Bão Champi quét qua đảo Đài Loan khiến 1 người thiệt mạng, 500 người bị thương

Theo Cơ quan Khí tượng Đài Loan (CWA), Champi – từng là một siêu bão và là một trong những cơn bão mạnh nhất tại Thái Bình Dương trong năm nay – hiện đang suy yếu nhưng vẫn duy trì sức gió giật khoảng 126 km/h gần tâm bão.

CWA cho biết tâm bão nằm cách đảo Đài Loan khoảng 170 km về phía đông bắc, sau khi quét qua khu vực gần bờ biển đông bắc tại huyện Nghi Lan (Yilan) vào sáng sớm 24/10.

Tâm bão đã chuyển hướng về phía nam vào khoảng nửa đêm, di chuyển dọc theo đường bờ biển Nghi Lan trước khi thực hiện một vòng lặp hiếm gặp ngoài khơi rồi hướng ngược lên phía bắc. Sức gió giật tại một số khu vực ven biển lên tới 227 km/h, làm đổ đường dây điện và thổi bay ngói trên các mái nhà.

"Khoảng nửa đêm là lúc đáng sợ nhất" - ông Lâm, một giáo viên đã nghỉ hưu, chia sẻ với Reuters khi ông đang kiểm tra những cây chuối bị đổ trong vườn nhà mình ở Nghi Lan. "Đó là một đêm không ngủ. Đã nhiều năm rồi tôi mới lại chứng kiến ​​cảnh tượng như thế này" – ông kể lại.

Một người đi trong những cơn gió giật do bão Champi gây ra ở thành phố Cơ Long, đảo Đài Loan - Ảnh: Reuters

Theo dự báo, cơn bão sẽ tiếp tục di chuyển về phía bắc, dọc theo bờ biển Trung Quốc đại lục và cuối cùng tiến về phía nam Nhật Bản.

Cơ quan cứu hỏa đảo Đài Loan xác nhận có 1 người thiệt mạng. Đó là một người đàn ông bị sóng cuốn trôi tại đảo Lưu Cầu (Liuqiu) và 527 người bị thương trong điều kiện gió mạnh cùng mưa lớn. Chính quyền của hòn đảo cũng cho biết đã có hơn 288.000 hộ gia đình đã bị mất điện, dù phần lớn hiện đã được cấp điện trở lại, trong khi 259 chuyến bay đã bị hủy.

Tại Đài Bắc, nhiều cây cối đã bị đổ và các đợt mưa giông xuất hiện ngắt quãng. Ông Thomas Wang, 70 tuổi, một cư dân tại Đài Bắc, cho biết cơn bão gợi nhớ đến những cảnh tượng trong một bộ phim kinh dị. "Thật sự rất đáng sợ" - ông chia sẻ khi đang ra ngoài giải quyết một số công việc vào buổi sáng.

Tại Trung Quốc đại lục, chính quyền đã cử một đội công tác đến tỉnh Chiết Giang ở phía đông khi bão Champi tiến gần, đồng thời phát đi cảnh báo về gió mạnh và mưa lớn kéo dài đến hết ngày 25/10. Cơ quan này cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng 400 nhân viên cứu hộ cùng 600 thiết bị chuyên dụng, bên cạnh hơn 41.000 lính cứu hỏa đang trong trạng thái trực chiến khẩn cấp.

Cây đổ và phố phường ngổn ngang ở Đài Bắc vì ảnh hưởng từ cơn bão Champi - Ảnh: Reuters

Theo truyền thông nhà nước, tại thành phố Đài Châu (tỉnh Chiết Giang), hơn 3.800 tàu cá đã quay trở về cảng, các công nhân làm việc tại các khu nuôi trồng thủy sản ngoài khơi đã được đưa vào đất liền, và 2.084 du khách trên các hòn đảo cũng đã được sơ tán.

Các cơ quan chức năng đã yêu cầu dừng 25 dự án xây dựng ngoài khơi và tạm ngưng hoạt động 18 tuyến phà chở khách.