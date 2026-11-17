Toàn cảnh tọa đàm

Chiều 17.11, tại Khách sạn Sài Gòn - Quy Nhơn, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tổ chức tọa đàm với chủ đề “Vai trò của báo chí Gia Lai trong tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030”. Sự kiện quy tụ lãnh đạo các cơ quan quản lý, cơ quan báo chí Trung ương và địa phương nhằm tìm giải pháp đưa nghị quyết đi vào thực tiễn.

Sau hơn một năm hợp nhất hai tỉnh Gia Lai và Bình Định, không gian phát triển mới của Gia Lai mở rộng với diện tích tự nhiên hơn 21.576km², dân số trên 3,5 triệu người, trải dài từ biên giới Campuchia đến bờ biển dài 134km. Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân 10 - 10,5%/năm dựa trên 5 trụ cột tăng trưởng và 4 khâu đột phá chiến lược.

Nhà báo Hoàng Phúc Thắng, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Gia Lai chia sẻ tại tọa đàm

Thực tế 9 tháng đầu năm 2026 ghi nhận GRDP toàn tỉnh tăng 8,03%, thu ngân sách đạt 21.600 tỉ đồng, thu hút 224 dự án mới với tổng vốn gần 196.589 tỉ đồng và đón khoảng 13,51 triệu lượt khách du lịch. Tuy nhiên, tiến độ giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm, giải ngân vốn đầu tư công và năng lực số ở cơ sở vẫn còn vướng mắc.

Tại tọa đàm, các tham luận đều thống nhất rằng trong bối cảnh mới, báo chí không thể chỉ dừng lại ở việc thuật lại hội nghị hay trích dẫn văn bản. Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, báo chí cần giữ vai trò định hướng dư luận bằng thông tin chính xác, kịp thời, chuyển hóa các chỉ tiêu khô khan thành câu chuyện dân sinh gần gũi để tạo đồng thuận xã hội.

Từ góc nhìn báo chí với nhiệm vụ tuyên truyền mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2025 - 2030, qua đó tạo niềm tin và khát vọng phát triển Gia Lai nhanh, bền vững và toàn diện, nhà báo Hoàng Phúc Thắng - Trưởng Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Gia Lai chia sẻ, ngay khi bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, Gia Lai sớm đặt mục tiêu phát triển cao hơn chỉ tiêu Trung ương giao để “vượt lên chính mình”, khẳng định sức mạnh nội lực của một vùng đất đầy tiềm năng, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước trong “kỷ nguyên vươn mình”.

Ông Trần Quốc Anh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai phát biểu đề dẫn tại tọa đàm

Theo đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm GRDP bình quân hàng năm phấn đấu 10 - 10,5%, tạo nền móng cho những chỉ tiêu đầy tham vọng: đến năm 2030, đạt GRDP bình quân đầu người 6.300 - 6.500USD, tổng thu ngân sách trên 41.000 tỉ đồng, tổng kim ngạch xuất khẩu 17 tỉ USD, tỉ trọng kinh tế số đạt 25 - 30% trong GRDP, đón 18,5 triệu lượt khách, trong đó có 1,1 triệu khách quốc tế... Những con số không chỉ nhằm tạo tiếng vang mà còn cụ thể hóa quyết tâm chuyển mình của tỉnh dưới sự chỉ đạo xuyên suốt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

“Tinh thần hành động thể hiện rõ ở loạt giải pháp quyết liệt, đồng bộ gồm giao KPI đến từng cán bộ, công chức, đưa kết quả phục vụ người dân, doanh nghiệp trở thành “thước đo” thành tích”, nhà báo Hoàng Phúc Thắng cho biết và nhấn mạnh, lãnh đạo tỉnh thường xuyên xuống cơ sở, đôn đốc từng dự án, chủ động tháo gỡ khó khăn, tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư, hội thảo quốc tế, phát động Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026, biến Gia Lai thành điểm hẹn hấp dẫn của các nhà đầu tư lớn.

Các đại biểu và nhà báo tham dự tọa đàm

Ở góc độ chính sách, nhà báo Nguyễn Thế Hoàng Trọng, Tổ trưởng Văn phòng liên lạc Báo Thanh Niên tại Gia Lai đề xuất báo chí cần tăng cường giám sát, phản biện có trách nhiệm tại các dự án hạ tầng trọng điểm như đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát hay cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, đồng thời kiểm chứng chặt chẽ nguồn tin trước làn sóng tin giả trên mạng xã hội.

Ở góc độ công nghệ, nhà báo Nguyễn Sỹ Thắng, Trưởng Cơ quan thường trú TTXVN tại Gia Lai chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để bóc băng phỏng vấn, rút ngắn thời gian xử lý tin bài và sản xuất video dọc 60 giây phục vụ độc giả di động. Dù vậy, ông khẳng định công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ; nhà báo vẫn phải trực tiếp kiểm chứng thực tế, chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác của từng thông tin.

Đối với lĩnh vực văn hóa, văn nghệ và thông tin cơ sở, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng nhà báo Trần Quang Khanh, Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Gia Lai đề xuất hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành số hóa và cơ chế “đặt hàng” các tác phẩm chất lượng cao. Báo chí cần chú trọng đưa thông tin về vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thông qua các ấn phẩm, chương trình phát thanh song ngữ Việt - Ba Na - Gia Rai.

Ông Nguyễn Thế Quỳnh, Phó Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản (Sở VHTTDL Gia Lai) chia sẻ tại tọa đàm

Để đáp ứng yêu cầu tác nghiệp đa năng, ông Trần Quốc Anh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai xác định tiếp tục đổi mới công tác đào tạo theo hướng "cầm tay chỉ việc". Trong hai năm 2025 - 2026, Hội đã mở nhiều lớp tập huấn chuyên sâu về ứng dụng AI, báo chí dữ liệu, sản xuất podcast và kỹ năng nhận diện tin giả cho gần 200 hội viên, phóng viên và cán bộ thông tin cơ sở.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai, tọa đàm khẳng định sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, hệ thống chính trị và đội ngũ người làm báo sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp. Khi thông tin được truyền tải minh bạch, đa chiều và giàu tính xây dựng, báo chí sẽ thực sự trở thành động lực khơi dậy khát vọng phát triển, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I sớm đi vào cuộc sống.