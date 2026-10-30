Báo chí đồng hành cùng Khánh Hòa phát triển

Quang cảnh hội thảo

Sáng 30.10, Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội thảo báo chí tỉnh Khánh Hòa lần thứ XIII năm 2026 với chủ đề “Vai trò của báo chí trong tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số và xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”.

Hội thảo thu hút hơn 100 nhà báo đến từ các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tham dự, với 50 tham luận cùng nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận. Các nội dung tập trung vào đổi mới phương thức tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội; truyền thông về bốn trụ cột tăng trưởng; tăng cường giám sát, phản biện xã hội trong tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển; chuyển đổi số báo chí và nâng cao hiệu quả phối hợp cung cấp thông tin giữa cơ quan quản lý Nhà nước với báo chí.

Đổi mới phương thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng báo chí

Phát biểu đề dẫn hội thảo, nhà báo Đoàn Minh Long, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa cho biết, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân 11 - 12%/năm; thu nhập bình quân đầu người tăng 14%/năm; kinh tế số đóng góp 35% GRDP và tỷ lệ đô thị hóa đạt 70% vào năm 2030.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Khánh Hòa không chỉ cần huy động nguồn lực đầu tư mà còn phải đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và năng lực quản trị công. Trong tiến trình đó, báo chí cần phát huy vai trò thông tin, tuyên truyền, đồng thời tham gia giám sát, phản biện, phát hiện những vấn đề từ thực tiễn và đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Ông Võ Hoàn Hải phát biểu chào mừng hội thảo

Theo nhà báo Đoàn Minh Long, thời gian qua, các cơ quan báo chí đã tích cực tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những quyết sách đổi mới của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đến các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Nhiều tin, bài, phóng sự chuyên sâu góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh, khơi dậy niềm tự hào về vùng đất “xứ sở Trầm Hương”.

Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, hoạt động báo chí vẫn còn những hạn chế. Một số tác phẩm chủ yếu dừng lại ở việc phản ánh sự kiện, chưa có nhiều bài viết phân tích sâu, đa chiều về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hiệu quả đầu tư công, năng suất lao động và cải cách môi trường kinh doanh.

Bên cạnh đó, tình trạng thông tin sai sự thật, thiếu kiểm chứng liên quan đến quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng và các dự án chậm tiến độ trên không gian mạng đặt ra yêu cầu phải tăng cường cung cấp thông tin chính thống, kịp thời, minh bạch.

Việc phối hợp giữa một số cơ quan, đơn vị với báo chí đôi lúc chưa thực sự chủ động; tâm lý e ngại, khép kín trong cung cấp thông tin vẫn còn, ảnh hưởng đến hiệu quả tuyên truyền và khả năng đồng hành giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Ông Đoàn Minh Long - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo

Từ những vấn đề đặt ra, hội thảo tập trung thảo luận 5 nhóm nội dung trọng tâm, gồm: Đổi mới phương thức tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội; truyền thông về bốn trụ cột tăng trưởng; tăng cường giám sát, phản biện xã hội trong tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển; chuyển đổi số báo chí; nâng cao hiệu quả phối hợp cung cấp thông tin giữa cơ quan quản lý nhà nước với báo chí.

Nhiều tham luận đề cập các giải pháp nâng cao hiệu quả truyền thông trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số; phát huy sức mạnh truyền thông đa phương tiện; nâng cao năng lực đội ngũ người làm báo; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong truyền thông chính sách và tăng cường giám sát, phản biện xã hội.

Đáng chú ý, hội thảo đặt ra yêu cầu phát triển mô hình “báo chí giải pháp”, “báo chí kiến tạo”. Theo đó, báo chí không chỉ dừng lại ở việc phản ánh những bất cập mà cần đi sâu phân tích nguyên nhân, tìm kiếm góc nhìn đa chiều, đề xuất hướng tháo gỡ khả thi, bảo đảm tính khách quan và đúng pháp luật.

Chia sẻ tại hội thảo, nhà báo Phan Toàn Thắng - Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng, hội thảo được tổ chức kịp thời, tạo diễn đàn để các nhà khoa học, chuyên gia quản lý và người làm báo cùng nhìn nhận thực tiễn, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ rõ hạn chế, bất cập và đề xuất giải pháp đột phá.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Theo nhà báo Phan Toàn Thắng, trong kỷ nguyên số, trước sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội, việc định hướng thông tin, chủ động đấu tranh với thông tin sai lệch, xây dựng mô hình “Báo chí giải pháp”, “Báo chí kiến tạo” là yêu cầu cấp thiết đối với mỗi cơ quan báo chí.

Đặc biệt, cần xây dựng cơ chế phối hợp minh bạch, kịp thời giữa chính quyền địa phương và các cơ quan báo chí. Chất lượng thông tin báo chí bắt nguồn từ nguồn tin chính thống, minh bạch.

Do đó, các cơ quan quản lý Nhà nước cần chủ động cung cấp thông tin, khắc phục tâm lý e ngại, né tránh báo chí, tạo điều kiện để người làm báo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.

Tạo đồng thuận, khơi dậy khát vọng phát triển

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh Khánh Hòa đang đứng trước những cơ hội và yêu cầu phát triển mới, hướng đến mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Đây không chỉ là mục tiêu về quy mô, không gian phát triển mà còn đòi hỏi sự chuyển biến đồng bộ trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, văn hóa, xã hội đến xây dựng hệ thống chính trị.

Nhà báo Vũ Xuân Triệu - Trưởng Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Khánh Hòa trình bày tham luận

Trong tiến trình đó, báo chí có vai trò quan trọng trong đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; kịp thời phản ánh chủ trương, chính sách và kết quả triển khai; đồng thời phát hiện những bất cập, vấn đề nảy sinh để các cấp, ngành xem xét, giải quyết.

Những tác phẩm báo chí có chiều sâu, thông tin chính xác, cách tiếp cận gần gũi sẽ góp phần tạo sự đồng thuận, cổ vũ tinh thần đổi mới sáng tạo và khơi dậy khát vọng phát triển trong các tầng lớp nhân dân.

Phát biểu tại hội thảo, ông Võ Hoàn Hải - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa nhấn mạnh, để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, bên cạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền và nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cần phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội. Trong đó, báo chí giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong tuyên truyền, định hướng, tạo đồng thuận và khơi dậy khát vọng phát triển trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thời gian qua, các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh đã tích cực đồng hành, thông tin kịp thời về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; phản ánh những nỗ lực, kết quả trong triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy.

Đại diện Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam" và Quyết định kết nạp hội viên

Nhiều tin, bài đã góp phần lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả, biểu dương các điển hình tiên tiến; đồng thời phản ánh khó khăn, vướng mắc và những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, giúp các cấp, ngành kịp thời nắm bắt, xem xét giải quyết.

Qua đó, báo chí tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, góp phần củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động.

Để phát huy hơn nữa vai trò của báo chí trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, ông Võ Hoàn Hải đề nghị các cơ quan báo chí, đội ngũ người làm báo tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, đồng hành cùng địa phương trong tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Nghị quyết số 01 của Tỉnh ủy về tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2025 - 2030.

Cùng với việc lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả và gương điển hình tiên tiến, báo chí cần tiếp tục bám sát thực tiễn, phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề người dân và doanh nghiệp quan tâm.

Qua đó, góp phần giúp cấp ủy, chính quyền nắm bắt tình hình, có giải pháp chỉ đạo, điều hành phù hợp, tạo động lực thực hiện các mục tiêu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.