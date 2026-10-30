Báo chí địa phương với chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới

Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh, Hội Nhà báo Việt Nam cùng lãnh đạo các cơ quan báo chí địa phương, trong đó có Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên.

Quang cảnh Hội thảo.

Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển nhanh, thông tin đa chiều lan truyền rộng rãi, báo chí chính thống đứng trước yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực định hướng, phân tích và thuyết phục công chúng bằng thông tin chính xác, có chiều sâu.

Đặc biệt, Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới đặt ra yêu cầu chuyển trọng tâm từ “quản lý thông tin” sang “dẫn dắt nhận thức xã hội”, với phương châm “Chủ động - Sắc bén - Thuyết phục - Hiệu quả”.

Đồng chí Nguyễn Thế Lãm, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh phát biểu tại hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung phân tích thách thức của báo chí địa phương trong môi trường truyền thông số; vai trò truyền thông chính sách; giải pháp nâng cao chất lượng thông tin và đấu tranh với thông tin sai lệch trên không gian mạng.

Nhiều ý kiến cho rằng, lợi thế am hiểu địa bàn, gần gũi với đời sống nhân dân giúp báo chí địa phương kịp thời phát hiện vấn đề từ cơ sở, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân, đưa chủ trương, chính sách đến gần hơn với cuộc sống.

Các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ cung cấp thông tin đơn thuần sang chủ động kiến tạo dòng thông tin tích cực; chú trọng phân tích nguyên nhân, bản chất sự việc, đánh giá tác động xã hội và định hướng nhận thức công chúng.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên cùng các đại biểu tham dự Hội thảo.

Tham luận tại Hội thảo, đại diện Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên chia sẻ kinh nghiệm thực hiện công tác tư tưởng trong quá trình xây dựng mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện sau hợp nhất. Đơn vị xác định nhiệm vụ trọng tâm là tuyên truyền đúng định hướng, giải thích chính sách, kết nối chính quyền với nhân dân, kịp thời nắm bắt và phản ánh những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Từ thực tiễn hoạt động, Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên đề xuất hoàn thiện cơ chế phối hợp cung cấp, xử lý thông tin giữa cấp ủy, chính quyền với cơ quan báo chí; đổi mới cơ chế giao nhiệm vụ, đặt hàng sản phẩm báo chí theo hướng coi trọng chất lượng, hiệu quả xã hội; tăng cường đầu tư hạ tầng chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực và chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan báo chí địa phương.

Các đại biểu và lãnh đạo các cơ quan báo chí chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo.

Một nội dung được nhiều đại biểu quan tâm là đổi mới tổ chức tòa soạn, ứng dụng công nghệ và phát triển nguồn nhân lực. Việc khai thác dữ liệu công chúng, phát triển nền tảng truyền thông đa phương tiện phải gắn với giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và năng lực chuyên môn. Tính chính xác, nhân văn và trách nhiệm xã hội tiếp tục là những giá trị cốt lõi tạo nên uy tín của báo chí chính thống.

Các đại biểu cũng kiến nghị tăng cường phối hợp giữa cơ quan báo chí với cấp ủy, chính quyền và cơ quan chức năng, bảo đảm cung cấp thông tin kịp thời, minh bạch, nhất là đối với những vấn đề phức tạp, nhạy cảm; đồng thời có cơ chế đầu tư phù hợp để báo chí đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển bền vững.

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