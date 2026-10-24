Bão Champi gây thiệt hại tại Đài Loan (Trung Quốc)

AP đưa tin, Trung tâm Điều hành Ứng phó Khẩn cấp Đài Loan cho biết, tính đến tối 23/10, bão Champi đã khiến 1 người thiệt mạng và 350 người khác bị thương tại Đài Loan. Mặc dù bão Champi không đổ bộ trực tiếp nhưng phạm vi ảnh hưởng của nó đủ lớn để tác động đến hầu hết lãnh thổ Đài Loan.

"Nạn nhân thiệt mạng là một người đàn ông bị sóng cuốn trôi ở huyện Bình Đông, Đài Loan", nguồn tin cho hay.

Một phụ nữ đi dưới trời mưa gió do ảnh hưởng của bão Champi ở Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc, ngày 23/10/2026. Ảnh: AP/ Chiang Ying-ying.

Một tờ báo địa phương của Đài Loan dẫn thông tin từ cơ quan điện lực của đảo cho biết thêm, cơn bão đã gây mất điện cho 280.000 hộ gia đình. Tuy nhiên, đến sáng 24/10, điện đã được khôi phục cho 80% số hộ gia đình.

Hôm 23/10, 563 chuyến bay đã bị hủy tại sân bay quốc tế chính của Đài Loan ở Đào Nguyên. Thêm 261 chuyến bay nữa đã bị hủy vào ngày 24/10.

Trên khắp hòn đảo, do ảnh hưởng của bão Champi, nhiều cây cối bị quật đổ, biển báo, một số công trình nhỏ và thậm chí trần nhà của một ký túc xá sinh viên ở Đài Bắc đã bị hư hại.

Tuy nhiên, Cơ quan Khí tượng Đài Loan cho biết bão suy yếu vào sáng 24/10 và đến tối cùng ngày, cảnh báo bão sẽ được dỡ bỏ.