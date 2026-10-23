Bão Champi gây thiệt hại tại Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản tăng cường ứng phó

Bão Champi khiến 262 chuyến bay nội địa và hàng trăm chuyến bay quốc tế tại Đài Loan (Trung Quốc) bị hủy. Cơ quan khí tượng cảnh báo gió giật mạnh, mưa lớn và sóng cao, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế đến các khu vực ven biển. Để chủ động ứng phó bão, trường học, cửa hàng và cơ quan tại lãnh thổ Đài Loan tạm ngừng hoạt động trong ngày 23-10.

Gió mạnh do bão Champi khiến cây lớn bật gốc, đè trúng 2 ô tô tại thành phố Đài Trung, Đài Loan (Trung Quốc) chiều 22-10. Ảnh: CNA

Tại Trung Quốc, Tân Hoa xã đưa tin tỉnh Chiết Giang nâng mức ứng phó bão lên cấp III từ 9 giờ ngày 23-10. Các tuyến tàu khách ra đảo và hoạt động thi công trên mặt nước được tạm ngừng để bảo đảm an toàn trước bão. Lực lượng hàng hải gửi tin nhắn cảnh báo và tăng cường giám sát tàu thuyền. Trong các ngày 23 đến 25-10, vùng biển ven bờ tỉnh này được dự báo có gió giật cấp 9-11; khu vực phía Đông có nguy cơ mưa to đến rất to.

Theo Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc, lúc 13 giờ ngày 23-10 (giờ Việt Nam), tâm bão Champi ở vị trí 23,7 độ vĩ Bắc, 123,3 độ kinh Đông, với sức gió tối đa 162 km/giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 12 km/giờ. Vùng gió mạnh từ 119 km/giờ trở lên có bán kính 80–90km.

Tại Nhật Bản, theo Cơ quan Khí tượng Nhật bản (JMA), bão Champi có sức gió tối đa 148 km/giờ đi qua gần quần đảo Sakishima, tỉnh Okinawa, trong ngày 23 và 24-10, trước khi di chuyển vào biển Hoa Đông và suy yếu dần.

JMA khuyến cáo người dân tại tỉnh Okinawa đề phòng gió mạnh, sóng lớn, triều cường, mưa to, sạt lở đất và ngập lụt tại các vùng trũng thấp, đồng thời cảnh giác nguy cơ mực nước sông dâng cao. Tại khu vực Amami, cơ quan này cảnh báo nguy cơ sóng lớn và triều cường do ảnh hưởng của bão trong ngày 23 và 24-10.

Hãng hàng không Japan Airlines thông báo hủy 56 chuyến bay trong ngày 23-10, trong khi All Nippon Airways hủy toàn bộ 34 chuyến theo lịch đến và đi từ các sân bay Miyako, Ishigaki. Ít nhất 1 người bị thương và gần 2.000 hộ dân trên đảo Ishigaki bị mất điện do ảnh hưởng của bão.