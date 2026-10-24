Bão Champi khiến 1 người chết, hơn 500 người bị thương tại Đài Loan

Bão Champi, từng đạt cường độ siêu bão và được đánh giá là một trong những cơn bão mạnh nhất Thái Bình Dương trong năm nay, đã gây gió giật dữ dội, mưa lớn và làm đổ nhiều cây cối tại Đài Loan.

Theo cơ quan khí tượng Đài Loan (CWA), tâm bão nằm cách hòn đảo khoảng 170 km về phía đông bắc sau khi quét qua khu vực ven biển phía đông bắc thuộc huyện Nghi Lan vào sáng sớm 24/10. Dù đã suy yếu, Champi vẫn duy trì sức gió giật khoảng 126 km/h gần tâm bão. Tại một số khu vực ven biển, gió giật đạt tới 227 km/h, làm đổ đường dây điện và thổi bay ngói trên mái nhà.

Đường đi của Champi cũng có diễn biến bất thường. Vào khoảng nửa đêm, tâm bão chuyển hướng về phía nam, di chuyển sát bờ biển Nghi Lan trước khi tạo thành một vòng cung hiếm gặp ngoài khơi rồi quay đầu về phía bắc.

Sóng lớn do tác động của Bão Champi ở Đài Loan. Nguồn: MXH

Cơ quan cứu hỏa Đài Loan xác nhận 1 người thiệt mạng sau khi bị sóng cuốn trôi tại đảo Lưu Khâu và 527 người bị thương do gió mạnh cùng mưa lớn.

Theo công ty điện lực Taipower, hơn 288.000 hộ gia đình từng bị mất điện trong thời gian bão ảnh hưởng đến hòn đảo, dù phần lớn đã được khôi phục nguồn điện.

Hoạt động hàng không cũng bị gián đoạn. Bộ Giao thông Đài Loan cho biết 259 chuyến bay bị hủy trong ngày 24/10, giảm đáng kể so với gần 1.000 chuyến bị hủy hôm 23/10.

Tại Đài Bắc, nhiều cây xanh bị quật đổ, trong khi những trận mưa rào bất chợt tiếp tục xuất hiện. Chính quyền tại nhiều khu vực phía bắc và miền trung Đài Loan, trong đó có Đài Bắc, quyết định đóng cửa trường học và công sở ngày thứ hai liên tiếp.

Sau khi rời khu vực Đài Loan, Champi được dự báo tiếp tục di chuyển về phía bắc, dọc theo vùng biển ngoài khơi Trung Quốc, trước khi tiến về phía nam Nhật Bản. Dự báo cho thấy cơn bão không đổ bộ vào Trung Quốc, nhưng gió mạnh và mưa lớn vẫn có thể ảnh hưởng đến các khu vực ven biển.

Bộ Quản lý Tình trạng khẩn cấp Trung Quốc đã cử một đội công tác đến tỉnh Chiết Giang, miền đông nước này, để chuẩn bị ứng phó với những tác động của Champi. Cơ quan này cảnh báo gió mạnh và mưa lớn có thể kéo dài đến ngày 25/10.

Trung Quốc đã chuẩn bị 400 nhân viên cứu hộ cùng 600 thiết bị phục vụ công tác ứng phó thiên tai. Hơn 41.000 lính cứu hỏa cũng được đặt trong tình trạng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp.

Tại thành phố ven biển Thái Châu, tỉnh Chiết Giang, hơn 3.800 tàu cá đã quay trở lại cảng để tránh bão. Công nhân tại các trang trại nuôi cá ngoài khơi được đưa vào bờ, trong khi 2.084 du khách trên các đảo đã được sơ tán.

Các nhà chức trách Trung Quốc đồng thời tạm dừng 25 dự án xây dựng ngoài khơi và đình chỉ hoạt động của 18 tuyến phà chở khách nhằm hạn chế rủi ro khi thời tiết xấu.