Báo chí địa phương với chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới

Tham dự hội thảo có đại diện các cơ quan Trung ương, 18 cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình các tỉnh, thành phố gồm: Quảng Ninh, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Nguyên, Lào Cai, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Trong bối cảnh môi trường thông tin và truyền thông có nhiều thay đổi, báo chí cách mạng nói chung, báo chí địa phương nói riêng đứng trước yêu cầu ngày càng cao về năng lực định hướng nhận thức xã hội, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; chủ động truyền thông chính sách, nắm bắt và định hướng dư luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời đổi mới phương thức sản xuất và phân phối nội dung trên môi trường số.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Quảng Ninh Nguyễn Thế Lãm nêu rõ: Ngày 22/8/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Nghị quyết đánh dấu bước chuyển chiến lược khi yêu cầu chuyển trọng tâm từ “quản lý thông tin” sang “dẫn dắt nhận thức xã hội”, lấy phương châm “Chủ động - sắc bén - thuyết phục - hiệu quả” làm kim chỉ nam. Đối với báo chí cách mạng nói chung và hệ thống báo chí địa phương nói riêng, đây vừa là vinh dự, vừa là sứ mệnh chính trị nặng nề. Báo chí địa phương là kênh thông tin sát dân nhất, gắn bó trực tiếp nhất với đời sống cơ sở. Do đó, đổi mới phương thức hoạt động có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao năng lực dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân và tạo sự đồng thuận cao đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi tại 2 phiên thảo luận với chủ đề: “Đi trước một bước trong truyền thông chính sách” và “Giữ vững dòng thông tin chủ lưu trong môi trường số”.

Ở phiên thứ nhất, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong tổ chức truyền thông chính sách tại địa phương; từ việc nhận diện sớm những vấn đề phát sinh trong đời sống xã hội, lựa chọn thông điệp, cách tiếp cận phù hợp với từng nhóm công chúng đến phối hợp cung cấp thông tin, giải thích chính sách và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Nhiều ý kiến nhấn mạnh, báo chí không chỉ thông tin khi chính sách được ban hành mà cần chủ động tham gia từ sớm, từ xa, đồng hành trong suốt quá trình triển khai; lấy những vấn đề người dân quan tâm làm điểm xuất phát để xây dựng nội dung, góp phần tạo sự hiểu biết, đồng thuận trong xã hội.

Các đại biểu tham gia thảo luận tại hội thảo.

Các đại biểu đến từ Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn chia sẻ những cách làm gắn với đặc thù từng địa bàn, từ truyền thông các dự án hạ tầng, chỉnh trang đô thị, hoạt động công nghiệp đến tuyên truyền chính sách tại địa bàn miền núi, biên giới và công tác thông tin đối ngoại, đặc biệt sau 1 năm tổ chức sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan báo chí. Qua đó cho thấy, hiệu quả truyền thông chính sách phụ thuộc không chỉ vào tính chính xác, kịp thời của thông tin mà còn ở khả năng giải thích dễ hiểu, phản ánh đa chiều và đối thoại với công chúng.

Phiên thứ hai tập trung thảo luận các giải pháp giữ vững dòng thông tin chủ lưu trên không gian mạng. Các ý kiến đề cập yêu cầu đổi mới cách thể hiện nội dung chính luận, xây dựng các sản phẩm báo chí gần gũi, hấp dẫn, bảo đảm tính chính xác, tính định hướng; nâng cao khả năng phát hiện, xác minh và phản ứng kịp thời trước thông tin sai lệch, xuyên tạc; tăng cường theo dõi dư luận, dự báo vấn đề từ cơ sở và đổi mới phương thức phân phối nội dung trên các nền tảng số.

Đại diện các cơ quan báo chí Lào Cai, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ chia sẻ kinh nghiệm trong đổi mới cách kể, lựa chọn nhân vật, hình thức thể hiện; tổ chức quy trình xử lý thông tin; phát huy dữ liệu từ phóng viên cơ sở và phối hợp giữa cơ quan báo chí với các đơn vị liên quan để chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội. Các ý kiến thống nhất, thông tin chính thống muốn có sức lan tỏa cần bảo đảm đồng thời các yếu tố đúng, nhanh, hấp dẫn và đến được với công chúng trên những nền tảng họ thường xuyên sử dụng.

Đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tham dự hội thảo.

Thông qua các nội dung trao đổi, hội thảo làm rõ yêu cầu đổi mới toàn diện hoạt động báo chí địa phương trong bối cảnh mới. Đó không đơn thuần là thay đổi hình thức thể hiện hay phương thức truyền tải thông tin mà cần đổi mới từ khâu phát hiện vấn đề, lựa chọn đề tài, tổ chức sản xuất đến phân phối sản phẩm và tiếp nhận phản hồi của công chúng. Dù môi trường truyền thông thay đổi, những yêu cầu cốt lõi của báo chí cách mạng vẫn phải được giữ vững: tính chính xác, tính định hướng và trách nhiệm xã hội.

Hội thảo góp phần gợi mở nhiều kinh nghiệm, giải pháp thiết thực để các cơ quan báo chí địa phương tiếp tục phát huy vai trò trên mặt trận tư tưởng, chủ động dẫn dắt thông tin, lan tỏa những giá trị tích cực, củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện hiệu quả Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới.

Trong khuôn khổ hội thảo, Báo và Phát thanh, truyền hình các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng phát động cuộc thi ảnh và video clip “Ấn tượng di sản Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc”.

Ban Tổ chức phát động cuộc thi ảnh và video clip “Ấn tượng di sản Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc”.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, quảng bá những giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa, cảnh quan và con người của Quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản; tạo không gian sáng tạo để nhà báo, phóng viên, nhiếp ảnh gia, nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung số và công chúng phát hiện, ghi lại những hình ảnh, câu chuyện, khoảnh khắc có giá trị về di sản. Đồng thời, xây dựng nguồn tác phẩm ảnh, video clip có chất lượng phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá văn hóa, du lịch, hình ảnh đất và người Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng nói riêng, cả nước nói chung.