Bão Champi có cường độ rất mạnh tác động đến nước ta thế nào?

Chiều ngày 19/10, ông Vũ Tuấn Anh, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, siêu bão Champi có thể mạnh lên cấp 17 trong những ngày tới. Bão ít có khả năng di chuyển vào Biển Đông nhưng có thể gây gió mạnh trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Lúc 13h ngày 19/10, bão Champi ở vị trí khoảng 14,3 độ vĩ Bắc, 138,5 độ kinh Đông, có cường độ cấp 16, giật trên cấp 17. Bão đang hoạt động ở cấp siêu bão, cách đảo Luzon khoảng 1.700km về phía Đông Đông Nam và cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 2.000km về phía Đông Nam.

Xác suất bão đi vào khu vực đông bắc Biển Đông dưới 10%. Nguồn: VNDMS

Dự báo trong 2-3 ngày tới, siêu bão Champi chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm, đạt cấp 17, giật trên cấp 17. Cường độ này có thể được duy trì đến khoảng ngày 22/10.

Từ chiều và đêm 22/10, siêu bão có xu hướng giảm dần cường độ và có khả năng đổi hướng. Các cơ quan khí tượng trên thế giới hiện dự báo bão di chuyển về phía đảo Đài Loan (Trung Quốc), tuy nhiên, nhận định về khu vực bão đổ bộ vẫn chưa thống nhất.

Theo dự báo hiện tại, siêu bão Champi ít có khả năng di chuyển vào Biển Đông. Tuy nhiên, do cường độ rất mạnh, bão có thể gây gió mạnh trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông trong những ngày tới.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân, đặc biệt là các tàu thuyền hoạt động trên biển, cần theo dõi sát những bản tin dự báo tiếp theo để chủ động ứng phó với diễn biến của siêu bão.

Dự báo thời tiết ngày 20/10, ông Vũ Anh Tuấn cho biết, trong ngày 20/10, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Gia Lai chủ yếu có thời tiết nắng ráo. Trong khi đó, khu vực phía Đông các tỉnh Đắk Lắk đến Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông. Người dân tại các khu vực có mưa dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.