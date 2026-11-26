Trong tương lai, độc giả có thể không cần truy cập trang chủ hay đọc trực tiếp từng bài báo để tìm hiểu một vấn đề. Họ chỉ cần hỏi trợ lý AI về tác động của một đề xuất quy hoạch đối với khu phố đang sinh sống. Hệ thống sẽ tìm kiếm thông tin từ hàng trăm nguồn, kiểm tra dữ liệu và đưa ra câu trả lời. Khi đó, bài báo có thể trở thành nguồn thông tin mà độc giả không biết tên tác giả hay cơ quan báo chí đứng sau.

Viễn cảnh này được phân tích trong báo cáo mới đây mang tên Giá trị trong hệ sinh thái thông tin được hỗ trợ bởi AI đang nổi lên (Value in the Emerging AI-Mediated Information Ecosystem) do hai nhà nghiên cứu David Caswell và Shuwei Fang biên soạn.

Báo cáo tổng hợp kết quả từ 4 hội nghị thượng đỉnh do hai tác giả tổ chức tại Mỹ và châu Âu trong giai đoạn từ tháng 12/2025 đến tháng 5/2026. Các hội nghị quy tụ khoảng 140 người hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, đầu tư, quản trị, học thuật và truyền thông, cùng thảo luận một câu hỏi lớn: Khi AI làm thay đổi cách thông tin được thu thập, kiểm chứng, phân phối và thương mại hóa, giá trị kinh tế sẽ thuộc về những chủ thể nào?

AI đang thay đổi cách độc giả tiếp cận thông tin, buộc các tòa soạn tìm kiếm lợi thế từ dữ liệu độc quyền và niềm tin. Ảnh: Unsplash

Nội dung dễ bị thay thế, thông tin độc quyền có giá trị hơn

Báo cáo cảnh báo các đơn vị sản xuất nội dung thứ cấp, tức những tổ chức thu thập thông tin từ các nguồn khác rồi tổng hợp thành bài viết, đang ở vị thế dễ bị tổn thương. Nếu không sở hữu nguồn tin khan hiếm hoặc lợi thế riêng, sản phẩm của họ có nguy cơ bị AI thay thế.

Ngược lại, những giá trị khó tự động hóa có thể tạo lợi thế cho báo chí, gồm thông tin thu thập trực tiếp, bằng chứng thực địa, khả năng tiếp cận nhân vật và kiến thức sâu về từng địa phương.

AI có thể tổng hợp tài liệu công khai, nhưng khó thay thế những gì phóng viên chỉ biết được nhờ trực tiếp có mặt tại hiện trường. Đó có thể là tài liệu tòa án ít người tiếp cận, hồ sơ theo dõi một cơ quan trong nhiều năm hoặc những nguồn tin chủ động cung cấp thông tin cho phóng viên.

Báo cáo khuyến nghị các tòa soạn xác định và đầu tư vào những lợi thế này, đồng thời xây dựng mạng lưới thu thập thông tin thực địa và hiện đại hóa hệ thống lưu trữ hồ sơ.

Để AI có thể truy xuất những thông tin này, tòa soạn cần xây dựng kho lưu trữ có cấu trúc, hệ thống chú thích rõ ràng và cơ sở dữ liệu về con người, địa điểm, sự kiện.

Xây dựng niềm tin và chuẩn hóa nội dung

Báo cáo cho rằng độ tin cậy sẽ có giá trị đặc biệt trong các lĩnh vực như tài chính, y tế, khoa học và pháp luật, nơi thông tin sai lệch có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Các tòa soạn cần làm rõ quy trình xác minh, công khai lịch sử chỉnh sửa và cung cấp bằng chứng để độc giả có thể kiểm tra.

Bên cạnh đó, nội dung báo chí cần được tổ chức theo cách máy móc có thể khai thác. Thay vì chỉ coi bài báo hoàn chỉnh là đơn vị thông tin, các thành phần như sự kiện, tuyên bố, trích dẫn và tài liệu có thể được quản lý riêng, kèm mã định danh, nguồn xuất xứ, thời gian và quyền sử dụng.

Các tòa soạn có thể bắt đầu bằng việc chuẩn hóa hệ thống gắn thẻ bài viết, đính kèm tài liệu nguồn và bổ sung thông tin bản quyền ở định dạng máy có thể đọc. Điều này giúp AI dễ tìm kiếm, trích dẫn và xác định quyền sử dụng nội dung.

Giữ mối quan hệ trực tiếp với độc giả

Một vấn đề khác là các nền tảng AI có thể nắm bắt nhu cầu của người dùng thông qua những cuộc trò chuyện với trợ lý ảo, trong khi các nhà sản xuất nội dung ít có cơ hội tiếp cận dữ liệu này.

Báo cáo gợi ý mô hình huy động nhu cầu để triển khai các cuộc điều tra báo chí. Phóng viên đề xuất một bài điều tra tốn kém, độc giả đăng ký quan tâm và kinh phí được giải ngân khi đạt đủ số lượng cam kết.

Các tác giả cũng dự báo những tác nhân AI có thể thay mặt người dùng đàm phán quyền truy cập, giá cả và quyền sử dụng thông tin. Dù chưa có mô hình định giá tối ưu, các tòa soạn sở hữu dữ liệu sạch, có cấu trúc và sẵn sàng cấp phép sẽ có lợi thế khi thị trường hình thành.

Trong hệ sinh thái mới, các tòa soạn có quan hệ trực tiếp, đáng tin cậy với độc giả cũng sẽ ít phụ thuộc hơn vào lượng truy cập từ các nền tảng trung gian.

Báo cáo nhấn mạnh đây mới là bản đồ thăm dò, chưa phải dự báo chắc chắn. Những người tham gia thảo luận chủ yếu đến từ Mỹ, Anh và châu Âu, trong khi người tiêu dùng tin tức thông thường chưa được đại diện đầy đủ.

Dù vậy, các tác giả báo cáo cho rằng quyết định trong 2-3 năm tới có thể định hình cách thông tin được phân phối và định giá trong cả một thế hệ. Vì thế, các tòa soạn cần sớm đầu tư vào việc thu thập, tổ chức, xác minh thông tin và xây dựng quan hệ với độc giả.