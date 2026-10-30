Báo chí Đà Nẵng nâng cao tính phát hiện, phản biện và kiến tạo

Ban chấp hành nhiệm kỳ mới của Hội Nhà báo TP Đà Nẵng ra mắt Đại hội. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Hội nhà báo TP Đà Nẵng hiện có 407 hội viên. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội tiếp tục khẳng định vai trò tập hợp, đoàn kết và thúc đẩy đội ngũ người làm báo phát triển chuyên nghiệp, trách nhiệm.

Giai đoạn 2021-2025, đội ngũ những người làm báo tại TP Đà Nẵng có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng, có giá trị thực tiễn.

Đại hội có hơn 180 hội viên chính thức tham dự. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Hội cũng đã có nhiều hoạt động xã hội tích cực, như: huy động hơn 230 triệu đồng chung tay phòng, chống dịch Covid-19; vận động, hỗ trợ gần 1,5 tỷ đồng sửa chữa hơn 20 nhà ở, trường học và trao học bổng cho hơn 200 học sinh nghèo miền núi.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng ghi, nhiệm kỳ 2020-2026 có nhiều sự thay đổi, tác động sâu sắc đến hoạt động báo chí của địa phương. Trong bối cảnh đó, đội ngũ người làm báo TP Đà Nẵng vẫn không ngừng đổi mới, tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm với xã hội.

Nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Đại hội. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Định hướng những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng đề nghị, báo chí TP Đà Nẵng cần có những các tuyến bài chuyên sâu, có tính phát hiện; đẩy mạnh sáng tạo tác phẩm đa phương tiện trên nền tảng số, mở rộng tiếp cận công chúng, nhất là giới trẻ. Bản thân Hội cũng phải đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, lấy hội viên làm trung tâm.

Tại Đại hội, Ban tổ chức công bố Quyết định của Hội Nhà báo Việt Nam công nhận Ban Chấp hành Hội Nhà báo TP Đà Nẵng khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 18 người. Trong đó, Ban Thường vụ gồm 7 người; nhà báo Mai Văn Tư, Quyền Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng giữ chức Chủ tịch.