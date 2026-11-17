Tọa đàm có sự tham gia của lãnh đạo các cơ quan quản lý, cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Tại đây, các đại biểu tập trung đánh giá thực trạng công tác tuyên truyền nghị quyết trên các loại hình báo chí; nhận diện cơ hội, thách thức trong bối cảnh chuyển đổi số, đồng thời đề xuất giải pháp đổi mới nội dung, phương thức và hình thức tuyên truyền, góp phần đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Tọa đàm có sự tham gia của các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương đứng chân trên địa bàn.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai Trần Quốc Anh cho biết: Trong bối cảnh Đại hội XIV của Đảng mở ra những định hướng chiến lược mới cho sự phát triển đất nước, công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây vừa là yêu cầu cấp thiết, vừa là nhiệm vụ chính trị thường xuyên nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn xã hội.

Theo ông Trần Quốc Anh, tọa đàm là dịp để các cơ quan báo chí nhìn nhận rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình trong tuyên truyền nghị quyết; chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hiệu quả, đồng thời đề xuất những giải pháp phù hợp với yêu cầu phát triển của báo chí hiện đại.

Tại tọa đàm, nhiều ý kiến cho rằng, để nâng cao hiệu quả tuyên truyền nghị quyết, báo chí cần chuyển mạnh từ phổ biến chủ trương, mục tiêu sang phân tích, giải thích chính sách và phản ánh thực tiễn triển khai. Trong đó, cần tăng cường thông tin về những kết quả đạt được, đồng thời thẳng thắn chỉ ra khó khăn, vướng mắc từ cơ sở. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ mục tiêu, ý nghĩa của nghị quyết, nhận thức đầy đủ trách nhiệm và vai trò của mình trong quá trình thực hiện.

Từ góc nhìn báo chí với nhiệm vụ tuyên truyền mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2025 - 2030, nhà báo Hoàng Phúc Thắng, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Gia Lai cho rằng, ngay từ đầu nhiệm kỳ, tỉnh đã đặt mục tiêu phát triển cao hơn chỉ tiêu Trung ương giao, thể hiện quyết tâm phát huy nội lực, khai thác tiềm năng, lợi thế để đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai Trần Quốc Anh phát biểu tại buổi tọa đàm.

Theo đó, Gia Lai phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hằng năm đạt 10 - 10,5%. Đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt 6.300 - 6.500 USD; tổng thu ngân sách trên 41.000 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 17 tỷ USD; tỷ trọng kinh tế số chiếm 25 - 30% GRDP; đón 18,5 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 1,1 triệu lượt khách quốc tế.

Để hiện thực hóa những mục tiêu này, tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt như giao KPI đến từng cán bộ, công chức, lấy kết quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá; tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án, chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và phát động Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026.

Từ thực tiễn đó, nhà báo Hoàng Phúc Thắng cho rằng, báo chí cần bám sát các mục tiêu phát triển của tỉnh, kịp thời thông tin những chủ trương, chính sách mới; đồng thời phát hiện, lan tỏa các mô hình hay, cách làm hiệu quả và những nhân tố tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin, khơi dậy khát vọng và tạo động lực để các cấp, ngành, doanh nghiệp và người dân cùng chung sức thực hiện nghị quyết.

Trong khi đó, nhà báo Nguyễn Thế Hoàng Trọng, Tổ trưởng Văn phòng liên lạc Báo Thanh Niên tại Gia Lai cho hay: Báo chí cần tăng cường theo dõi, giám sát tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm của tỉnh như đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Quá trình phản ánh cần bảo đảm tính khách quan, có kiểm chứng, đi sâu phân tích những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai, qua đó góp phần thúc đẩy tiến độ và nâng cao hiệu quả đầu tư.

Bên cạnh đó, trước tốc độ lan truyền nhanh chóng của thông tin trên mạng xã hội, các cơ quan báo chí cần nâng cao năng lực xác minh, kiểm chứng nguồn tin, chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời đấu tranh với thông tin sai lệch, tin giả. Báo chí không chỉ dừng lại ở việc phản ánh vấn đề mà cần tiếp tục theo dõi, thông tin về kết quả giải quyết sau phản ánh, góp phần nâng cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan chức năng.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ vào hoạt động báo chí cũng là nội dung được nhiều đại biểu quan tâm. Nhà báo Nguyễn Sỹ Thắng, Trưởng Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Gia Lai chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong bóc băng phỏng vấn, rút ngắn thời gian xử lý tin, bài và sản xuất video dọc 60 giây phục vụ độc giả trên các nền tảng số.

Tuy nhiên, nhà báo Nguyễn Sỹ Thắng cũng lưu ý, AI chỉ là công cụ hỗ trợ, không thể thay thế vai trò và trách nhiệm của người làm báo. Đối với những thông tin quan trọng, nhạy cảm hoặc liên quan đến các vấn đề chính trị, xã hội phức tạp, phóng viên phải trực tiếp khai thác, đối chiếu tài liệu và xác minh thông tin. Mọi nội dung có sự hỗ trợ của AI đều cần được kiểm tra kỹ trước khi sử dụng, nhất là tên người, địa danh, chức danh và số liệu, tránh sai sót hoặc sử dụng thông tin không có trong tài liệu gốc.

Các đại biểu tham dự tọa đàm.

Cùng với đổi mới nội dung và phương thức tác nghiệp, các đại biểu cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý, cơ quan báo chí và chính quyền địa phương trong cung cấp, trao đổi thông tin. Việc chủ động phản hồi những vấn đề dư luận quan tâm sẽ góp phần hạn chế khoảng trống thông tin, tạo điều kiện để báo chí thực hiện tốt vai trò định hướng dư luận xã hội.

Đồng thời, cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ phóng viên, biên tập viên về kỹ năng báo chí dữ liệu, sản xuất nội dung đa nền tảng, xác minh nguồn tin và ứng dụng công nghệ mới, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động báo chí trong giai đoạn hiện nay.

Thông qua các tham luận và trao đổi, tọa đàm góp phần làm rõ vai trò, trách nhiệm của báo chí trong tuyên truyền, giám sát và phản biện quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Qua đó, khẳng định hiệu quả tuyên truyền không chỉ được đo bằng số lượng tin, bài mà quan trọng hơn là khả năng đưa nghị quyết đến gần với đời sống, phản ánh đúng thực tiễn, thúc đẩy giải quyết những vấn đề phát sinh và tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh.