Báo chí cùng Khánh Hòa hiện thực mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 30/10, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội thảo với chủ đề "Vai trò của báo chí trong tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số và xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương".

Ông Võ Hoàn Hải, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa khẳng định, thời gian qua, các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh đã tích cực đồng hành, thông tin kịp thời về tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung đánh giá vai trò của báo chí trong truyền thông chính sách, tạo đồng thuận xã hội, phản ánh thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng thông tin.

Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị xác định mục tiêu đến năm 2030, Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Cụ thể hóa định hướng này, Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân 11 - 12%/năm, thu nhập bình quân đầu người tăng 14% mỗi năm trong giai đoạn 2025 - 2030.

Để hiện thực hóa mục tiêu, báo chí có vai trò quan trọng trong tuyên truyền chủ trương, chính sách, tạo đồng thuận xã hội, cổ vũ đổi mới sáng tạo, đồng thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn trong quá trình phát triển.

Đại diện Đoàn Chủ trì phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, ông Võ Hoàn Hải, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa khẳng định, thời gian qua, các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh đã tích cực đồng hành, thông tin kịp thời về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Nhiều tin, bài đã góp phần lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả, biểu dương các điển hình tiên tiến. Đồng thời, phản ánh những khó khăn, vướng mắc và vấn đề phát sinh từ thực tiễn, giúp các cấp, ngành kịp thời nắm bắt, xem xét giải quyết.

Theo ông Võ Hoàn Hải, báo chí tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, góp phần củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động.

Để phát huy hơn nữa vai trò của báo chí, ông đề nghị các cơ quan báo chí, đội ngũ người làm báo và Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, đồng hành cùng địa phương trong tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I và Nghị quyết số 01-NQ/TU về mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2025 - 2030.

Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội thảo, đề xuất giải pháp đổi mới tuyên truyền nghị quyết, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số và xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong đó, cần chú trọng phản ánh sát thực tiễn, lan tỏa các mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương điển hình tiên tiến; đồng thời thẳng thắn thông tin những khó khăn, vướng mắc, góp phần giúp cấp ủy, chính quyền nắm bắt tình hình và có giải pháp chỉ đạo, điều hành phù hợp.

Nhà báo Phan Toàn Thắng, Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng, hội thảo được tổ chức kịp thời, tạo diễn đàn để các nhà khoa học, chuyên gia quản lý và người làm báo đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế, bất cập và đề xuất giải pháp đột phá.

Đặc biệt, trước sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội, việc định hướng thông tin, ngăn chặn thông tin sai lệch, xây dựng mô hình báo chí giải pháp, báo chí kiến tạo đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với mỗi cơ quan báo chí.

Nhà báo Phan Toàn Thắng cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng cơ chế phối hợp minh bạch, kịp thời giữa chính quyền địa phương và các cơ quan báo chí. Chất lượng thông tin báo chí phụ thuộc rất lớn vào nguồn tin chính thống, sự chủ động và minh bạch trong cung cấp thông tin của các cơ quan quản lý Nhà nước.

Nhà báo Vũ Xuân Triệu, Trưởng Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Khánh Hòa cho rằng, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và định hướng thông tin trên địa bàn Khánh Hòa.

Các cơ quan chức năng cần khắc phục tâm lý e ngại, né tránh báo chí, chủ động cung cấp thông tin về những vấn đề được dư luận quan tâm, tạo điều kiện để phóng viên tiếp cận thực tế, qua đó giúp báo chí thực hiện tốt chức năng thông tin, tuyên truyền và giám sát xã hội.

Đề cập đến truyền thông chính sách phát triển kinh tế, nhà báo Vũ Xuân Triệu, Trưởng Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Khánh Hòa cho rằng, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và định hướng thông tin, xác định truyền thông chính sách là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong tạo đồng thuận xã hội và thúc đẩy phát triển.

Theo nhà báo Vũ Xuân Triệu, các cơ quan quản lý nhà nước cần chủ động cung cấp thông tin về chính sách, quy hoạch, dự án, số liệu kinh tế và tiến độ triển khai; đồng thời tạo điều kiện để phóng viên tiếp cận cơ sở, doanh nghiệp và các đối tượng chịu tác động của chính sách.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí cần nâng cao chất lượng đội ngũ phóng viên theo dõi lĩnh vực kinh tế, trang bị kiến thức chuyên sâu về chính sách, pháp luật, tài chính, đầu tư, quy hoạch và các lĩnh vực liên quan. Việc ứng dụng công nghệ, dữ liệu và các hình thức báo chí hiện đại cũng cần được đẩy mạnh nhằm xây dựng những sản phẩm thông tin chuyên sâu, trực quan, dễ tiếp cận và có sức lan tỏa.

Nhà báo Phan Hoàng Sơn, Phó trưởng Văn phòng đại diện miền Trung - Tây Nguyên, Báo Xây dựng đề xuất cần đổi mới cách thức tuyên truyền nghị quyết, chuyển từ truyền đạt nội dung sang phản ánh quá trình và kết quả thực hiện.

Từ thực tiễn tuyên truyền lĩnh vực xây dựng và hạ tầng, nhà báo Phan Hoàng Sơn, Phó trưởng Văn phòng đại diện miền Trung - Tây Nguyên, Báo Xây dựng đề xuất cần đổi mới cách thức tuyên truyền nghị quyết, chuyển từ truyền đạt nội dung sang phản ánh quá trình và kết quả thực hiện, gắn với những công trình, dự án và vấn đề cụ thể của đời sống.

Theo ông Sơn, việc ứng dụng báo chí dữ liệu và truyền thông đa phương tiện sẽ giúp công chúng dễ dàng tiếp cận các mục tiêu tăng trưởng, tiến độ triển khai công trình và những thay đổi trong không gian phát triển của địa phương.

Đặc biệt, nhà báo Phan Hoàng Sơn nhấn mạnh, tuyên truyền và giám sát không phải hai nhiệm vụ đối lập mà có mối quan hệ bổ trợ lẫn nhau. Phản ánh kết quả để củng cố niềm tin, phát hiện hạn chế để góp phần khắc phục, cùng hướng đến mục tiêu đưa nghị quyết vào cuộc sống một cách hiệu quả. Vì vậy, báo chí cần chuyển từ "đưa tin" sang "theo đến cùng vấn đề", không chỉ phản ánh chủ trương, tiến độ triển khai mà còn theo dõi kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc và việc giải quyết các vấn đề đã được phản ánh.

Cùng với đó, cần tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin giữa các cơ quan chức năng với báo chí, tạo điều kiện để báo chí phát huy vai trò giám sát, phản biện trên tinh thần xây dựng, đồng hành cùng địa phương trong quá trình phát triển.

Các ý kiến tại hội thảo thống nhất cho rằng, báo chí cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng thông tin và tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng. Qua đó, phát huy vai trò đồng hành, góp phần đưa các nghị quyết vào cuộc sống, tạo động lực để Khánh Hòa thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số và sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.