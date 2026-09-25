Báo chí cách mạng Việt Nam: Cơ hội trong không gian phát triển mới

Tham dự Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 - năm 2026 có ông Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Quảng Ninh; ông Phan Văn Hùng, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; bà Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh; ông Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Về phía Hội Nhà báo Việt Nam có ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Nguyễn Đức Lợi, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Ngoài ra, diễn đàn còn có sự tham gia của hơn 100 đại biểu là đại diện các cơ quan quản lý báo chí, Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, đại diện một số Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các doanh nghiệp là đối tác thân thiết, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí.

Diễn đàn do ông Lê Quốc Minh, ông Nguyễn Đức Lợi, ông Vũ Quyết Tiến chủ trì.

Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 - năm 2026.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 trở lại Quảng Ninh trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, khi vùng đất di sản chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 1/9/2026.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, báo chí Việt Nam đang bước vào một không gian phát triển mới với nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với các tòa soạn. Trong đó, công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội đang làm thay đổi sâu sắc cách con người tiếp nhận thông tin cũng như cách thông tin được tạo ra. Sự thay đổi này mở ra cơ hội để các cơ quan báo chí đổi mới mô hình tổ chức, phương thức sản xuất và phân phối nội dung, qua đó tiếp cận công chúng theo hướng nhanh hơn, rộng hơn và đa dạng hơn.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc.

Đáng chú ý, một trong những nền tảng quan trọng của không gian phát triển mới là Luật Báo chí số 126/2025/QH15 được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Luật mới có nhiều điểm đáng chú ý, góp phần mở rộng không gian phát triển cho báo chí, định hình lại hoạt động thông tin trong bối cảnh chuyển đổi số và không gian mạng phát triển mạnh mẽ. Luật cũng đặt ra định hướng để các cơ quan báo chí phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, nhân văn, có trách nhiệm và bền vững.

"Từ những thay đổi về công nghệ, môi trường thông tin và hành lang pháp lý, vấn đề đặt ra với các tòa soạn không chỉ là thích ứng với sự thay đổi mà còn phải nhận diện được những cơ hội mới để chuyển hóa thành năng lực phát triển thực tế", ông Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Đức Lợi đặt những vấn đề như làm thế nào để nhận diện rõ những cơ hội mới từ không gian phát triển mới? Làm thế nào để các tòa soạn có thể nắm bắt nhanh, trúng và vận dụng thành công các cơ hội ấy vào thực tiễn hoạt động? Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, đây cũng là những câu hỏi cốt lõi được đặt ra tại Diễn đàn Tổng Biên tập 2026.

Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 năm 2026 gồm hai phiên thảo luận. Phiên thứ nhất có chủ đề “Nhận diện không gian phát triển mới; Nhận diện cơ hội phát triển trong không gian mới của các cơ quan báo chí Việt Nam”, tập trung nhận diện những thay đổi của môi trường truyền thông và cơ hội đặt ra đối với các tòa soạn. Phiên thứ hai với chủ đề “Kinh nghiệm thực tế của các tòa soạn từ việc khai mở các cơ hội trong không gian phát triển mới”, tập trung chia sẻ những mô hình, cách làm và kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình đổi mới hoạt động báo chí.