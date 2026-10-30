Báo chí đồng hành với sự phát triển của tỉnh

Để thực hiện mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030 cần sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Trong đó, báo chí có vai trò quan trọng, góp phần khơi dậy khát vọng, tạo sự đồng thuận trong toàn thể cán bộ, Nhân dân. Nhân dịp Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội thảo báo chí lần thứ XIII - 2026, nhà báo Đoàn Minh Long - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh đã có những chia sẻ với phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa về nội dung này.

Nhà báo Đoàn Minh Long.

- Hội thảo báo chí lần thứ XIII - 2026 có chủ đề “Vai trò của báo chí trong tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số và xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”. Ông cho biết về ý nghĩa của hội thảo trong giai đoạn phát triển hiện nay của tỉnh?

- Hội thảo có ý nghĩa thiết thực, diễn ra trong bối cảnh Khánh Hòa đang đứng trước những cơ hội và yêu cầu phát triển mới, với mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Nghị quyết số 09 ngày 28-1-2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã định hướng xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là cực tăng trưởng cao của cả nước, hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc của Nhân dân. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, tỉnh đặt ra yêu cầu duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 11 - 12%/năm trong giai đoạn 2025 - 2030; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế số, nâng cao chất lượng đô thị hóa và cải thiện thu nhập của người dân.

Trong quá trình đó, báo chí không chỉ là kênh truyền tải chủ trương, chính sách mà còn có vai trò định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận xã hội, cổ vũ tinh thần đổi mới sáng tạo, phát hiện những bất cập và góp phần thúc đẩy giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Thông qua hội thảo, chúng tôi mong muốn tạo diễn đàn để các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia, nhà báo và cộng đồng doanh nghiệp cùng trao đổi, đánh giá thực trạng, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp thiết thực, giúp báo chí phát huy tốt hơn vai trò đồng hành với sự phát triển của tỉnh.

- Thực tế cho thấy, báo chí đã có nhiều đóng góp trong tuyên truyền, quảng bá hình ảnh và tiềm năng của Khánh Hòa. Tuy nhiên, với yêu cầu phát triển mới, theo ông, hoạt động báo chí cần đổi mới như thế nào để góp phần tạo động lực tăng trưởng kinh tế hai con số?

- Thời gian qua, các cơ quan báo chí đã tích cực tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, lợi thế, những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần lan tỏa hình ảnh Khánh Hòa đến với người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tuy nhiên, với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, báo chí cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung, phương thức và chất lượng thông tin. Không chỉ phản ánh sự kiện, hoạt động hay kết quả đạt được, các tác phẩm báo chí cần đi sâu phân tích bản chất vấn đề, đánh giá hiệu quả thực hiện chính sách, làm rõ những cơ hội, thách thức và đề xuất giải pháp từ thực tiễn. Đặc biệt, cần tăng cường các tuyến bài chuyên sâu về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hiệu quả đầu tư công, năng suất lao động, cải cách hành chính, môi trường đầu tư, kinh doanh và chất lượng nguồn nhân lực.

Bên cạnh đó, báo chí cần phát huy vai trò truyền cảm hứng, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của con người Khánh Hòa. Những mô hình hay, cách làm hiệu quả, doanh nghiệp tiêu biểu, cá nhân sáng tạo cần được phản ánh kịp thời, qua đó tạo động lực để cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và người dân chung sức thực hiện các mục tiêu phát triển. Tôi cho rằng, mỗi tác phẩm báo chí cần góp phần giúp công chúng hiểu đúng chủ trương, nhìn rõ thực tiễn và tin tưởng hơn vào triển vọng phát triển của tỉnh.

- Một trong những nhiệm vụ quan trọng hiện nay là tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, chất lượng nguồn nhân lực và xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài. Theo ông, báo chí cần phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội như thế nào để góp phần giải quyết những vấn đề này?

- Trong giai đoạn Khánh Hòa tập trung thực hiện các mục tiêu phát triển lớn, chức năng giám sát và phản biện xã hội cần được phát huy trên tinh thần xây dựng, khách quan và thượng tôn pháp luật. Trước hết, báo chí cần chủ động phát hiện, phản ánh những khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai các dự án, công trình trọng điểm; những hạn chế trong công tác quản lý, điều hành, phân bổ nguồn lực và thực hiện chính sách. Việc phản ánh phải dựa trên thông tin đã được kiểm chứng, có phân tích đa chiều và làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

Cùng với việc chỉ ra vấn đề, báo chí cần tăng cường cách tiếp cận theo hướng giải pháp. Các tác phẩm không chỉ phản ánh khó khăn, tồn tại mà còn phân tích nguyên nhân, tham khảo kinh nghiệm thực tiễn, ghi nhận những mô hình hiệu quả và đề xuất các phương án tháo gỡ phù hợp. Đối với các dự án tồn đọng, kéo dài, báo chí có thể góp phần làm rõ những vướng mắc về thủ tục, quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, cơ chế, chính sách và sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan. Trên cơ sở đó, tạo diễn đàn để cơ quan quản lý, doanh nghiệp, chuyên gia và người dân trao đổi, tìm kiếm giải pháp khả thi.

Phóng viên báo chí tác nghiệp tại sự kiện Nha Trang Say Hi năm 2025. Ảnh: C.Đ

- Ông kỳ vọng điều gì từ hội thảo lần này và có thông điệp nào muốn gửi tới đội ngũ người làm báo và Nhân dân trong tỉnh?

- Chúng tôi kỳ vọng hội thảo sẽ trở thành diễn đàn trao đổi thực chất, cởi mở và trách nhiệm, quy tụ những ý kiến tâm huyết, có giá trị lý luận và thực tiễn của các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia, nhà báo và cộng đồng doanh nghiệp. Thông qua hội thảo, Ban tổ chức mong muốn nhận diện rõ hơn những kết quả đã đạt được, những hạn chế cần khắc phục và các yêu cầu đặt ra đối với hoạt động báo chí trong quá trình tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tôi mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh nghề nghiệp, tính nhân văn và sức sáng tạo; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức truyền thông; phản ánh trung thực đời sống kinh tế - xã hội; tích cực phát hiện những mô hình tốt, cách làm hay, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, bất cập với tinh thần xây dựng. Báo chí cần thực sự trở thành cầu nối tin cậy giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân; là lực lượng tiên phong trong truyền tải thông tin chính thống, tạo đồng thuận xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Với sự đồng hành của báo chí, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, tôi tin tưởng Khánh Hòa sẽ có thêm động lực để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tháo gỡ các điểm nghẽn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp, văn minh và hạnh phúc.

- Xin cảm ơn ông!