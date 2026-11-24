U17 Việt Nam nhận nhiều lời khen sau trận hòa U17 New Zealand.

Sau trận hòa kịch tính 3-3 trước U17 New Zealand tối 23/11, U17 Việt Nam nhận được sự chú ý đặc biệt từ truyền thông khu vực. Nhiều trang tin đánh giá cao tinh thần chiến đấu và ý chí không bỏ cuộc của thầy trò HLV Cristiano Roland.

Trang Topik.id của Indonesia đăng bài viết với tiêu đề: "Kết quả U17 Việt Nam vs New Zealand: Bàn thắng phút cuối trở thành cứu tinh". Tờ báo nhấn mạnh việc U17 Việt Nam ba lần bị dẫn trước nhưng vẫn kiên trì chiến đấu để giành lại một điểm nhờ pha lập công của Duy Khang ở phút 90+2.

Trong khi đó, trang bóng đá Baball Buriram của Thái Lan cũng dành nhiều lời khen cho đại diện Đông Nam Á. Trang này phấn khích viết: "Chấn động World Cup! Việt Nam đã giành được điểm số đầu tiên tại World Cup!".

Baball Buriram đánh giá bàn thắng cuối trận là dấu ấn đáng nhớ, đồng thời nhận định U17 Việt Nam vẫn còn cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp. Sau hai lượt trận, đội bóng của HLV Cristiano Roland có 1 điểm và đứng thứ ba bảng đấu.

Tuy nhiên, thử thách cuối cùng dành cho U17 Việt Nam sẽ rất lớn khi đối thủ là U17 Mali. Đội bóng châu Phi đang dẫn đầu bảng với 6 điểm sau hai chiến thắng trước New Zealand và Bỉ, đồng thời đã chắc suất vào vòng knock-out.

Dù vậy, trận hòa giàu cảm xúc trước New Zealand là cú hích tinh thần quan trọng, giúp U17 Việt Nam thêm tự tin trước lượt trận quyết định.