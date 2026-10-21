Báo chí Đan Mạch nhấn mạnh dấu ấn chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Frederik X duyệt Đội danh dự. Ảnh: Hoàng gia Đan Mạch

Chuyến thăm diễn ra đúng dịp Việt Nam và Đan Mạch kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971-2026). Theo thông tin từ Hoàng gia Đan Mạch, đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tới Đan Mạch, đồng thời là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên mà nước này đón tiếp trong năm 2026.

Các cơ quan truyền thông Đan Mạch như Ritzau, DR, TV 2 Danmark, Copenhagen Post cùng nhiều trang tin quốc tế như Ground News (Canada), Hello! (Anh) và Town & Country (Mỹ) đã đưa tin về các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm.

Sự trọng thị và những gắn kết lịch sử

Hãng thông tấn Ritzau nhấn mạnh nghi thức đón tiếp trọng thị của phía Đan Mạch, với việc Nhà vua Frederik X và Hoàng hậu Mary trực tiếp đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay Copenhagen, chủ trì các nghi lễ chính thức và quốc yến tại Cung điện Christiansborg.

Đáng chú ý, Thái tử Christian, người đứng đầu danh sách kế vị ngai vàng Đan Mạch, lần đầu tiên tham dự một quốc yến. Chi tiết này được nhiều cơ quan truyền thông quốc tế đề cập khi phản ánh về chuyến thăm.

TV 2 Danmark và các trang tin Đan Mạch cũng đưa tin nổi bật về việc Nhà vua Frederik X trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Huân chương Voi, huân chương hiệp sĩ lâu đời và cao quý nhất của Hoàng gia Đan Mạch, có nguồn gốc từ giữa thế kỷ XV. Theo Bách khoa toàn thư Quốc gia Đan Mạch, huân chương này chủ yếu được trao cho các thành viên hoàng gia và nguyên thủ quốc gia.

Bên cạnh các nghi thức ngoại giao, truyền thông sở tại dành sự chú ý đến chương trình làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Quốc hội Đan Mạch, Viện Niels Bohr thuộc Đại học Copenhagen, các hoạt động kết nối doanh nghiệp và tìm hiểu những dự án về năng lượng, hạ tầng xanh. Hoàng hậu Mary và Phu nhân Ngô Phương Ly cũng có các hoạt động giao lưu văn hóa trong khuôn khổ chuyến thăm.

Một khía cạnh khác được báo chí Đan Mạch đề cập là những mối liên hệ lịch sử giữa Hoàng gia nước này với Việt Nam. Cố Hoàng thân Henrik, phu quân của Nữ hoàng Margrethe II, từng sống tại Hà Nội thời thơ ấu. Nhà vua Frederik X và Hoàng hậu Mary cũng từng thăm Việt Nam vào năm 2022, khi còn là Thái tử và Thái tử phi.

Theo Hoàng gia Đan Mạch, hiện có hơn 18.200 người gốc Việt sinh sống tại nước này, góp phần tạo nên sự gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Hình ảnh các hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ở Đan Mạch được Hãng thông tấn Lusa - hãng thông tấn quốc gia của Bồ Đào Nha đăng tải

Từ quan hệ hợp tác phát triển đến Đối tác chiến lược xanh

Bên cạnh sự trọng thị về nghi lễ, truyền thông Đan Mạch đặt chuyến thăm trong tiến trình phát triển quan hệ song phương suốt 55 năm qua, từ hợp tác viện trợ phát triển sang quan hệ đối tác ngày càng chú trọng kinh tế, thương mại và chuyển đổi xanh.

Copenhagen Post đăng bài viết nhìn lại chặng đường 55 năm quan hệ Đan Mạch-Việt Nam, nhấn mạnh những chuyển biến trong hợp tác giữa hai nước.

Đan Mạch là một trong những quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam năm 1971. Trong nhiều thập kỷ, viện trợ phát triển là một kênh hợp tác chủ yếu, trước khi chương trình này kết thúc vào năm 2015.

