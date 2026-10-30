Báo chí địa phương với chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: QUANG THỌ)

Tham dự Hội thảo có gần 200 đại biểu đại diện các cơ quan Trung ương, thành phố Quảng Ninh, Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình các tỉnh, thành phố phía bắc, các chuyên gia, nhà nghiên cứu và đại diện các cơ quan Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tại Quảng Ninh.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Nhà báo Nguyễn Thế Lãm, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Quảng Ninh, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố khẳng định, đối với báo chí cách mạng nói chung và hệ thống báo chí địa phương nói riêng, đây vừa là vinh dự, vừa là sứ mệnh chính trị nặng nề.

"Báo chí địa phương là kênh thông tin sát dân nhất, gắn bó trực tiếp nhất với đời sống cơ sở; do đó, đổi mới phương thức hoạt động của báo chí địa phương có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao năng lực dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân và tạo sự đồng thuận cao đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước", nhà báo Nguyễn Thế Lãm nhấn mạnh.

Nhà báo Nguyễn Thế Lãm, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Quảng Ninh, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: QUANG THỌ)

Trong dòng chảy của xã hội, báo chí ngày nay không chỉ thông tin sau khi chính sách được ban hành mà cần phải chủ động chuẩn bị nhận thức xã hội, giải thích vấn đề và tiếp tục theo dõi chính sách trong quá trình thực hiện.

Chia sẻ về nội dung báo chí phải đi trước một bước trong truyền thông chính sách, nhà báo Trần Đức, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh cho rằng, với người làm báo, mỗi thông tin công bố đều gắn với uy tín nghề nghiệp và trách nhiệm trước xã hội.

Cùng với đổi mới nội dung, báo chí cần tiếp tục đổi mới phương thức thể hiện với các sản phẩm đa phương tiện có thể giúp giải thích những chính sách lớn bằng hình thức trực quan, thuận tiện tra cứu. Đặc biệt công nghệ chỉ thật sự có ích khi phục vụ nội dung có giá trị. Một sản phẩm đẹp mà số liệu sai, một bài viết trôi chảy nhưng thiếu căn cứ, đều không thể đáp ứng yêu cầu của báo chí có trách nhiệm.

Nhà báo biết phát hiện vấn đề, đặt câu hỏi đúng, tìm đến những người cần được lắng nghe và kiểm chứng trước khi công bố. Từ thực tiễn, báo chí địa phương cần nhìn nhận hiệu quả truyền thông chính sách đầy đủ hơn. Một tuyến bài giúp người dân hiểu rõ quyền lợi, một kiến nghị được giải quyết, một chính sách được điều chỉnh phù hợp hơn với cuộc sống đều là những kết quả đáng quan tâm.

Đại diện các cơ quan báo chí chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: QUANG THỌ)

Nhà báo Lại Bá Hà, phụ trách Báo Hà Nội mới chia sẻ, báo chí cần chủ động xác nhận những gì đã biết, nói rõ những gì đang được kiểm chứng, cập nhật khi có thông tin mới và đính chính công khai nếu có sai sót. Trong các tình huống thiên tai, sự cố môi trường hoặc vấn đề an toàn cộng đồng, thông tin kịp thời, chính xác có thể trực tiếp hỗ trợ người dân bảo vệ tính mạng và tài sản. Giá trị của báo chí không chỉ nằm ở việc thông báo sự kiện, mà còn ở khả năng cung cấp hướng dẫn hữu ích, cập nhật diễn biến, phản ánh nhu cầu thực tế và theo dõi việc khắc phục hậu quả. Không phải mọi thông tin đều có giá trị như nhau đối với mọi nhóm đối tượng. Mỗi sản phẩm báo chí có chất lượng cần trả lời được những câu hỏi căn bản: căn cứ ở đâu, dữ liệu nào chứng minh, trách nhiệm thuộc về ai, tác động thực tế ra sao và vấn đề còn gì chưa được giải quyết.

"Trước sự phát triển của công nghệ tạo nội dung giả, quy trình xác minh nguồn tin, hình ảnh, video và dữ liệu phải trở thành năng lực cốt lõi của tòa soạn. Phản bác thông tin sai lệch không thể chỉ bằng những khẳng định chung chung, mà phải bằng chứng cứ có thể kiểm chứng và lập luận có thể đối thoại. Một tác phẩm chất lượng nhưng không tiếp cận được người cần nó sẽ hạn chế giá trị xã hội", nhà báo Lại Bá Hà nhận định.

Các đại biểu tham dự hội thảo. (Ảnh: QUANG THỌ)

Trao đổi về nội dung, làm thế nào để chuyển tải thông tin, nắm bắt dư luận công chúng và định hướng nhận thức trên không gian mạng trước sự phát triển của công nghệ số, nhà báo Nguyễn Hoàng Nhật, Phó Trưởng ban Nhân Dân điện tử nhấn mạnh, nhờ sự phát triển của công nghệ đã rút ngắn khoảng cách giữa các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, thậm chí nhiều cơ quan báo chí địa phương có sự nắm bắt, phản ánh thông tin nhanh nhạy, chính xác và kịp thời hơn. Tuy nhiên, cho dù việc thay đổi phương thức truyền thông trước sự phát triển của công nghệ số ngày càng mạnh mẽ thì yếu tố chính xác, định hướng dư luận vẫn là cốt lõi chủ đạo của mỗi cơ quan báo chí ngày nay.

Các tham luận tại hội thảo đã tập trung chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong đổi mới nội dung, phương thức thông tin tuyên truyền và truyền thông chính sách "từ sớm, từ xa, từ cơ sở"; thảo luận sâu về năng lực nắm bắt, phân tích, dự báo và định hướng dư luận xã hội; kinh nghiệm chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; đồng thời, tập trung làm rõ giải pháp phát triển báo chí đa nền tảng, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo (AI) trong quy trình sáng tạo, sản xuất và phân phối sản phẩm báo chí nhằm giữ vững dòng thông tin chính thống trên không gian số.

Đại diện các cơ quan báo chí chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: QUANG THỌ)

Đặc biệt, các ý kiến trao đổi tại hội thảo đã đi sâu vào phân tích, đề xuất các giải pháp mang tính đột phá và khả thi. Thực tiễn môi trường truyền thông hiện nay đang thay đổi hết sức nhanh chóng với sự cạnh tranh gay gắt từ các nền tảng mạng xã hội. Vì vậy, báo chí cần tìm kiếm những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao vai trò, chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí địa phương khi thực hiện chiến lược công tác tư tưởng.

Các giải pháp phải hướng tới mục tiêu xây dựng cơ quan báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đồng thời chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, tinh thông nghiệp vụ và thành thạo kỹ năng số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong kỷ nguyên mới.

Thông qua Hội thảo nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 25-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, trong đó, tập trung vào những yêu cầu đặt ra đối với báo chí cách mạng, nhất là yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân và tạo sự đồng thuận xã hội; đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao vai trò, chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí địa phương trong thực hiện Chiến lược công tác tư tưởng, góp phần xây dựng cơ quan báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường truyền thông, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong kỷ nguyên mới.