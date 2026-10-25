Báo chí Bỉ nêu bật triển vọng hợp tác chiến lược Việt Nam-EU

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: TTXVN)

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức EU và Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam từ ngày 19 đến 24/10/2026 đã thành công tốt đẹp, đạt được nhiều kết quả quan trọng và thực chất, nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam và các đối tác.

Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với các đối tác châu Âu và sự coi trọng của các nước đối với Việt Nam; đồng thời góp phần củng cố cục diện đối ngoại, mở rộng mạng lưới đối tác tin cậy và tăng cường sự gắn kết của Việt Nam với châu Âu cả ở cấp độ song phương và khu vực.

Tờ The Brussels Times đưa tin về cuộc gặp giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại Brussels ngày 22/10.

Tiêu đề bài viết về quan hệ Việt Nam-EU đăng tải trên tờ The Brussels Times. (Ảnh chụp màn hình)

Theo tờ báo Bỉ, cuộc gặp tập trung vào hợp tác song phương, an ninh khu vực và các thách thức toàn cầu. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường khả năng tự cường, đa dạng hóa quan hệ đối tác, thúc đẩy ổn định và thịnh vượng tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, phù hợp chiến lược hợp tác của EU với khu vực.

Bài viết cũng đề cập động lực mới trong quan hệ Việt Nam-EU sau khi hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 1/2026. Đây là nền tảng quan trọng để hai bên mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đáp ứng lợi ích phát triển của mỗi bên và đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác tại khu vực cũng như trên thế giới.

Theo The Brussels Times, thương mại, đầu tư và năng lượng là những nội dung trọng tâm trong chương trình hợp tác giữa Việt Nam và EU. Hai bên kêu gọi triển khai đầy đủ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA), đồng thời thúc đẩy sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA).

Hai bên cũng tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác thông qua sáng kiến Cửa ngõ toàn cầu (Global Gateway) và Quan hệ đối tác chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP). Đây là những khuôn khổ quan trọng để thúc đẩy kết nối hạ tầng, huy động nguồn lực đầu tư và hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng theo hướng xanh, bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. (Ảnh: TTXVN)

Ngoài ra, hai bên nhất trí hướng tới phát triển hợp tác về nguyên liệu thô thiết yếu, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo, giáo dục và đào tạo, chuyển đổi xanh, hạ tầng chiến lược, kinh tế tuần hoàn và kinh tế biển.

Bên cạnh hợp tác kinh tế, The Brussels Times cho biết, Việt Nam và EU cũng ghi nhận tiềm năng mở rộng hợp tác quốc phòng, an ninh trên cơ sở phù hợp với luật pháp và chính sách của mỗi bên.

Hai bên đề cập Đối thoại quốc phòng và an ninh Việt Nam-EU, cùng các khuôn khổ hợp tác hiện có trong những lĩnh vực như an ninh, an toàn hàng hải, an ninh mạng, quản lý khủng hoảng và nâng cao năng lực.

Việt Nam và EU cũng tái khẳng định cam kết thúc đẩy và bảo vệ quyền con người thông qua cơ chế đối thoại song phương chuyên biệt. Lãnh đạo EU cũng đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong ASEAN, đồng thời hướng tới Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ EU-ASEAN vào năm 2027.

Như thông tin tờ The Brussels Times phản ánh, trọng tâm hợp tác Việt Nam-EU trong thời gian tới là triển khai các cam kết về thương mại, đầu tư, năng lượng, công nghệ và an ninh. Hiệu quả thực hiện những định hướng này sẽ góp phần đưa quan hệ Việt Nam-EU phát triển sâu rộng, thực chất hơn, đáp ứng lợi ích của người dân và doanh nghiệp hai bên.