Quan hệ song phương từng bước được mở rộng với việc thiết lập Đối tác chiến lược trong các lĩnh vực biến đổi khí hậu, môi trường, năng lượng và tăng trưởng xanh năm 2011; Đối tác toàn diện năm 2013 và Đối tác chiến lược xanh vào tháng 11/2023.

Theo Văn phòng Thủ tướng Đan Mạch, trên nền tảng Đối tác chiến lược xanh và quan hệ hợp tác giữa Việt Nam, Đan Mạch và Liên minh châu Âu (EU), quan hệ hai nước có triển vọng được nâng lên tầm cao mới. Chuyến thăm không chỉ mang ý nghĩa kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao mà còn là dịp thúc đẩy các định hướng hợp tác trong giai đoạn tiếp theo.

Các lĩnh vực được Hoàng gia và truyền thông Đan Mạch nhấn mạnh gồm giải pháp xanh, năng lượng, y tế, thực phẩm, thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ và giáo dục.

Cơ hội mở rộng hợp tác kinh tế, đầu tư

Một nội dung nổi bật trên truyền thông Đan Mạch là tiềm năng hợp tác kinh tế, trong đó Việt Nam được nhìn nhận là thị trường tăng trưởng và đối tác trong chiến lược đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nước này.

Copenhagen Post và TV 2 Danmark đề cập sự hiện diện của các tập đoàn lớn như LEGO và Pandora, hai doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng nhà máy tại Việt Nam. Theo Liên đoàn Công nghiệp Đan Mạch, khoảng 150 doanh nghiệp nước này đang hoạt động tại Việt Nam.

Dẫn số liệu của Cơ quan Thống kê Đan Mạch, Copenhagen Post cho biết năm 2025, xuất khẩu của Đan Mạch sang Việt Nam tăng khoảng 20%, đạt 1,8 tỷ kroner, trong khi nhập khẩu từ Việt Nam đạt 4 tỷ kroner.

Năng lượng là một trong những lĩnh vực hợp tác quan trọng. Từ năm 2013, Cơ quan Năng lượng Đan Mạch đã triển khai chương trình hợp tác với Bộ Công Thương Việt Nam, trong đó có nội dung phát triển điện gió ngoài khơi.

Trong lĩnh vực hàng hải, tập đoàn Maersk đang tìm hiểu cơ hội đầu tư vào các cảng container quy mô lớn, hiện đại và phát thải thấp tại Việt Nam. Trước đó, Maersk cùng đối tác Việt Nam đã đưa một cảng nước sâu tại Hải Phòng vào hoạt động từ tháng 4/2025.

Truyền thông Đan Mạch cũng chú ý đến Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Đan Mạch do Liên đoàn Công nghiệp Đan Mạch tổ chức ngày 20/10, với các nội dung hợp tác về năng lượng sạch, hạ tầng, thương mại, đầu tư và phát triển bền vững. Tại Diễn đàn, hai bên đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác.

Theo Liên đoàn Công nghiệp Đan Mạch, việc nâng tầm quan hệ đối tác có thể mở ra thêm cơ hội đầu tư, thúc đẩy thương mại và giảm các rào cản đối với doanh nghiệp Đan Mạch hoạt động tại Việt Nam.

Copenhagen Post nhận định chuyến thăm là dịp để hai nước thúc đẩy các ưu tiên chung, củng cố quan hệ kinh tế và đưa hợp tác xanh từ những cam kết chính sách tiến gần hơn tới các dự án thực tế.

Từ các nghi thức ngoại giao cấp cao đến những chương trình kết nối doanh nghiệp, truyền thông Đan Mạch và quốc tế đã phản ánh chuyến thăm trên cả phương diện chính trị, lịch sử và kinh tế, đồng thời nhấn mạnh triển vọng tiếp tục mở rộng quan hệ Việt Nam-Đan Mạch trên nền tảng Đối tác chiến lược xanh.