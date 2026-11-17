Hãng AKP ngày 16/11 đưa tin Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự sự kiện FrancoTech ở thủ đô Phnom Penh vào chiều 15/11. (Ảnh: Huy Bình/TTXVN)

Báo chí Campuchia đã đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 ở thủ đô Phnom Penh trong thời gian từ ngày 14-16/11.

Hãng thông tấn AKP trong các ngày 14-16/11 đưa tin về cuộc hội kiến giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Chủ tịch Thượng viện Hun Sen; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tham dự sự kiện FrancoTech và về bữa sáng làm việc giữa ba nhà lãnh đạo của Việt Nam, Lào và Campuchia.

Tại cuộc hội kiến tại Cung Đoàn kết vào chiều 14/11, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen đã nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhấn mạnh chuyến công tác này thể hiện sự coi trọng đặc biệt đối với quan hệ Campuchia-Việt Nam cũng như đối với cộng đồng Pháp ngữ.

Hãng AKP ngày 14/11 đưa tin về cuộc hội kiến giữa Chủ tịch Thượng viện Campuchia với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Cung Đoàn kết ở thủ đô Phnom Penh trong chiều 14/11. (Ảnh: Huy Bình/TTXVN)

Ông cũng đánh giá cao những bước tiến về kinh tế mà Việt Nam đã đạt được. Ông Hun Sen hoan nghênh các đề xuất tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục và quan hệ biên giới của phía Việt Nam, nhắc lại rằng Campuchia và Việt Nam có truyền thống lâu đời về quan hệ láng giềng tốt đẹp và sự hỗ trợ lẫn nhau.

Ông bày tỏ vui mừng trước sự tăng trưởng ổn định của kim ngạch thương mại song phương - hiện đã vượt mốc 10 tỷ USD - và nhấn mạnh mục tiêu chung của hai nước là nâng con số này lên 20 tỷ USD trong tương lai.

Về sự kiện FrancoTech 2026 diễn ra chiều 15/11, hãng AKP đã nêu bật bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sự kiện, trong đó cho biết ông bày tỏ hy vọng sự kiện này sẽ tạo ra những cơ hội rộng mở hơn cho việc chia sẻ kiến thức, hợp tác, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển giá trị gia tăng giữa các quốc gia thành viên Cộng đồng Pháp ngữ; lưu ý rằng tiến bộ công nghệ mang đến những cơ hội đáng kể để cộng đồng Pháp ngữ tăng cường năng lực chung và thúc đẩy sự phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng kêu gọi tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và ứng dụng thực tiễn các tiến bộ công nghệ vào sản xuất cũng như đời sống hàng ngày; đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong các ngành kinh tế trọng điểm.

Về bữa sáng làm việc giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith vào sáng 16/11, hãng AKP cho biết cuộc làm việc diễn ra trong bầu không khí ấm áp và thân tình. Cuộc gặp này là một hoạt động thường lệ giữa các nhà lãnh đạo của ba quốc gia láng giềng, qua đó phản ánh tình hữu nghị lâu đời và mối quan hệ cá nhân gắn bó giữa họ.

Sự kiện cũng nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và tin cậy lẫn nhau bền chặt giữa Campuchia, Lào và Việt Nam, ba nước vốn có những gắn kết lịch sử và truyền thống hợp tác lâu đời tại khu vực Đông Dương. Cuộc gặp cũng làm nổi bật tầm quan trọng của việc duy trì tình hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau và phối hợp chặt chẽ - những nền tảng thiết yếu cho sự hợp tác bền vững và lâu dài giữa 3 quốc gia láng giềng.

Tờ Fresh News số ra ngày 16/11 đưa tin về bữa sáng làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: Huy Bình/TTXVN)

Cùng chung nhận định, trang tin Fresh News cho rằng bữa ăn sáng và làm việc đã trở thành một truyền thống giữa ba nước láng giềng khi các nhà lãnh đạo thường dành thời gian gặp gỡ riêng mỗi khi cùng tham dự các sự kiện quốc tế.

Cuộc gặp nhằm tăng cường tình hữu nghị và hợp tác giữa Campuchia, Lào và Việt Nam, đặc biệt là thúc đẩy sự tin tưởng và tín nhiệm lẫn nhau.

Trong khi đó, cũng đưa tin về bữa sáng làm việc trên, tờ Khmer Times cho biết Campuchia đang tìm cách làm sâu sắc thêm quan hệ kinh tế với hai nước láng giềng là Việt Nam và Lào, tập trung vào việc mở rộng thương mại song phương, tăng cường hợp tác xuyên biên giới và cải thiện quan hệ khu vực.

Dẫn lời Người phát ngôn Thượng viện Campuchia Chea Thyrith sau cuộc gặp, tờ Khmer Times cho biết Chủ tịch Hun Sen đã hoan nghênh chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, khẳng định đây là minh chứng cho thấy cả hai nước đều coi trọng mối quan hệ lâu đời giữa hai bên, cũng như vai trò của Campuchia trong cộng đồng Pháp ngữ.

Ông Hun Sen cũng đánh giá cao những bước tiến trong phát triển kinh tế của Việt Nam, nhấn mạnh tình hữu nghị lâu đời giữa hai nước láng giềng, lưu ý rằng hai bên luôn nhất quán ủng hộ lẫn nhau và kim ngạch thương mại song phương vẫn tiếp tục tăng trưởng, hiện đã vượt mốc 10 tỷ USD. Hai bên đang cùng nỗ lực hướng tới mục tiêu thương mại đạt 20 tỷ USD trong tương lai.

Ông cho rằng sự tăng trưởng trong các lĩnh vực kinh tế và thương mại phản ánh tính bổ trợ lẫn nhau giữa hai nền kinh tế. Chủ tịch Thượng viện Campuchia cũng hoan nghênh sự hợp tác đang diễn ra dọc theo đường biên giới chung, đồng thời khuyến khích chính quyền và các cơ quan quản lý địa phương hai bên tăng cường tình hữu nghị và mở rộng hợp tác thiết thực vì lợi ích chung của cộng đồng cư dân vùng biên giới.

Theo ông Thyrith, hai bên cũng thảo luận về hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, chính trị và quan hệ giữa hai đảng, dựa trên những cam kết và thỏa thuận đã đạt được trong cuộc gặp giữa hai đảng vào tháng 2/2026.

Còn tờ The Phnom Penh Post đưa tin trong khuôn khổ Diễn đàn Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Pháp ngữ (FrancoTech 2026) tại Phnom Penh, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm và các đoàn đại biểu cấp cao đã đến thăm gian hàng của Metfone để tìm hiểu về các sản phẩm và giải pháp công nghệ được giới thiệu tại sự kiện.

Trang cambodianess.com đưa tin về sự kiện FrancoTech, trong đó cho biết Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm, Thủ tướng Canada Mark Carney và Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã tận dụng sự kiện này để kêu gọi tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ, nghiên cứu và đổi mới kỹ thuật số.

Tờ báo dẫn lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm kêu gọi tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển hạ tầng kỹ thuật số; khẳng định những tiến bộ khoa học và công nghệ cần được chuyển hóa thành các lợi ích thiết thực cho nền kinh tế của các quốc gia trong cộng đồng Pháp ngữ.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước còn kêu gọi các quốc gia thành viên tăng cường hợp tác nghiên cứu, đầu tư vào các kỹ năng số, đồng thời bảo đảm trí tuệ nhân tạo (AI) được phát triển và sử dụng một cách có trách nhiệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư vào thanh niên và phụ nữ, khẳng định đây chính là lực lượng nòng cốt trong thị trường lao động số tương lai./.