Báo chí Campuchia nêu bật kết quả chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng

Thủ tướng Hun Manet đón Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Vương quốc Campuchia. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tờ Khmer Times ngày 11/10 có bài viết với tiêu đề “Thủ tướng Việt Nam kết thúc chuyến thăm chính thức Campuchia với các thỏa thuận quan trọng về thương mại và an ninh”, trong đó có đề cập đến việc Thủ tướng của hai nước đã chứng kiến lễ ký kết 6 thỏa thuận quan trọng trong các lĩnh vực an ninh, phòng chống ma túy, thương mại, văn hóa và giáo dục; các doanh nghiệp đã trao đổi năm văn kiện kinh tế tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia 2026. Tờ báo nhận định chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng góp phần củng cố lòng tin chính trị và thúc đẩy hội nhập kinh tế giữa hai nước, đồng thời hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027.

Trong khi đó, trang cambodianess.com ngày 10/10 có bài viết với tiêu đề “Campuchia và Việt Nam tăng cường quan hệ qua 6 thỏa thuận, tái khẳng định mục tiêu thương mại 20 tỷ USD”, trong đó cho biết trong cuộc gặp ở Cung Hòa bình, Thủ tướng hai nước đã hoan nghênh những tiến triển trong quan hệ song phương cũng như sự hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất trí nâng tầm quan hệ lên một mức độ mới, đồng thời thảo luận về việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực: chính trị, quốc phòng và an ninh, kinh tế, thương mại và đầu tư, nông nghiệp, năng lượng, giáo dục và đào tạo nghề, kết nối cơ sở hạ tầng, cũng như du lịch. Hai bên cũng trao đổi ý kiến về việc thúc đẩy giao lưu nhân dân và giao lưu thanh niên giữa các tỉnh biên giới của Campuchia và Việt Nam.

Bài viết còn cho biết thêm rằng theo Tổng cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt Campuchia, trong 8 tháng đầu năm 2026, Campuchia đã xuất khẩu lượng hàng hóa trị giá gần 3 tỷ USD sang Việt Nam, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, du lịch cũng là một điểm sáng. Trong năm 2025, Campuchia đã đón hơn 1 triệu lượt du khách Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường nguồn khách quốc tế lớn nhất của nước này. Đồng thời, ngày càng nhiều người dân Campuchia chọn Việt Nam làm điểm đến để du lịch và chăm sóc sức khỏe; số lượng du khách Campuchia đến Việt Nam đã tăng 45% trong năm 2025 so với năm 2024.

Hãng Thông tấn quốc gia Campuchia (AKP) ngày 10/10 đưa tin Thủ tướng Lê Minh Hưng đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Campuchia, đồng thời đăng thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao và Hợp tác Campuchia về kết quả chuyến thăm. Trang Fresh News cùng ngày 10/10 có bài viết với tiêu đề “Campuchia và Việt Nam nhất trí nâng tầm quan hệ song phương lên một tầm cao mới”, trong đó khẳng định Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Manet và Thủ tướng Việt Nam Lê Minh Hưng đã nhất trí nâng tầm quan hệ song phương và mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực then chốt trong cuộc hội đàm diễn ra tại Cung Hòa bình ở Phnom Penh vào chiều 9/10.