích cực. Nổi bật là nội dung tuyên truyền ngày càng thiết thực, sinh động, gắn với các nhiệm vụ phát triển trọng tâm của địa phương”.

Đồng chí Trần Quốc Anh phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Báo chí đã chủ động hơn trong việc phát hiện, lan tỏa các mô hình hiệu quả, tạo hiệu ứng xã hội tích cực. Công tác đấu tranh phản bác thông tin sai trái được chú trọng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Những kết quả trên đã góp phần quan trọng vào việc đưa các nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống, trở thành hành động cụ thể trong hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò định hướng, dẫn dắt đối với báo chí trong tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, báo chí Gia Lai cần tập trung đổi mới toàn diện cả về tư duy, phương thức và công cụ thực hiện, bảo đảm thích ứng với bối cảnh truyền thông hiện đại và yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Đồng chí Trần Quang Khanh, Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Gia Lai trao đổi tại tọa đàm. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Đây cũng là dịp để các cơ quan báo chí của Trung ương đóng chân trên địa bàn và tỉnh chia sẻ cách làm hay trong công tác tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng nói chung và Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 nói riêng, phương pháp luận để xây dựng những tuyến bài về xây dựng đảng và hệ thống chính trị, cũng như cách tiếp cận, xử lý thông tin, xác định chủ đề, thể hiện nội dung bài viết về công tác xây dựng đảng.