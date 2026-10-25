Bão Champi quét qua Đài Loan, khiến 1 người thiệt mạng, hơn 500 người bị thương

Theo Reuters, bão Champi từng là một trong những cơn bão mạnh nhất trên Thái Bình Dương trong năm nay. Dù đã suy yếu, bão vẫn duy trì sức gió giật khoảng 126 km/h gần tâm bão, theo Cơ quan Khí tượng Trung ương Đài Loan.

Tâm bão nằm cách Đài Loan khoảng 170 km về phía đông bắc vào ngày 24/10, sau khi lướt qua khu vực ven biển phía đông bắc của hòn đảo, gần huyện Nghi Lan, vào sáng cùng ngày.

Diễn biến của Champi được đánh giá là bất thường khi tâm bão đổi hướng về phía nam vào khoảng nửa đêm, di chuyển men theo bờ biển Nghi Lan trước khi tạo thành một vòng lặp hiếm gặp ngoài khơi, sau đó quay đầu và hướng lên phía bắc.

Tại một số khu vực ven biển, sức gió giật lên tới 227 km/h, quật đổ đường dây điện và thổi bay ngói lợp mái nhà. Nhiều cây xanh bị bật gốc, trong khi mưa lớn và gió mạnh gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Tại huyện Nghi Lan, một giáo viên đã nghỉ hưu mang họ Lin cho biết ông chưa từng chứng kiến hiện tượng thời tiết nào tương tự trong nhiều năm qua. Khi kiểm tra những cây chuối bị quật đổ trong vườn nhà, ông mô tả khoảng thời gian nửa đêm là lúc cơn bão trở nên đáng sợ nhất. "Đó là một đêm không thể ngủ được. Tôi chưa từng thấy điều gì như thế này trong nhiều năm qua", ông Lin chia sẻ.

Tại Đài Bắc, thủ phủ của Đài Loan, cây xanh đổ ngổn ngang trên đường phố, trong khi những đợt mưa giông xuất hiện ngắt quãng. Thomas Wang, 70 tuổi, một cư dân địa phương, cho biết tiếng gió trong đêm khiến ông liên tưởng đến bộ phim kinh dị Poltergeist. "Thật sự khá đáng sợ", ông Wang nói khi ra ngoài giải quyết công việc vào buổi sáng.

Theo cơ quan cứu hỏa Đài Loan, tính đến ngày 24/10, bão Champi đã khiến một người đàn ông thiệt mạng sau khi bị sóng cuốn trôi tại đảo Tiểu Lưu Cầu. Ngoài ra, 527 người bị thương trong đợt gió mạnh và mưa lớn do bão gây ra.

Cơn bão cũng làm gián đoạn việc cung cấp điện trên diện rộng. Công ty điện lực Taipower cho biết hơn 288.000 hộ gia đình từng bị mất điện, dù phần lớn đã được khôi phục nguồn cung.

Hoạt động giao thông hàng không cũng chịu ảnh hưởng đáng kể. Bộ Giao thông Đài Loan thông báo 259 chuyến bay bị hủy trong ngày 24/10. Con số này đã giảm mạnh so với ngày trước đó, khi gần 1.000 chuyến bay phải hủy do ảnh hưởng của bão.

Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, chính quyền tại nhiều khu vực phía bắc và miền trung Đài Loan, bao gồm Đài Bắc, quyết định tiếp tục đóng cửa công sở và trường học trong ngày thứ hai liên tiếp.

Sau khi đi qua khu vực Đài Loan, Champi được dự báo tiếp tục di chuyển lên phía bắc, dọc theo vùng ven biển Trung Quốc, trước khi tiến về phía nam Nhật Bản. Tuy nhiên, theo dự báo được Reuters dẫn lại, cơn bão không được kỳ vọng sẽ đổ bộ trực tiếp vào Trung Quốc.

Dù vậy, giới chức nước này vẫn triển khai các biện pháp phòng ngừa trước nguy cơ gió mạnh và mưa lớn. Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc đã cử một nhóm công tác đến tỉnh Chiết Giang, khu vực ven biển phía đông Trung Quốc, để phối hợp ứng phó với ảnh hưởng của bão.

Nhà chức trách cảnh báo thời tiết nguy hiểm có thể kéo dài đến hết ngày 25/10. Trung Quốc đã chuẩn bị 400 nhân viên cứu hộ cùng 600 thiết bị phục vụ công tác ứng phó. Hơn 41.000 lính cứu hỏa cũng được đặt trong tình trạng sẵn sàng làm nhiệm vụ khẩn cấp.

Tại thành phố Thai Châu, thuộc tỉnh Chiết Giang, hơn 3.800 tàu cá đã trở về cảng tránh bão. Các công nhân làm việc tại những trang trại nuôi cá ngoài khơi được đưa vào bờ, trong khi 2.084 du khách đang lưu trú trên các đảo được sơ tán, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc.

Bên cạnh đó, giới chức đình chỉ hoạt động của 25 dự án xây dựng ngoài khơi và tạm dừng 18 tuyến phà chở khách nhằm hạn chế rủi ro trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Mặc dù bão nhiệt đới thường xuất hiện phổ biến hơn vào mùa hè, các cơn bão vẫn có thể hình thành hoặc hoạt động trong mùa thu. Trường hợp của Champi cho thấy nguy cơ thời tiết cực đoan vẫn hiện hữu tại khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương ngay cả khi mùa bão mùa hè đã qua giai đoạn cao điểm.

Với Đài Loan, những thiệt hại về người, cơ sở hạ tầng và giao thông cho thấy sức tàn phá đáng kể của Champi dù tâm bão không trực tiếp đi qua nhiều khu vực đông dân cư. Trong khi đó, các địa phương ven biển Trung Quốc tiếp tục duy trì biện pháp phòng ngừa khi cơn bão di chuyển về phía bắc.