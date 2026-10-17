Báo chí đồng hành nâng tầm văn hóa doanh nghiệp Việt Nam

Toàn cảnh tọa đàm.

Tọa đàm có sự tham gia trao đổi của ông Hồ Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Cuộc vận động Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam; ông Lê Quốc Vinh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Câu lạc bộ Báo chí với Văn hóa Doanh nghiệp; nhà văn, nhà báo Nguyễn Thùy Dương, Tổng Biên tập Tạp chí Thương gia; cùng các đại diện PETROVIETNAM và các đơn vị thành viên; các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí.

Tại chương trình, các đại biểu tập trung trao đổi về yêu cầu đưa văn hóa doanh nghiệp từ nhận thức, khẩu hiệu thành những chuẩn mực cụ thể trong quản trị, sản xuất, kinh doanh và ứng xử với người lao động, khách hàng, đối tác, cộng đồng. Văn hóa cần được nhìn nhận như nền tảng phát triển, góp phần nâng cao năng lực quản trị, tạo dựng uy tín và thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững.

Ông Phan Sỹ Linh, Trưởng phòng Văn hóa doanh nghiệp, Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp PETROVIETNAM chia sẻ tại tọa đàm

Từ thực tiễn của PETROVIETNAM, ông Phan Sỹ Linh, Trưởng phòng Văn hóa doanh nghiệp, Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn nhấn mạnh vai trò của việc phát huy các giá trị cốt lõi "Khát vọng - Trí tuệ - Chuyên nghiệp - Nghĩa tình". Trong đó, người lao động vừa là chủ thể kiến tạo, vừa là người đồng hành và thụ hưởng những giá trị văn hóa của Tập đoàn. Vì vậy, xây dựng văn hóa doanh nghiệp cần gắn với thực tiễn công việc, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn hệ thống.

Ông Phan Sỹ Linh cũng chia sẻ về vai trò của truyền thông trong việc đưa văn hóa doanh nghiệp đến gần hơn với người lao động, giúp các giá trị văn hóa không chỉ nằm trên văn bản mà còn trở thành một phần trong đời sống và hoạt động của mỗi đơn vị. PETROVIETNAM chú trọng gắn xây dựng văn hóa với quản trị, trách nhiệm thực thi và phát huy giá trị truyền thống, qua đó tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của Tập đoàn.

Nhà văn, nhà báo Nguyễn Thùy Dương cho rằng báo chí cần góp phần đưa câu chuyện văn hóa doanh nghiệp đến gần hơn với đời sống, phản ánh thực chất hoạt động của doanh nghiệp.

Ở góc độ báo chí, nhà văn, nhà báo Nguyễn Thùy Dương cho rằng, báo chí cần góp phần đưa câu chuyện văn hóa doanh nghiệp đến gần hơn với đời sống, phản ánh thực chất hoạt động của doanh nghiệp và giúp công chúng hiểu rõ hơn những đóng góp của doanh nghiệp đối với xã hội. Việc truyền thông về văn hóa doanh nghiệp không nên chỉ dừng ở đưa tin sự kiện hay tôn vinh điển hình, mà cần có chiều sâu, gắn với thực tiễn quản trị, hoạt động sản xuất, kinh doanh và trách nhiệm xã hội.

Các trao đổi cũng nhấn mạnh yêu cầu giữ vững tính độc lập, khách quan và uy tín nghề nghiệp của báo chí. Đồng hành cùng doanh nghiệp không chỉ là lan tỏa những mô hình tích cực mà còn phải phản ánh trung thực, minh bạch những vấn đề còn tồn tại, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp nhìn nhận hạn chế và hoàn thiện.

Ông Lê Quốc Vinh phát biểu kết luận tọa đàm.

Kết luận tọa đàm, ông Lê Quốc Vinh nhấn mạnh ba vấn đề trọng tâm: văn hóa doanh nghiệp phải được thể hiện bằng hành động và chuẩn mực cụ thể, không chỉ dừng ở khẩu hiệu; báo chí đồng hành trên nền tảng sự thật, khách quan và trách nhiệm xã hội; đồng thời cần tăng cường phối hợp thực chất, lâu dài giữa cơ quan quản lý, tổ chức thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan báo chí.

Tọa đàm nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 10 năm triển khai Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam và Cuộc vận động Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam. Những ý kiến tại chương trình góp phần định hướng hợp tác giữa báo chí và doanh nghiệp, thúc đẩy xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, đề cao đạo đức, trách nhiệm và lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp của doanh nghiệp Việt Nam.